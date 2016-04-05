|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 05 гру, 2023 16:59
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
Так это неравенство, вроде, давно есть: уже упомянутые студенты -- к ним плюсом всякие бюджетники да гос-служащие + депутаты (из недавней петиции). Ну и не забываем про примерно половину всего населения
-- а так да -- загальний обов'язок -- за мааалым исключением
Уточню-додам -- за гроші.
Это и так понятно было
Что именно это меняет -- что "за гроші"? -- закона, запрещающего 5 куе заработать нет, вроде? -- сумма далеко не фантастическая (a-la лям уе). Чем эта "отмазка" отличается от н-го поступления в ВУЗ или какого-нить формального устройства на работу "слесарем электросетей 1-го разряда на пол-ставки"?
Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?
Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 05 гру, 2023 17:01, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27206
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:01
flyman написав: Bobua написав:
Вони вже можуть бути і понад 24міс.
Скільки ще повинні бути на низькому старті поки тили “втомлюються від війни”?
ти ж не строковик від слова зовсім.
Мова про інше.
Це люди, які пройшли вишкіл, і ... їх треба зберегти від мобілізації, як і "силовків" та "бюджетників" бо без них "все розсиплеться"
“он жерєбьонок”
бо і справді -- скільки їм? 18+2=20років?
і вони ці два роки щось десь вже робили, строчили, може на блокпостах? (теж ризик, забагато п`яних суддів шастає) -- тому нема підстав казати, що їхній строк лише зараз починається.
і я чув щось, ніби суспільство їх береже.
тому вся надія на (25?)27-60, з прицілом на 50+ -- недарма ж будівельник намагається якомога більше податків зібрати...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1534
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:04
unicdima написав: Bobua написав:
Мобілізація студентів
Однією з тем обговорення є те, чи мають мобілізовуватися студенти «у віці», а також, як поводитися із здобувачами другої, третьої вищої та іншої освіти, які звільнені від мобілізації згідно із законом.
Я от не розумію, чому взагалі студенти повинні мати відстрочку? Це ж 200-300тис молодих солдат.
Поясніть, чому їх не хочуть призивати?
Тут мова про підстаркуватих. Що у 27+ раптом вирішили гризти наукові граніти.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1534
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:10
detroytred написав:
Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей
_hunter написав: detroytred написав:
Уточню-додам -- за гроші.
Это и так понятно было
Что именно это меняет -- что "за гроші"? -- закона, запрещающего 5 куе заработать нет, вроде? -- сумма далеко не фантастическая (a-la лям уе). Чем эта "отмазка" отличается от н-го поступления в ВУЗ или какого-нить формального устройства на работу "слесарем электросетей 1-го разряда на пол-ставки"?
часто може бути тільки кумедним.Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей;
і чому не з 5-тьох?
Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може)
і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).
Заметил. Но это вы их "несумісними по суті речами" называете
О! -- начинаете двигаться в правильном направлении.
Я уже говорил -- там такой "загальний" обов'язок, что под него хорошо если 20% населения подпадает.
И в чем, всетаки, отличие от "гражданин официально вступает в вуз"? -- вроде бы государдству-обществу нужны деньги -- зря зеля, что ли, кварталит по всем окресностям?
Или вам именно через гос-регулирование нужно -- как в петиции про волонтеров? -- типа получаешь в ЦНАПЕ справку о волонтерстве -- и все, бронь обеспечена?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:19
_hunter написав: detroytred написав:
Мати гроші кожному, щоб скористатись правом-можливістю.
_hunter написав:
вот тут логику не совсем понял: значит ли это, что всех граждан Украины нужно "поступить" в ВУЗ (право на бесплатное высшее образование)? И всем гражданам Украины, например, нужно сломать ногу (право на бесплатную медицину)?
Кожен й так з початку беграмотний...
Медицина -- це поміч. Мова ж про інше. Про право не виконувати обов'язок.
Загального обов'язку лікувати ногу нема))
Так кто "каждому" мешает заработать? -- вроде все логично -- не хочешь зарабатывать -- не зарабатывай...
Я повторюсь: у того "загального обов'язку" исключений -- как у дворовой собаки блох -- вы ту 23ю статью вообще видели?
Во!
Нарешті й Ви дійшли до корінця самого дивного міфу ринку.
Дивного для тих, хто не зрозумів від Сміта ... і до Нобелівських лауреатів з економіки (про "ограниченность пастбищ" - формулювання дійсно гіганта думки цього форуму Мицика).
Обмеженість попиту, обмеженність об'єму ринку, вичерпання ресурсів росту.
На пальцях -- уявіть, що на ринку всі навіть отакі супер-пупер підприємницькі, уперті, роботящі, навіть з опупенним досвідом і т.д. --- скільки стане умовно мільйонерами? Всі?
Ринок обмежений ресурсами росту...
Попит в ринку обмежений...
Якщо один зайняв місце (забрав на себе частину попиту), то іншому шукати десь...
І цих місць (хоч пироги роби, хоч перукарь, хоч...) обмежено попитом.
А для росту потрібно розширювати ринок.
Лізти до інших і ... відкрокуровувати і попит їх ринків.
Ще треба це зробити, виграти конкуренцію))) Коли вам навіть меншконкурентні обмежать вхід до свого ринку.
Коротше: всі апріорі не можуть заробити)) умовно 5 куо.
