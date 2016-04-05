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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:51
Shaman написав: hume написав: fox767676 написав:Пінчук мабуть
. Освіта в Стерненка таки є, перевірив. Але теж питання хто проплатив йому "міжнародні відносини" в КНУ Шевченко
Такие как условный Пинчук сразу смекнули,что такие как условный Притула будут в следующем созыве рады и активно начали донатить. Делают два дела
1. Активно финансово помогают для закупок оружия
2. инвестиция в будущих политиков с последующим получением дивидендов. В любом случае вариант беспроигрышный.
Это ответ как такие как Притула за три дня закрывают сбор в 100-300 млн грн.
Но, сейчас глубоко плевать откуда берутся донаты, да хоть с торговли к0каином
..главное,что на них покупаются нужные вещи для наших военных.
Я не исключаю, что с этого потока делают глоток эти самые волонтёры (бывшая босота и рэкетиры)
, но сейчас не до этого.
Сейчас ещё можно подискутировать что же эффективней уплата налогов в бюджет, или донаты на эту же сумму в волонтерский фонды.
так нахабно обсирати можуть лише аноніми в інеті...
знаю я таких розумників, які в лютому 2022 як здриснули, так десь тільки літом щось оговталися. й звичайно повчають, як треба було робити весною 2022. й вчать правильно волонтерити людей, які ці вже скоро два роки постійно забезпечують фронт
300 грн уже задонатил, бурят неаонимный ? Тысячу за осень хоть наскирдовал одесскому гоперу? Тебе до моей сознательности, как с твоей тайги до Европы раком.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:55
flyman написав:
що саме? боротьбу громадян із беззаконням?
яке беззаконня? кому потрібні ці безпонтові виправдання? просто визнай, що очко рипить іти воювати. ну або ти вата-колаборант, якому по кайфу, коли підари нас вбивають.
в якому ЗУ є "ухилянт"? це хто?
Відповідно до Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу” громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством, а саме:
Згідно статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах - тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці - тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. (Стаття 211-1).
Відповідно до статей 335, 336, 336-1, 337 Кримінального кодексу України:
Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.
Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації - карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом до п’тдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:59
stm написав:
Вы что такое спрошаете? У ЛАДа и у Фокса только выехавшие патриоты, очень патриотичных что и помогать не грех )))
С днём волонтёра, всех причастных, даже трехкопеечных
ну да , таких патриотов имел в виду. Одели в Испании футболочку с х-лом, 300 грн скинули на банку, и все, наступление на культурном и экономическим фронте, можно требовать от других границы 1991 хи-хи, блдь, ха-ха
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:07
fox767676 написав: stm написав:
Вы что такое спрошаете? У ЛАДа и у Фокса только выехавшие патриоты, очень патриотичных что и помогать не грех )))
С днём волонтёра, всех причастных, даже трехкопеечных
ну да , таких патриотов имел в виду. Одели в Испании футболочку с х-лом, 300 грн скинули на банку, и все, наступление на культурном и экономическим фронте, можно требовать от других границы 1991 хи-хи, блдь, ха-ха
Сегодня день волонтёра, Вас пригласили, уверенна, такого донатера? А я просто одеваю правильные футболочки, наверное, поэтому пригласили )))
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:10
Росіяни замовляють десятки тисяч тепловізійних FPV у Китаї. Ми володіємо точною і достовірною інформацією щодо цього.
Такі новини мають спонукати Україну не лише нарощувати свої поставки та виробництво дронів, а і активніше зайнятись засобами РЕБ, у ідеалі — з можливістю швидкої зміни діапазону робочих частот, оскільки FPV дуже складно подавити, і щойно у нас буде рішення на подавлення, ворог змінюватиме частоти.
Нам потрібен цілий комплекс заходів щодо FPV: від виробництва і поставок, пошуку нових рішень, до організаційно-структурних у війську із своєю доктриною застосування цього типу дронів.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:18
trololo
,
Відповідно до Законів України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”
То треба роздрукувати форматом А0 і амнезійнлму муху на хобот приколоти. Щоб читав і не перепитував періодично «ой, а на якій підставі????»
