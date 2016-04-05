RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 574857495750575157525753>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:57

  _hunter написав:
  detroytred написав:Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..

Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.

Так и на "рынке" места -- по вашим же словам -- ограничены.

Вы, наверное, периодические новости навроде этой:
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от призыва во время мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет.
https://24tv.ua/ru/vtoroe-obrazovanie-i ... l_n2388911

пропустили?

Так и сумму поднять можно -- если массово нести начнут. :roll:

Почекайте. Мова ж не про наслідок (відмазка через студентів або відкуп), а про вигляд і суть! даного інструменту. Його суміщення з принципами.

Офіційний відкуп від загального обов'язку -- не має хоч якогось пристойного вигляду. Протирічить начебто рівноправ'ю для групи (військовозобов'язаних).

Ви вказуєте, що рівноправ'я й так нема...
Так хоча б не за грошовим критерієм!!! Не за статками! А по критеріям - студенти, 3 дитини, опіка і т.д.
Але не рівень статків!!!
Бо тоді василі-будівельники (хто застовбив місце; встиг зайняти, бо шустріший
або навіть банально пощастило в забеге) будуть не просто верещати свої хатєлки, а реально легально! практично офіційно панувати.
Над холопами...
Це вже було! Але від цього чомусь))) всі пішли в сьогодення.
В демократію. В демократичний капіталізм. А не печерний будівельницький.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 18:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27209
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:04

  detroytred написав:Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?

Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).

Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33367
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:07

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..

Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.

Так и на "рынке" места -- по вашим же словам -- ограничены.

Вы, наверное, периодические новости навроде этой:
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от призыва во время мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет.
https://24tv.ua/ru/vtoroe-obrazovanie-i ... l_n2388911

пропустили?

Так и сумму поднять можно -- если массово нести начнут. :roll:

Почекайте. Мова ж не про наслідок (відмазка через студентів або відкуп), а про вигляд і суть! даного інструменту. Його суміщення з принципами.

Офіційний відкуп від загального обов'язку -- не має хоч якогось пристойного вигляду. Протирічить начебто рівноправ'ю для групи (військовозобов'язаних).

Ви вказуєте, що рівноправ'я й так нема...
Так хоча б не за грошовим критерієм!!! Не за статками!
А студенти, 3 дитини, опіка і т.д.
Але не рівень статків!!!
Бо тоді василі-буди будуть не лише верещати свої хатєлки, а реально легально! практично офіційно панувати.
Над холопами...
Це вже було! Але від цього чомусь))) всі пішли в сьогодення.

Так именно про суть и разговор: есть куча легальных "отмазок" от, казалось бы, "загальної" повинности -- почему бы не добавить еще одну?

Почему? -- вроде бы текущий социальный контракт -- "чем нужнее ты стране -- тем больше ты зарабатываешь"...

У вас какой-то слишком уж манипулятивный переход там получился :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7361
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:07

за кордоном діє особлива магія, і ухилянт перетворюється в біженця, або просто емігранта
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33367
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:10

  _hunter написав:
  detroytred написав:Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..

Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.

Так и на "рынке" места -- по вашим же словам -- ограничены.

Вы, наверное, периодические новости навроде этой:
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от призыва во время мобилизации для некоторых студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет.
https://24tv.ua/ru/vtoroe-obrazovanie-i ... l_n2388911

пропустили?

Так и сумму поднять можно -- если массово нести начнут. :roll:

а якщо перше вище після 30?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33367
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:10

  flyman написав:
  detroytred написав:Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?

Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).

Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.

Логіка -- забезпечує, виховує, піклується за більше дітей. Діти - майбутнє країни))

А захищун захищає не чужин дітей, а державу та народ (інших громадян).

Я ж кажу: кумедності від сумістництва вистачає.
detroytred
 
Повідомлень: 27209
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:16

  _hunter написав:Так именно про суть и разговор: есть куча легальных "отмазок" от, казалось бы, "загальної" повинности -- почему бы не добавить еще одну?

:

Да можна додати ще хоч 100. Хоч за довжиною носа.

Але не за критерієм -- гроші.
Бо це пізні пани, ранні капіталісти.
Це. Вже. Було.

Офіційно від цього відмовились. Офіційно демократичний капіталізм. Капіталізм з демократією.
Неофіційно ж він є...
Але неофіційно.

Да. І не з доброти або чаловечності пішли від дикого капіталізму, а тому що з такими умовами досягли межі росту.
Інші умови стали необхідними.
Тільки будівельник досі не може зрозуміти, що це вигідно перш за все йому.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 18:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27209
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:21

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?

Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).

Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.

Логіка -- забезпечує, виховує, піклується за більше дітей. Діти - майбутнє країни))

А захищун захищає не чужин дітей, а державу та народ (інших громадян).

Я ж кажу: кумедності від сумістництва вистачає.

Так, наверное, выезд за кордон запретить нужно бы? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7361
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а якщо перше вище після 30?


законопроект з обмеженням студентів по віку зарубала венеціанська комісія
Letusrock
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:21

  flyman написав:
  detroytred написав:Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?

Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).

Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.

Прибережи для них відмазку, коли тебе на виході з ШРТ в бусік пересадять 😀
Hotab
 
Повідомлень: 10305
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 574857495750575157525753>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139532
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12637
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5473)
05.12.2023 18:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.