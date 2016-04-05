28 стр в формате PDF House Republicans believe President Biden should present Congress with a plan for victory, which includes maximum sanctions pressure, the transfer of frozen Russian sovereign assets to Ukraine, and providing Ukraine with the weapons it needs to win as soon as possible.
hume написав:......... Пока государство расчехлится пидары уже будут под Днепром. Сейчас не время гадать кто кому донатит и с какими целями. Главное это что в короткие сроки закупаются дроны, комплектующие и всё это доходит до адресатов. Это касается Стерненко, Притулу и даже Порошенко. Сейчас главное это любая помощь для армии, потом разберёмся. Так что донатьте кто сколько может, особенно просьба к получателям мат помощи в странах Европы.
Верно. Ничего не имею против Порошенко. Но есть и, например, united 24.
Есть еще фонды прямо ассоциированые подразделениями Айдара,Азова,Братства. Там практически нет медийных персоналий, люди просто воюют.
Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів!
Сергій Громенко Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити) А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках: 1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни. 2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші. 3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації. Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили. Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють. Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США. Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти. Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му. Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.
_hunter написав:Это и так понятно было Что именно это меняет -- что "за гроші"? -- закона, запрещающего 5 куе заработать нет, вроде? -- сумма далеко не фантастическая (a-la лям уе). Чем эта "отмазка" отличается от н-го поступления в ВУЗ или какого-нить формального устройства на работу "слесарем электросетей 1-го разряда на пол-ставки"?
поступить в ВУЗ без актуального свежего военного билета - низя, так что кто не успел тот опиздал (с)