До того ж в ринку ця ціна зросте, бо місць на відкуп (який не заважає справі наприклад мобілізації) теж обмежено.
Да і якщо у всіх є сума, то не відкупається тільки добровольці.
А їх наявне не вистачає.
Соррі, що так по простому.
Бо звиняйте, у Сміта, Кейнса цілі роботи...
Повідомленням їх не перескажеш)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27206
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:25
detroytred
есть же целая ветка для таких сложных и умных экономических теорий. ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
а здесь лучше про войну пишите
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20982
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2331 раз.
- Подякували: 3304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:26
_hunter написав:
Или вам именно через гос-регулирование нужно -- как в петиции про волонтеров? -- типа получаешь в ЦНАПЕ справку о волонтерстве -- и все, бронь обеспечена?
Ні. Це не мені потрібно, а задля хоч якогось обгрунтування (начебто всім, суспільству, це потрібно), ніж -- потрібно громадянину (відкупитися від загального обов'язку), в якого є сума (наприклад, 5 куо.).
Інша справа -- якщо державі, суспільству просто потрібні гроші ...
Так тоді дійде й до продажу державою індульгенцій.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27206
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:28
Bobua написав:
я чув щось, ніби суспільство їх береже.
тому вся надія на (25?)27-60, з прицілом на 50+ -- недарма ж будівельник намагається якомога більше податків зібрати...
Може суспільство і хоче кордони 91, тільки не особисто, і не за свої гроші.
"Це ж було вже!"(с)
Були проблеми з мобілізацією у 2014 році. Що зробив тоді Порошенко? Оце і Зеленському доведеться зробити, а не зробить, то проголосують за нову Люсю з новими/старими лозунгами про мир а-ля 2019.
Всі ці казки про воєнні рейкі, про загальну мобілізацію, так і залишаться казками в суспільстві, яке смертельно образиться на газ по 15 грн.
Тому налаштовуйтесь на 36 місяців, і це якщо зелені проголосують за власний законопроект.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13621
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:32
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:Мати гроші кожному, щоб скористатись правом-можливістю.
Кожен й так з початку беграмотний...
Медицина -- це поміч. Мова ж про інше. Про право не виконувати обов'язок.
Загального обов'язку лікувати ногу нема))
Так кто "каждому" мешает заработать? -- вроде все логично -- не хочешь зарабатывать -- не зарабатывай...
Я повторюсь: у того "загального обов'язку" исключений -- как у дворовой собаки блох -- вы ту 23ю статью вообще видели?
Во!
Нарешті й Ви дійшли до корінця самого дивного міфу ринку.
Дивного для тих, хто не зрозумів від Сміта ... і до Нобелівських лауреатів з економіки (про "ограниченность пастбищ" - формулювання дійсно гіганта думки цього форуму Мицика).
Обмеженість попиту, обмеженність об'єму ринку, вичерпання ресурсів росту.
На пальцях -- уявіть, що на ринку всі навіть отакі супер-пупер підприємницькі, уперті, роботящі, навіть з опупенним досвідом і т.д. --- скільки стане умовно мільйонерами? Всі?
Ринок обмежений ресурсами росту...
Попит в ринку обмежений...
Якщо один зайняв місце (забрав на себе частину попиту), то іншому шукати десь...
І цих місць (хоч пироги роби, хоч перукарь, хоч...) обмежено попитом.
А для росту потрібно розширювати ринок.
Лізти до інших і ... відкрокуровувати і попит їх ринків.
Ще треба це зробити, виграти конкуренцію))) Коли вам навіть меншконкурентні обмежать вхід до свого ринку.Коротше: всі апріорі не можуть заробити)) умовно 5 куо.
До того ж в ринку ця ціна зросте, бо місць на відкуп (який не заважає справі наприклад мобілізації) теж обмежено. Да і якщо у всіх є сума, то не відкупається тільки добровольці.
А їх наявне не вистачає.
Соррі, що так по простому.
Бо звиняйте, у Сміта, Кейнса цілі роботи...
Повідомленням їх не перескажеш)))
А в ВУЗ _все_ поступить смогут?
И если таки смогут -- где тогда добровольцев искать?
Т.е. у вас "вопрос" только к фиксированному размеру откупа? -- вообще проблема: прописываем его в законе как часть от ВВП страны (a-la "одна миллионная" от ВВП).
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:36
detroytred написав: _hunter написав:
Или вам именно через гос-регулирование нужно -- как в петиции про волонтеров? -- типа получаешь в ЦНАПЕ справку о волонтерстве -- и все, бронь обеспечена?
Ні. Це не мені потрібно, а задля хоч якогось обгрунтування (начебто всім, суспільству, це потрібно), ніж -- потрібно громадянину (відкупитися від загального обов'язку), в якого є сума (наприклад, 5 куо.)
.
Інша справа -- якщо державі, суспільству просто потрібні гроші ...
Так тоді дійде й до продажу державою індульгенцій.
Так там обгрунтування ровно такое же, как для вышеупомянутых студентов -- "потому, что потому". А у любого военного спросить (можно на Успихе через пару недель проверить) -- "кто сейчас стране нужней" -- вряд ли ответом будет "студент"
Это еще если не задавать такой неудобный вопрос: "а зачем стране именно _недоучившиеся_ студенты?"
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 05 гру, 2023 17:41, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7358
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|139508
|
|
|6076
|525507
|
|
|1
|12635
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|