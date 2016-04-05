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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5751575257535754>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:20

  Bobua написав:Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів! :)


Сергій Громенко
Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити)
А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках:
1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни.
2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші.
3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації.
Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили.
Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють.
Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США.
Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти.
Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му.
Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.

як очікувано понабігали песимісти, які бажають бачити лише погане

ось ще, особливо для тих, хто вимірює успіх в км та см
Коваленко: началась новая фаза войны в Украине – как изменились приоритеты и что важно осознать
Новая фаза войны – это не фаза принципов и упёртости, это фаза рационализма и выдержки. Ослабление и истощение противника до этапа, когда у нас будет достаточно сил, чтобы нанести сокрушительный удар, и не один.

Если угодно, то концепция наших действий в ближнесрочной перспективе – это не освобождение как можно большего количества квадратных километров, а убийство как можно большего количества оккупантов и уничтожение их техники. Причем с предельными показателями сохранения жизней наших военнослужащих и механизированной компоненты.

до речі, це й контури війни на найближчий час

взагалі рекомендую цього автора - Олександра Коваленко, zloy_odessit.

тим, хто шукає хороших руських - не зайде, з русофобією тут все ок 8)
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:26

  budivelnik написав:Яке ж ти примітивне... :mrgreen:
1 Є населення яке може спожити якийсь обєм товарів...
2 Населення України старається спожити більше ніж виготовляє..того в нас імпорт перевищує експорт.

Питання для ІкАнАмІстА
Так у нас є можливість розширювати ринок за рахунок підняття рівня споживаннячи ні?
Якщо споживаємо мало - значит куди рости є і для цього не потрібен експорт.
А що заважає росту ринку ?
Правильно відсутність платоспроможного попиту
А як створюється СТАБІЛЬНИЙ платоспроможний попит?
Правильно - збільшенням доходів населення.
А як можуть збільшитись доходи населення? ( варіант Тимошенко - взяти 10 млрд доларів і роздати під низькі ставки споживчі кредити - не пропонувати, товари зїдять- борг залишиться)
Правильно - покращенням
а - власної кваліфікації
б - ефективність праці

От і виходить
Якщо чиновник чи військовий ,яким завжди було мало , бо погане населення мало їм давало, - приходить до влади то він кидається лозунгами..а як ці лозунги реалізувати - в них варіантів немає.
Вони ВМІЮТЬ тільки ділити і все.
А заробляти це не їх справа.

Тому розширення ринку в 3 рази в Україні - це як два пальці по асфальту..
а - менше пити - більше працювати
б - менше чекати що зробить хтось
в - менше голосувати за тих хто декларує що ВСЕ і ВСІМ дасть...

Дивишся, якихось 20 років праці, коли створюєш на 10% більше ніж споживаєш - і всі мільйонери і ринок виявляється не потребує тільки експорту.

ПС
Для пересічних які вірять популістам.
При експортно орієнтованій економіці в країні яка розвивається - немає стимулів для покращення рівня життя населення, по тій простій причині , що вартість експортних товарів на закордонних ринках не залежить від того хто виготовляє...
А раз так - то чим менше в собівартості буде займати оплата праці - тим вигідніше товар експортувати.
Таким чином
Простому працівнику вигідніше підтримувати своїми голосами саме тих підприємців які працюють на внутрішній ринок..
Своєрідна модель Форда...

внутрішнє виробництво однозначно розвивати треба. але й експортноорієнтоване теж.

зараз таких аргументів не наведу, чому експорт обов'язковий - але по-перше ємність нашого ринку обмежена. по-друге шляхом експорту йшли більшість країн - й Японія, й Корея, й Німеччина.

й дещо ми поки що не виробляємо чи майже не виробляємо - ані машин, ані верстатів, ані електроніку - й для компенсації цього імпорту експорт теж потрібен
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:34

  unicdima написав:
  Bobua написав:Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів! :)


Сергій Громенко
Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити)
А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках:
1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни.
2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші.
3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації.
Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили.
Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють.
Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США.
Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти.
Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му.
Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.


Якийсь наївняк.
Російський газ пішов з ринку лише трубопровідний, СПГ купляють європейці аж гай шумить. Можу з впевненістю сказати, що як тільки тут буде заключене якесь перемир`я то європейці побіжать договорюватися і за газ і нафтою.
Як бачим ракети штампують і ніякі санкції їм не мішають, дронів виробляють вже найбільше в світі. А танків вони кілька сотень в рік наклепають, це зараз не основна зброя.
Вони вже компенсували втрати населення мільйонами на окупованих землях.

порівняти об'єми постачань газу трубопровідного та СПГ нема бажання? тому домовленностей й не можна, санкції must go on.

на окупованих територіях вони отримали купу іждивенців, бо все знищено, й Раша нічого не відновить. ще один дотаційний регіон? хіба що депортують всіх кудись в Сибір, чи в перший раз?..

