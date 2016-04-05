Додано: Вів 05 гру, 2023 17:19

_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав: вот тут логику не совсем понял: значит ли это, что всех граждан Украины нужно "поступить" в ВУЗ (право на бесплатное высшее образование)? И всем гражданам Украины, например, нужно сломать ногу (право на бесплатную медицину)? вот тут логику не совсем понял: значит ли это, что всех граждан Украины нужно "поступить" в ВУЗ (право на бесплатное высшее образование)? И всем гражданам Украины, например, нужно сломать ногу (право на бесплатную медицину)?

Мати гроші кожному, щоб скористатись правом-можливістю.



Кожен й так з початку беграмотний...

Медицина -- це поміч. Мова ж про інше. Про право не виконувати обов'язок.

Загального обов'язку лікувати ногу нема)) Кожен й так з початку беграмотний...Медицина -- це поміч. Мова ж про інше. Про право не виконувати обов'язок.Загального обов'язку лікувати ногу нема))

Так кто "каждому" мешает заработать? -- вроде все логично -- не хочешь зарабатывать -- не зарабатывай...

Я повторюсь: у того "загального обов'язку" исключений -- как у дворовой собаки блох -- вы ту 23ю статью вообще видели? Так кто "каждому" мешает заработать? -- вроде все логично -- не хочешь зарабатывать -- не зарабатывай...Я повторюсь: у того "загального обов'язку" исключений -- как у дворовой собаки блох -- вы ту 23ю статью вообще видели?

Во!Нарешті й Ви дійшли до корінця самого дивного міфу ринку.Дивного для тих, хто не зрозумів від Сміта ... і до Нобелівських лауреатів з економіки (про "ограниченность пастбищ" - формулювання дійсно гіганта думки цього форуму Мицика).Обмеженість попиту, обмеженність об'єму ринку, вичерпання ресурсів росту.На пальцях -- уявіть, що на ринку всі навіть отакі супер-пупер підприємницькі, уперті, роботящі, навіть з опупенним досвідом і т.д. --- скільки стане умовно мільйонерами? Всі?Ринок обмежений ресурсами росту...Попит в ринку обмежений...Якщо один зайняв місце (забрав на себе частину попиту), то іншому шукати десь...І цих місць (хоч пироги роби, хоч перукарь, хоч...) обмежено попитом.А для росту потрібно розширювати ринок.Лізти до інших і ... відкрокуровувати і попит їх ринків.Ще треба це зробити, виграти конкуренцію))) Коли вам навіть меншконкурентні обмежать вхід до свого ринку.Коротше: всі апріорі не можуть заробити)) умовно 5 куо.До того ж в ринку ця ціна зросте, бо місць на відкуп (який не заважає справі наприклад мобілізації) теж обмежено.Да і якщо у всіх є сума, то не відкупається тільки добровольці.А їх наявне не вистачає.Соррі, що так по простому.Бо звиняйте, у Сміта, Кейнса цілі роботи...Повідомленням їх не перескажеш)))