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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:23
detroytred написав: _hunter написав:
Так именно про суть и разговор: есть куча легальных "отмазок" от, казалось бы, "загальної" повинности -- почему бы не добавить еще одну?
:
Да можна додати ще хоч 100. Хоч за довжиною носа.
Але не за критерієм -- гроші.Бо це пізні пани, ранні капіталісти.
Це. Вже. Було.
Офіційно від цього відмовились. Офіційно демократичний капіталізм. Капіталізм з демократією.
Неофіційно ж він є...
Але неофіційно.
Да. І не з доброти або чаловечності пішли від дикого капіталізму, а тому що з такими умовами досягли межі росту.
Інші умови стали необхідними.
Ну короче да -- мой же аргумент "электоратс (плебс) не пойметс" пару часов тому назад
На этом предлагаю закончить
-- ибо по кругу ходим...
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:24
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?
Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).
Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
Логіка -- забезпечує, виховує, піклується за більше дітей. Діти - майбутнє країни))
А захищун захищає не чужин дітей, а державу та народ (інших громадян).
Я ж кажу: кумедності від сумістництва вистачає.
це не первісно-общинно-племінний лад, коли діти х.з. чиї бо полігамія\полігінія\поліандрія\поліаморія
держава (плем"я) попіклується, а многодітний тато має підвищені зобов"язання перед державою з оборони
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 05 гру, 2023 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:25
_hunter написав:
Так, наверное, выезд за кордон запретить нужно бы?
Багато чого можна. і по іншим категоріям також.
Зробили необхідний мінімум.
В даному випадку для картинко -- турбота.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:27
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Ви ж помітили моє уточнення, що суміщення несумісних по суті речей часто може бути тільки кумедним.
Також нема (точніше не принципова) різниця між батьком двох і батьком трьох дітей; і чому не з 5-тьох?
Але в нашому випадку є принципова відмінність: громадянин офіційно "відкупається" від загального обов'язку (просто так. Бо сам схотів і може) і начебто державі-суспільству потрібно, щоб громадянин отримав ще одну освіту або потрібні слюсарі електромереж (тобто схотіла держава, суспільство).
Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
Чому той хто їх має, не повинен відслужити в 2,3,5 років довше, в кого 1на дитина.
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
Логіка -- забезпечує, виховує, піклується за більше дітей. Діти - майбутнє країни))
А захищун захищає не чужин дітей, а державу та народ (інших громадян).
Я ж кажу: кумедності від сумістництва вистачає.
тільки питання - якої саме країни майбутнє? бо, як показує практика, переважна більшість багатодітних виїхали і ні за що не паряться. як отримувати соціальну допомогу від країни - так вони тут, а як від їх батька щось потрібно (який, так виглядає, шо тільки одним інструментом то і вміє користуватися) - то всі відразу стали на лижі. і в багатьох випадках повертатися може і не збираються. і не факт, що далі допомогу від україни не отримують.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:29
Українці задонатили понад ₴100 млрд з початку широкомасштабного вторгнення.
З лютого 2022 року до травня 2023 року громадяни, приватні компанії та банки переказали на гуманітарну допомогу та оборону України ₴98,9 млрд, — дослідження NV.
За перші три квартали 2023 найбільші українські благодійні фонди зібрали 12,5 млрд грн, згідно «Опендатабот».
на фоні загальних витрат на війну начебто і небагато, але за рахунок того, що більшість коштів пішли на важливе і термінове, типу дронів, корчів і тепловізорів, то суттєва допомога війську.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:46
beee написав:
🇸🇻 Новости Сальвадора
- За последние 500 дней в стране не зарегистрировано НИ ОДНОГО УБИЙСТВА! До Президента Букеле Сальвадор был на 1 месте в рейтинге убийств.
Перестали реєструвати ?
А в СРСР сексу не було...
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:49
lapay написав: Bobua написав:
я чув щось, ніби суспільство їх береже.
тому вся надія на (25?)27-60, з прицілом на 50+ -- недарма ж будівельник намагається якомога більше податків зібрати...
Може суспільство і хоче кордони 91, тільки не особисто, і не за свої гроші.
"Це ж було вже!"(с)
Були проблеми з мобілізацією у 2014 році. Що зробив тоді Порошенко? Оце і Зеленському доведеться зробити, а не зробить, то проголосують за нову Люсю з новими/старими лозунгами про мир а-ля 2019.
Всі ці казки про воєнні рейкі, про загальну мобілізацію, так і залишаться казками в суспільстві, яке смертельно образиться на газ по 15 грн.
Тому налаштовуйтесь на 36 місяців, і це якщо зелені проголосують за власний законопроект.
“дякую, дуже дякую...”
Ви впевнені, що ці 36міс самому потім не доведеться пройти?
То може краще 24міс вже зараз?
Щодо отруєння жінки Буданова.
Десь місяць тому я написав: боріться за перемогу, бо мир ви не переживете.
Ця історія саме про те.
Дружина Буданова – це не військова ціль, це не Буданов. Вона просто там десь у КМДА працює, нібито. І нічого, якісь Петрови й Баширови попензлювали чай полонієм травити. Просто щоб подати сигнал, що ми terrorist state, не забувайте про це. Кого не можемо вбити ракетою, тому ми доповземо до трусів з півлітрою "новічка".
Отже, якщо ви військовий, колишній військовий, мобілізований АТОвець 2016-го року, військовий аватар-заробітчанин, волонтер, друг волонтера, родич волонтера, донатор на щось волонтерське, блогер, який «Слава Україні» у фейсбуці писав, роботодавець, який зарплату платив військовим, – іншими словами, якщо ви просто будь-яка людина, яка не сєпар і не російська агентура – вам глина.
Якщо ви сєпар і російська агентура – вам теж глина, до речі. Та вже з іншої причини.
Росіяни не дійдуть до геть кожного, звичайно. Та вони будуть намагатися. Ви живете лише через їхню інструментальну неможливість вас вбити прямо зараз. Але вони працюють над тим, щоб збільшити цю інструментальну можливість й таки вбити побільше. Військовими методами, невійськовими – це абсолютно до спини. У них інше ставлення до критеріїв війни в принципі.
Тож і у нас має бути інше. Подумайте про це наступного разу, коли обиратимете, що купити – Порш Кайєн собі чи позашляховик військовим. Бо Порш Кайєн в гроб не покладеш.
Олександр Нойнець, сержант,
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:03
flyman написав:
Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
и вообще пусть женщины воюют это ж их дети. сами нарожали сами пусть и защищают.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:09
flyman написав: Bobua написав:
Вони вже можуть бути і понад 24міс.
Скільки ще повинні бути на низькому старті поки тили “втомлюються від війни”?
ти ж не строковик від слова зовсім.
Мова про інше.
Це люди, які пройшли вишкіл, і ... їх треба зберегти від мобілізації, як і "силовків" та "бюджетників" бо без них "все розсиплеться"
а ще ВПО = внутрішньо переміщених осіб , забули додати у список в кого в кого а в них мала б убти мотивація помститися
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:12
vitaliiangel написав: flyman написав:
Тобто хтось має захищати чужих 2-х, 3-х, 5-х дітей?
Де логіка?
А в кого нема, тому і захищати нема кого, ніякий він не захищун.
и вообще пусть женщины воюют это ж их дети. сами нарожали сами пусть и защищают.
жєнщіни мають бути общі (як і діти), це цінний трофей/ресурс, а мужиків можна лишити по одному на ОТГ на розплод
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