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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:30
yama написав:
поступить в ВУЗ без актуального свежего военного билета - низя, так что кто не успел тот опиздал (с)
ВУЗи тоже не ликом шиті.
Можна вступити, а протягом 60 днів надати оновлений військовообліковий документ
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:34
yama написав: _hunter написав:
Это и так понятно было
Что именно это меняет -- что "за гроші"? -- закона, запрещающего 5 куе заработать нет, вроде? -- сумма далеко не фантастическая (a-la лям уе). Чем эта "отмазка" отличается от н-го поступления в ВУЗ или какого-нить формального устройства на работу "слесарем электросетей 1-го разряда на пол-ставки"?
поступить в ВУЗ без актуального свежего военного билета - низя, так что кто не успел тот опиздал (с)
Це по факту і є фільтр на 30+
Скоріш за все відстрочку одловим стюдентам відмінять, але довчитися тим хто встиг потрапити дадуть. А на захист приїде делегація з тцк
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:38
flyman написав:
це не первісно-общинно-племінний лад, коли діти х.з. чиї бо полігамія\полігінія\поліандрія\поліаморія
держава (плем"я) попіклується, а многодітний тато має підвищені зобов"язання перед державою з оборони
Офігіти, яка хитрожопа логіка у людини.
Це якраз ти живеш в первісно-общинно-племінному ладі.
Цікаво тільки чому тобі так ненависні саме діти? А старших людей не треба захищати. Людина в якої багато старших родичів(батьки, діди, бабусі) хіба не має "підвищені зобов"язання перед державою з оборони"?
А дружина? Якщо холостий - то вільний, можеш гуляти. Але якщо одружений - значить "маєш підвищені зобов"язання перед державою з оборони".
Геніальна логіка.
Коротше, з тобою не те що державу, навіть первісно-общинний лад не побудуєш.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:49
Bobua написав:
Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів!
Сергій Громенко
Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити)
А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках:
1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни.
2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші.
3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації.
Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили.
Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють.
Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США.
Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти.
Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му.
Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.
стосовно зброї, не здивує , якщо північна Корея передає не тільки власні снаряди,
а також Донати від Китаю
на жаль , процес руйнування мордора може зайняти 10-15 років,
у нас не має стільки часу
стосовно втрат: якщо наші втрати умовно 1 до 3 (4, або навіть до 5)
то втрати навіть 1млн-1,2млн не до кінця вичерпають мобілізаційні можливості москалів
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:52
Bobua написав:
Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів!
Сергій Громенко
Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити)
А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках:
1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни.
2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші.
3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації.
Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили.
Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють.
Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США.
Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти.
Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му.
Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.
Якийсь наївняк.
Російський газ пішов з ринку лише трубопровідний, СПГ купляють європейці аж гай шумить. Можу з впевненістю сказати, що як тільки тут буде заключене якесь перемир`я то європейці побіжать договорюватися і за газ і нафтою.
Як бачим ракети штампують і ніякі санкції їм не мішають, дронів виробляють вже найбільше в світі. А танків вони кілька сотень в рік наклепають, це зараз не основна зброя.
Вони вже компенсували втрати населення мільйонами на окупованих землях.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:53
Letusrock написав: yama написав:
поступить в ВУЗ без актуального свежего военного билета - низя, так что кто не успел тот опиздал (с)
ВУЗи тоже не ликом шиті.
Можна вступити, а протягом 60 днів надати оновлений військовообліковий документ
скажіть в якому вузі це є, я завтра буду в ньому .
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:54
prodigy написав: Bobua написав:
Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів!
Сергій Громенко
Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити)
А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках:
1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни.
2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші.
3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації.
Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили.
Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють.
Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США.
Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти.
Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му.
Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.
стосовно зброї, не здивує , якщо північна Корея передає не тільки власні снаряди,
а також Донати від Китаю
на жаль , процес руйнування мордора може зайняти 10-15 років,
у нас не має стільки часу
стосовно втрат: якщо наші втрати умовно 1 до 3 (4, або навіть до 5)
то втрати навіть 1млн-1,2млн не до кінця вичерпають мобілізаційні можливості москалів
Так НАТО проти наследника ссср или калеблица? Или всё же хочет уничтожить ТРУПАМИ Украинцев наследицу рф рашу?
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Додано: Вів 05 гру, 2023 19:57
Словаччина й Чехія просять продовжити дію виключень з-під санкцій Європейського Союзу, які дозволяють продавати продукти переробки російської нафти, остерігаючись впливу на промисловість та зростання цін.
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.
