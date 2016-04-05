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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:41
Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..
Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.
Питання у воєнних хто більш потрібен -- це вже з іншої опери.
Закони-то суспільні. А частка всл ну дуже мала, щоб покатив такий підхід.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 05 гру, 2023 17:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:41
flyman написав:
що саме? боротьбу громадян із беззаконням?
в якому ЗУ є "ухилянт"? це хто? уорвеловський новояз: "Війна - це мир", "Правда - це брехня", "Свобода - це рабство"
ухилянт на новоязі це "тимчасово вільна людина, сильно обмежена в правах"
а якщо серйозно це слово є новим трендом у всіх новинах, ярлики вішаються всім підрят з пропагандистською метою (призумпція невинуватості то таке), що обумовлено військовою необхідністю. Тобто вступив у ВУЗ - ухилянт, катався на лижах 5 км від кордону - ухилянт, закохався в інвалідшу 1 групи - ухилянт, влаштувався вчителем у школу - теж ухилянт і так далі. Дивно ще чому за 3-тю дитину не дорікають.
Але в той же час до тих хто виїхав в лютому 2022 (навіть до 24-го) числа, притензій нема. Такі ж громадяне України, які залишили дома батьків чи дітей, нерухомість і т.д, але у них необхіднісь виконати конституційний обовязок відсутня)). Цей момент переважно замовчується. Можливо через те що дотягнутись до цих людей практично неможливо.
Тобто виходить пряцюєш/платиш податки в Україні без відмітки ТЦК - ухилянт, виїхав у Прагу, працюєш/тратиш гроші там - питань нема.
Як каже Успіх "якщо всі то всі"
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:46
detroytred написав:
Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..
Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.
Так и на "рынке" места -- по вашим же словам -- ограничены.
Вы, наверное, периодические новости навроде этой:
пропустили?
Так и сумму поднять можно -- если массово нести начнут.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:57
_hunter написав: detroytred написав:
Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..
Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.
Так и на "рынке" места -- по вашим же словам -- ограничены.
Вы, наверное, периодические новости навроде этой:
пропустили?
Так и сумму поднять можно -- если массово нести начнут.
Почекайте. Мова ж не про наслідок (відмазка через студентів або відкуп), а про вигляд і суть! даного інструменту. Його суміщення з принципами.
Офіційний відкуп від загального обов'язку -- не має хоч якогось пристойного вигляду. Протирічить начебто рівноправ'ю для групи (військовозобов'язаних).
Ви вказуєте, що рівноправ'я й так нема...
Так хоча б не за грошовим критерієм!!! Не за статками!
А студенти, 3 дитини, опіка і т.д.
Але не рівень статків!!!
Бо тоді василі-буди (хто застовбив місце; встиг зайняти, бо шустріший
або навіть банально пощастило в забеге) будуть не просто верещати свої хатєлки, а реально легально! практично офіційно панувати.
Над холопами...
Це вже було! Але від цього чомусь))) всі пішли в сьогодення.
В демократію.
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