й не буду запевняти, але з того, що я знаю, ніякі танки вони будувати не можуть - лише відновлювати старий брухт, який рано чи пізно закінчиться
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:41

  prodigy написав:
  Letusrock написав:
  flyman написав:а якщо перше вище після 30?


законопроект з обмеженням студентів по віку зарубала венеціанська комісія


під час війни, начхати на венеціанську комісію


У чому проблема?
Всім студентам скасувати відстрочки, незалежно від віку.
А до 27років -- все одно ж не беруть у військо.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:50

  budivelnik написав:Своєрідна модель Форда...

Іканаміст, спробуй хоч підручники зрозуміти.

Справа не у нестачі платоспроможного попиту, як таковому для споживання товарів. Ще раз по буквах перечитай це 10 разів. Не в цьому.
Подивись куди наше населення "неплатоспроможне" (бо реально вони сплатоспроможні) діває гроші --- наприклад, на вкладах скільки? Вклади, які не мають точок для обороту в ринку...
А той, кому потрібен товар, не має грошей.
Далі допетриш сам?

Що сам себе капітал за волосся не витягне, коли розвиватися нікуди (ніде робити оборот).
А ті одиниці, як ти, шустріки, лише займають одиночні місця для обороту.

А мова про оборот для мільярдів капіталу ринку (населення).
От і вихід тільки класичний -- розширення ринку.
Як зробити американці вивезши капітал для обороту в Китай, до цього в азійські тигри. До цього в Європу.

А модель Форда, поки був ресурс росту у внутрішньому ринку, то був м.Детройт (хоча він піддержувався ще з-за розрух в Європі...).
Тепер глянь на Детройт.
А чому так? Адже ж Америка є Китай, вивіз.
Да тому, що, подумай, як феодальні японці після амерадміністрацій зробили Тойоти...
І як відсталі корейці Кіа ...
Від інопланетян)))

Тому допетриш, що автоФорд банально вивіз автокапітал до Азії раніше.
Раніше вичерпав ресурс росту навіть на зовнішніх ринках.

Складно да?)))
Капіталізм -- це супершвидкість розвитку ринку. Але й вичерпування ресурсів росту швидко настає. І його потрібно десь брати -- розширювати ринок. На зовні.
Тому й війни.... За сфери впливу = за можливість розширення свого ринку.
Розширюватися - щоб навіть тормоз і невіглас амерпенс зі своїм капіталом в ручонці купив акцію (або його пенсфонд вклався у акції) і вона мала змогу десь обернутися. Умова обороту - прибуток.
І це для мас.
А не для тіко шустриків.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:58

  Bobua написав:У чому проблема?
Всім студентам скасувати відстрочки, незалежно від віку.
А до 27років -- все одно ж не беруть у військо.

А у вас до студентів особиста неприязнь ?

Щоб потім, колишні студенти, не розказувати вам, що 5 вольт в єлектромережу - це погана ідея ?
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:01

Вручение повесток планируем через электронную почту и заказным письмом, — Вениславский

Уведомление о поступлении заказного письма будет поступать в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб.

«Все это в законопроекте, который мы еще нарабатываем. Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются».
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:02

  unicdima написав:...
Як бачим ракети штампують і ніякі санкції їм не мішають, дронів виробляють вже найбільше в світі. А танків вони кілька сотень в рік наклепають, це зараз не основна зброя.
Вони вже компенсували втрати населення мільйонами на окупованих землях.

мене цей кліп завжди радував

з питання зброї з 3 хв

хоча, як можна так просрати свою країни, віддати її на поталу купці ідіотів - й ще радуватися цьому. а так населення й Рашу просрало, й інші країни в 21 сторіччі мають думати не про розвиток, а як цих північних дикунів привести до тями...
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:05

  andrijk777 написав:
  flyman написав:це не первісно-общинно-племінний лад, коли діти х.з. чиї бо полігамія\полігінія\поліандрія\поліаморія

держава (плем"я) попіклується, а многодітний тато має підвищені зобов"язання перед державою з оборони

Офігіти, яка хитрожопа логіка у людини.
Це якраз ти живеш в первісно-общинно-племінному ладі.

Цікаво тільки чому тобі так ненависні саме діти? А старших людей не треба захищати. Людина в якої багато старших родичів(батьки, діди, бабусі) хіба не має "підвищені зобов"язання перед державою з оборони"?
А дружина? Якщо холостий - то вільний, можеш гуляти. Але якщо одружений - значить "маєш підвищені зобов"язання перед державою з оборони". :D :D
Геніальна логіка.

Коротше, з тобою не те що державу, навіть первісно-общинний лад не побудуєш.

вклепав 3х+ дітей, а хтось інший хай захищає самца-праізвадітєля
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:06

  Xenon написав:


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