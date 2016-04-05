Bobua написав:Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів!
Сергій Громенко Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити) А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках: 1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни. 2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші. 3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації. Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили. Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють. Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США. Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти. Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му. Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.
як очікувано понабігали песимісти, які бажають бачити лише погане
Новая фаза войны – это не фаза принципов и упёртости, это фаза рационализма и выдержки. Ослабление и истощение противника до этапа, когда у нас будет достаточно сил, чтобы нанести сокрушительный удар, и не один.
Если угодно, то концепция наших действий в ближнесрочной перспективе – это не освобождение как можно большего количества квадратных километров, а убийство как можно большего количества оккупантов и уничтожение их техники. Причем с предельными показателями сохранения жизней наших военнослужащих и механизированной компоненты.
до речі, це й контури війни на найближчий час
взагалі рекомендую цього автора - Олександра Коваленко, zloy_odessit.
тим, хто шукає хороших руських - не зайде, з русофобією тут все ок
budivelnik написав:Яке ж ти примітивне... 1 Є населення яке може спожити якийсь обєм товарів... 2 Населення України старається спожити більше ніж виготовляє..того в нас імпорт перевищує експорт.
Питання для ІкАнАмІстА Так у нас є можливість розширювати ринок за рахунок підняття рівня споживаннячи ні? Якщо споживаємо мало - значит куди рости є і для цього не потрібен експорт. А що заважає росту ринку ? Правильно відсутність платоспроможного попиту А як створюється СТАБІЛЬНИЙ платоспроможний попит? Правильно - збільшенням доходів населення. А як можуть збільшитись доходи населення? ( варіант Тимошенко - взяти 10 млрд доларів і роздати під низькі ставки споживчі кредити - не пропонувати, товари зїдять- борг залишиться) Правильно - покращенням а - власної кваліфікації б - ефективність праці
От і виходить Якщо чиновник чи військовий ,яким завжди було мало , бо погане населення мало їм давало, - приходить до влади то він кидається лозунгами..а як ці лозунги реалізувати - в них варіантів немає. Вони ВМІЮТЬ тільки ділити і все. А заробляти це не їх справа.
Тому розширення ринку в 3 рази в Україні - це як два пальці по асфальту.. а - менше пити - більше працювати б - менше чекати що зробить хтось в - менше голосувати за тих хто декларує що ВСЕ і ВСІМ дасть...
Дивишся, якихось 20 років праці, коли створюєш на 10% більше ніж споживаєш - і всі мільйонери і ринок виявляється не потребує тільки експорту.
ПС Для пересічних які вірять популістам. При експортно орієнтованій економіці в країні яка розвивається - немає стимулів для покращення рівня життя населення, по тій простій причині , що вартість експортних товарів на закордонних ринках не залежить від того хто виготовляє... А раз так - то чим менше в собівартості буде займати оплата праці - тим вигідніше товар експортувати. Таким чином Простому працівнику вигідніше підтримувати своїми голосами саме тих підприємців які працюють на внутрішній ринок.. Своєрідна модель Форда...
внутрішнє виробництво однозначно розвивати треба. але й експортноорієнтоване теж.
зараз таких аргументів не наведу, чому експорт обов'язковий - але по-перше ємність нашого ринку обмежена. по-друге шляхом експорту йшли більшість країн - й Японія, й Корея, й Німеччина.
й дещо ми поки що не виробляємо чи майже не виробляємо - ані машин, ані верстатів, ані електроніку - й для компенсації цього імпорту експорт теж потрібен
Bobua написав:Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів!
Сергій Громенко Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити) А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках: 1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни. 2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші. 3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації. Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили. Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють. Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США. Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти. Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му. Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.
Якийсь наївняк. Російський газ пішов з ринку лише трубопровідний, СПГ купляють європейці аж гай шумить. Можу з впевненістю сказати, що як тільки тут буде заключене якесь перемир`я то європейці побіжать договорюватися і за газ і нафтою. Як бачим ракети штампують і ніякі санкції їм не мішають, дронів виробляють вже найбільше в світі. А танків вони кілька сотень в рік наклепають, це зараз не основна зброя. Вони вже компенсували втрати населення мільйонами на окупованих землях.