Словаччина, Чехія та Угорщина можуть продовжувати використовувати нафту з російського нафтопроводу "Дружба" попри нафтове ембарго ЄС, доки не з'являться альтернативні джерела постачання.
Однак уже у вівторок, 5 грудня, завершується термін дії виключення, яке дозволяє Словаччині продавати продукти переробки російської нафти. Прага і Братислава хочуть продовжити дію цього правила в межах наступного, 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Чехія позбудеться залежності від нафти з РФ "за кілька місяців" – прем’єр
"Якщо ми не будемо експортувати ці продукти до Чехії, це може мати ширший вплив на регіон Центральної Європи. Це може призвести до зростання цін у кількох країнах", – пояснив FT словацький посадовець.
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Bobua, от тобі і санкції )))
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Додано: Вів 05 гру, 2023 20:03
detroytred написав:
Обмеженість попиту, обмеженність об'єму ринку, вичерпання ресурсів росту.
На пальцях -- уявіть, що на ринку всі навіть отакі супер-пупер підприємницькі, уперті, роботящі, навіть з опупенним досвідом і т.д. --- скільки стане умовно мільйонерами? Всі?
Ринок обмежений ресурсами росту...
Попит в ринку обмежений...
Якщо один зайняв місце (забрав на себе частину попиту), то іншому шукати десь...
І цих місць (хоч пироги роби, хоч перукарь, хоч...) обмежено попитом.
А для росту потрібно розширювати ринок.
Яке ж ти примітивне...
1 Є населення яке може спожити якийсь обєм товарів...
2 Населення України старається спожити більше ніж виготовляє..того в нас імпорт перевищує експорт.
Питання для ІкАнАмІстА
Так у нас є можливість розширювати ринок за рахунок підняття рівня споживаннячи ні?
Якщо споживаємо мало - значит куди рости є і для цього не потрібен експорт.
А що заважає росту ринку ?
Правильно відсутність платоспроможного попиту
А як створюється СТАБІЛЬНИЙ платоспроможний попит?
Правильно - збільшенням доходів населення.
А як можуть збільшитись доходи населення? ( варіант Тимошенко - взяти 10 млрд доларів і роздати під низькі ставки споживчі кредити - не пропонувати, товари зїдять- борг залишиться)
Правильно - покращенням
а - власної кваліфікації
б - ефективність праці
От і виходить
Якщо чиновник чи військовий ,яким завжди було мало , бо погане населення мало їм давало, - приходить до влади то він кидається лозунгами..а як ці лозунги реалізувати - в них варіантів немає.
Вони ВМІЮТЬ тільки ділити і все.
А заробляти це не їх справа.
Тому розширення ринку в 3 рази в Україні - це як два пальці по асфальту..
а - менше пити - більше працювати
б - менше чекати що зробить хтось
в - менше голосувати за тих хто декларує що ВСЕ і ВСІМ дасть...
Дивишся, якихось 20 років праці, коли створюєш на 10% більше ніж споживаєш - і всі мільйонери і ринок виявляється не потребує тільки експорту.
ПС
Для пересічних які вірять популістам.
При експортно орієнтованій економіці в країні яка розвивається - немає стимулів для покращення рівня життя населення, по тій простій причині , що вартість експортних товарів на закордонних ринках не залежить від того хто виготовляє...
А раз так - то чим менше в собівартості буде займати оплата праці - тим вигідніше товар експортувати.
Таким чином
Простому працівнику вигідніше підтримувати своїми голосами саме тих підприємців які працюють на внутрішній ринок..
Своєрідна модель Форда...
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Додано: Вів 05 гру, 2023 20:16
unicdima написав:
Словаччина й Чехія просять продовжити дію виключень з-під санкцій Європейського Союзу, які дозволяють продавати продукти переробки російської нафти, остерігаючись впливу на промисловість та зростання цін.
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.
Словаччина, Чехія та Угорщина можуть продовжувати використовувати нафту з російського нафтопроводу "Дружба" попри нафтове ембарго ЄС, доки не з'являться альтернативні джерела постачання.
Однак уже у вівторок, 5 грудня, завершується термін дії виключення, яке дозволяє Словаччині продавати продукти переробки російської нафти. Прага і Братислава хочуть продовжити дію цього правила в межах наступного, 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Чехія позбудеться залежності від нафти з РФ "за кілька місяців" – прем’єр
"Якщо ми не будемо експортувати ці продукти до Чехії, це може мати ширший вплив на регіон Центральної Європи. Це може призвести до зростання цін у кількох країнах", – пояснив FT словацький посадовець.
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Bobua, от тобі і санкції )))
И для закрепа добрососедства автоперевозчикам разрешили перекрыть международный переход
?
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