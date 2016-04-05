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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:57
_hunter написав: detroytred написав:
Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..
Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.
Так и на "рынке" места -- по вашим же словам -- ограничены.
Вы, наверное, периодические новости навроде этой:
пропустили?
Так и сумму поднять можно -- если массово нести начнут.
Почекайте. Мова ж не про наслідок (відмазка через студентів або відкуп), а про вигляд і суть! даного інструменту. Його суміщення з принципами.
Офіційний відкуп від загального обов'язку -- не має хоч якогось пристойного вигляду. Протирічить начебто рівноправ'ю для групи (військовозобов'язаних).
Ви вказуєте, що рівноправ'я й так нема...
Так хоча б не за грошовим критерієм!!! Не за статками! А по критеріям - студенти, 3 дитини, опіка і т.д.
Але не рівень статків!!!
Бо тоді василі-будівельники (хто застовбив місце; встиг зайняти, бо шустріший
або навіть банально пощастило в забеге) будуть не просто верещати свої хатєлки, а реально легально! практично офіційно панувати.
Над холопами...
Це вже було! Але від цього чомусь))) всі пішли в сьогодення.
В демократію. В демократичний капіталізм. А не печерний будівельницький.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 05 гру, 2023 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:04
detroytred написав:
Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?
Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).
Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:07
detroytred написав:
Почекайте. Мова ж не про наслідок (відмазка через студентів або відкуп), а про вигляд і суть! даного інструменту. Його суміщення з принципами.
_hunter написав: detroytred написав:
Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..
Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.
Так и на "рынке" места -- по вашим же словам -- ограничены.
Вы, наверное, периодические новости навроде этой:
пропустили?
Так и сумму поднять можно -- если массово нести начнут.
Офіційний відкуп від загального обов'язку -- не має хоч якогось пристойного вигляду. Протирічить начебто рівноправ'ю для групи (військовозобов'язаних).
Ви вказуєте, що рівноправ'я й так нема...Так хоча б не за грошовим критерієм!!! Не за статками!
А студенти, 3 дитини, опіка і т.д.
Але не рівень статків!!!
Бо тоді василі-буди будуть не лише верещати свої хатєлки, а реально легально! практично офіційно панувати.
Над холопами...
Це вже було! Але від цього чомусь))) всі пішли в сьогодення.
Так именно про суть и разговор: есть куча легальных "отмазок" от, казалось бы, "загальної" повинности -- почему бы не добавить еще одну?
Почему? -- вроде бы текущий социальный контракт -- "чем нужнее ты стране -- тем больше ты зарабатываешь"...
У вас какой-то слишком уж манипулятивный переход там получился
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2
Додано: Вів 05 гру, 2023 18:07
за кордоном діє особлива магія, і ухилянт перетворюється в біженця, або просто емігранта
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3
Додано: Вів 05 гру, 2023 18:10
_hunter написав: detroytred написав:
Місця у виші обмежені. Да і це складніше для сельчан, працюючих, зайнятих.
Це ж не гроші в касу занести..
Ще раз нагадаю: поки проблема не турбує, її начебто не замічають.
Якщо б допускалося, що критична маса може ломанутись у виші, то не було б такої статті.
Так само, як і з 3 дитиною))
А почнуть рожати масово, то піднімуть до 4, 5.
Так и на "рынке" места -- по вашим же словам -- ограничены.
Вы, наверное, периодические новости навроде этой:
пропустили?
Так и сумму поднять можно -- если массово нести начнут.
а якщо перше вище після 30?
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flyman
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:10
flyman написав: detroytred написав:
Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?
Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).
Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
Логіка -- забезпечує, виховує, піклується за більше дітей. Діти - майбутнє країни))
А захищун захищає не чужин дітей, а державу та народ (інших громадян).
Я ж кажу: кумедності від сумістництва вистачає.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:16
_hunter написав:
Так именно про суть и разговор: есть куча легальных "отмазок" от, казалось бы, "загальної" повинности -- почему бы не добавить еще одну?
:
Да можна додати ще хоч 100. Хоч за довжиною носа.
Але не за критерієм -- гроші.
Бо це пізні пани, ранні капіталісти.
Це. Вже. Було.
Офіційно від цього відмовились. Офіційно демократичний капіталізм. Капіталізм з демократією.
Неофіційно ж він є...
Але неофіційно.
Да. І не з доброти або чаловечності пішли від дикого капіталізму, а тому що з такими умовами досягли межі росту.
Інші умови стали необхідними.
Тільки будівельник досі не може зрозуміти, що це вигідно перш за все йому.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 05 гру, 2023 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:21
detroytred написав:
Логіка -- забезпечує, виховує, піклується за більше дітей. Діти - майбутнє країни))
flyman написав: detroytred написав:
Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?
Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).
Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
А захищун захищає не чужин дітей, а державу та народ (інших громадян).
Я ж кажу: кумедності від сумістництва вистачає.
Так, наверное, выезд за кордон запретить нужно бы?
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:21
flyman написав:
а якщо перше вище після 30?
законопроект з обмеженням студентів по віку зарубала венеціанська комісія
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:21
flyman написав: detroytred написав:
Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?
Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).
Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
Прибережи для них відмазку, коли тебе на виході з ШРТ в бусік пересадять 😀
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