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:18
stm написав: fox767676 написав: stm написав:
Вы что такое спрошаете? У ЛАДа и у Фокса только выехавшие патриоты, очень патриотичных что и помогать не грех )))
С днём волонтёра, всех причастных, даже трехкопеечных
ну да , таких патриотов имел в виду. Одели в Испании футболочку с х-лом, 300 грн скинули на банку, и все, наступление на культурном и экономическим фронте, можно требовать от других границы 1991 хи-хи, блдь, ха-ха
Сегодня день волонтёра, Вас пригласили, уверенна, такого донатера? А я просто одеваю правильные футболочки, наверное, поэтому пригласили )))
Нет, у меня есть работа, я не "волонтер".
Просто ехемесячно ср счета автоматом списываются суммы в пользу Айдара,Азова,У24. Если б так делало хотя бы 5 млн чел, то Украина бы имела те саммые 60 млрд $, которые никак не может решиться выделить конгресс, и которые кажутся почему-то нереальными , хотя по опросам 91% за 91 год
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:32
fox767676 написав:
Нет, у меня есть нормальная работа, я не "волонтер".
Просто ехемесячно ср счета автоматом списываются суммы в пользу Айдара,Азова,У24. Если б так делал хотя бы миилион человек, то Украины было бы 12 млрд $ военных поступлений в год, а если бы 5, то те саммые 60 млрд, которые никак не может решиться выделить конгресс, и которые кажутся почему-то нереальными в Украине, хотя по опросам 91% за 91 год
Так и я не волонтёр вообще никак. И работа есть и людей я знаю лично и бригады на которые идёт и что. И футболочки просто покупаю, наверное правильные ))) и вот и выходи что я никто и звать меня никак а уже 3 грамоты на компанию и личные приглашения, а Вы ахуенно недооценённый пожизни гиг-контрактер которому даже спасибо не говорят ))) до слёз просто )))
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:45
trololo написав: hume написав:
Это ответ как такие как Притула за три дня закрывают сбор в 100-300 млн грн.
а це хіба великі гроші? якщо є 1 млн більш менш активних донаторів (хоча я думаю більше, вірю в наших) то це 100 - 300 грн з одного в середньому. при ціні батона в 30 гривень, понти.
Для некоторых донат в 30 грн является чем-то непосильным, не говоря уже про 300грн. К сожалению таких как муха у нас очень много и становится все больше и больше. Активных донаторов всегда не более 10%. Уверен, что это ещё оптимистически. Вывод сделан на основе инфо от разных волонтёров в ТГ.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:53
stm написав: fox767676 написав:
Нет, у меня есть нормальная работа, я не "волонтер".
Просто ехемесячно ср счета автоматом списываются суммы в пользу Айдара,Азова,У24. Если б так делал хотя бы миилион человек, то Украины было бы 12 млрд $ военных поступлений в год, а если бы 5, то те саммые 60 млрд, которые никак не может решиться выделить конгресс, и которые кажутся почему-то нереальными в Украине, хотя по опросам 91% за 91 год
Так и я не волонтёр вообще никак. И работа есть и людей я знаю лично и бригады на которые идёт и что. И футболочки просто покупаю, наверное правильные ))) и вот и выходи что я никто и звать меня никак а уже 3 грамоты на компанию и личные приглашения, а Вы ахуенно недооценённый пожизни гиг-контрактер которому даже спасибо не говорят ))) до слёз просто )))
Треба більше смайликів у цій темі, так переможем
"Грамоти на компанії" - то чепуха, половина кав'ярень має. По грамотам\нагородам ми вже рашку по Уралу ділемо.
За час повномасштабної війни станом на листопад 2023 року українські громадяни, а також іноземні благодійники перерахували до організації[Притули] понад 6,18 млрд грн
Це 200 млн $?
Нема чим пишатися
За підсумками 2022 року в Україні було продано 40 тис. нових легковиків на загальну суму 1,23 млрд. Євро.
Це на 55% менше, ніж у 2021 році, коли було витрачено 2,74 млрд. Євро.
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