порівняти об'єми постачань газу трубопровідного та СПГ нема бажання? тому домовленностей й не можна, санкції must go on.
на окупованих територіях вони отримали купу іждивенців, бо все знищено, й Раша нічого не відновить. ще один дотаційний регіон? хіба що депортують всіх кудись в Сибір, чи в перший раз?..
й не буду запевняти, але з того, що я знаю, ніякі танки вони будувати не можуть - лише відновлювати старий брухт, який рано чи пізно закінчиться
Справа не у нестачі платоспроможного попиту, як таковому для споживання товарів. Ще раз по буквах перечитай це 10 разів. Не в цьому. Подивись куди наше населення "неплатоспроможне" (бо реально вони сплатоспроможні) діває гроші --- наприклад, на вкладах скільки? Вклади, які не мають точок для обороту в ринку... А той, кому потрібен товар, не має грошей. Далі допетриш сам?
Що сам себе капітал за волосся не витягне, коли розвиватися нікуди (ніде робити оборот). А ті одиниці, як ти, шустріки, лише займають одиночні місця для обороту.
А мова про оборот для мільярдів капіталу ринку (населення). От і вихід тільки класичний -- розширення ринку. Як зробити американці вивезши капітал для обороту в Китай, до цього в азійські тигри. До цього в Європу.
А модель Форда, поки був ресурс росту у внутрішньому ринку, то був м.Детройт (хоча він піддержувався ще з-за розрух в Європі...). Тепер глянь на Детройт. А чому так? Адже ж Америка є Китай, вивіз. Да тому, що, подумай, як феодальні японці після амерадміністрацій зробили Тойоти... І як відсталі корейці Кіа ... Від інопланетян)))
Тому допетриш, що автоФорд банально вивіз автокапітал до Азії раніше. Раніше вичерпав ресурс росту навіть на зовнішніх ринках.
Складно да?))) Капіталізм -- це супершвидкість розвитку ринку. Але й вичерпування ресурсів росту швидко настає. І його потрібно десь брати -- розширювати ринок. На зовні. Тому й війни.... За сфери впливу = за можливість розширення свого ринку. Розширюватися - щоб навіть тормоз і невіглас амерпенс зі своїм капіталом в ручонці купив акцію (або його пенсфонд вклався у акції) і вона мала змогу десь обернутися. Умова обороту - прибуток. І це для мас. А не для тіко шустриків.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 21:01, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:... Як бачим ракети штампують і ніякі санкції їм не мішають, дронів виробляють вже найбільше в світі. А танків вони кілька сотень в рік наклепають, це зараз не основна зброя. Вони вже компенсували втрати населення мільйонами на окупованих землях.
мене цей кліп завжди радував
з питання зброї з 3 хв
хоча, як можна так просрати свою країни, віддати її на поталу купці ідіотів - й ще радуватися цьому. а так населення й Рашу просрало, й інші країни в 21 сторіччі мають думати не про розвиток, а як цих північних дикунів привести до тями...
flyman написав:це не первісно-общинно-племінний лад, коли діти х.з. чиї бо полігамія\полігінія\поліандрія\поліаморія
держава (плем"я) попіклується, а многодітний тато має підвищені зобов"язання перед державою з оборони
Офігіти, яка хитрожопа логіка у людини. Це якраз ти живеш в первісно-общинно-племінному ладі.
Цікаво тільки чому тобі так ненависні саме діти? А старших людей не треба захищати. Людина в якої багато старших родичів(батьки, діди, бабусі) хіба не має "підвищені зобов"язання перед державою з оборони"? А дружина? Якщо холостий - то вільний, можеш гуляти. Але якщо одружений - значить "маєш підвищені зобов"язання перед державою з оборони". Геніальна логіка.
Коротше, з тобою не те що державу, навіть первісно-общинний лад не побудуєш.
вклепав 3х+ дітей, а хтось інший хай захищає самца-праізвадітєля
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