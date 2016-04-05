Може суспільство і хоче кордони 91, тільки не особисто, і не за свої гроші."Це ж було вже!"(с)Були проблеми з мобілізацією у 2014 році. Що зробив тоді Порошенко? Оце і Зеленському доведеться зробити, а не зробить, то проголосують за нову Люсю з новими/старими лозунгами про мир а-ля 2019.Всі ці казки про воєнні рейкі, про загальну мобілізацію, так і залишаться казками в суспільстві, яке смертельно образиться на газ по 15 грн.Тому налаштовуйтесь на 36 місяців, і це якщо зелені проголосують за власний законопроект.

Щодо отруєння жінки Буданова.

Десь місяць тому я написав: боріться за перемогу, бо мир ви не переживете.

Ця історія саме про те.

Дружина Буданова – це не військова ціль, це не Буданов. Вона просто там десь у КМДА працює, нібито. І нічого, якісь Петрови й Баширови попензлювали чай полонієм травити. Просто щоб подати сигнал, що ми terrorist state, не забувайте про це. Кого не можемо вбити ракетою, тому ми доповземо до трусів з півлітрою "новічка".

Отже, якщо ви військовий, колишній військовий, мобілізований АТОвець 2016-го року, військовий аватар-заробітчанин, волонтер, друг волонтера, родич волонтера, донатор на щось волонтерське, блогер, який «Слава Україні» у фейсбуці писав, роботодавець, який зарплату платив військовим, – іншими словами, якщо ви просто будь-яка людина, яка не сєпар і не російська агентура – вам глина.

Якщо ви сєпар і російська агентура – вам теж глина, до речі. Та вже з іншої причини.

Росіяни не дійдуть до геть кожного, звичайно. Та вони будуть намагатися. Ви живете лише через їхню інструментальну неможливість вас вбити прямо зараз. Але вони працюють над тим, щоб збільшити цю інструментальну можливість й таки вбити побільше. Військовими методами, невійськовими – це абсолютно до спини. У них інше ставлення до критеріїв війни в принципі.

Тож і у нас має бути інше. Подумайте про це наступного разу, коли обиратимете, що купити – Порш Кайєн собі чи позашляховик військовим. Бо Порш Кайєн в гроб не покладеш.

Олександр Нойнець, сержант,



