Додано: Вів 05 гру, 2023 21:48

detroytred написав: Подивись куди наше населення "неплатоспроможне" (бо реально вони сплатоспроможні) діває гроші --- наприклад, на вкладах скільки? Вклади, які не мають точок для обороту в ринку... Подивись куди наше населення "неплатоспроможне" (бо реально вони сплатоспроможні) діває гроші --- наприклад, на вкладах скільки? Вклади, які не мають точок для обороту в ринку...

Як все запущено б.я1 В того хто заробляє більше ніж витрачає завжди наступає момент , коли йому НЕ ХОЧЕТЬСЯ далі розвивати бізнес, тобто в нього генерується позитивний притік грошей. які він відкладає.2 Для того в кого власних грошей немає , а бажання/ідеї - є , залишається тільки один варіант - отримати кредит...А звідки він візьме кредит?Правильно за рахунок грошей відкладених на депозит.3 Гроші на депозиті - не генерують нічого.Відсоткові ставки по депозитам - ледве/ледве перевищують рівень інфляції.4 Ті ( з п2) взявши гроші , які покладені на депозит - приймають на себе зобовязання виплатити на 50-100% більше ніж банк платить по депо( ця операція створює реальний прибуток в Банку)4 Ті( зп4) які беруть кредит - за взяті гроші створюють додаткову додану вартість з швидкістю яка вища від розміру виплат по кредиту.Таким чиномВ Україні - є здоровенний ринок , який не заповнений і не потребує збільшення.Але при цьому , для наповнення цього ринку товарами і зменшення впливу імпорту ( читай покращення валютного балансу ) треба НАСЕЛЕННЮ України навчитись виготовляти більше ніж воно хоче СПОЖИВАТИ.І тільки тоді коли обєм споживання буде меншим від обєму створення - виникне нагальна потреба в експорті.Станом на сьогодніРівень споживання в Україні вищий від обєму створеного в Україні( що говорить про незаповненість ринку України..тобто ринок де факто більший ніж ми можемо виготовити) і саме перевищенні імпорту над експортом і створює умови по яким інфляція в Україні вища від інфляції в розвинутих країнах.Тобтозараз розвиток України обмежується не розміром ринку, а здатністю населення самостійно наповнити цей ринок...Тобтоми працюємо гірше(неефективніше) ніж пробуємо споживати.А нерівність між споживанням і виготовленням у нас саме тому шо якісь ІкАнАмІстИ вважають що їм достатньо було 30 років протирати штани і при цьому їх цікавив не результат протирання а процес протирання.І от коли вони вийшли на пенсію виявилось що вони не тільки свої дупи зробили голими , а й роблять голими дупи своїх дітей, які нев стані і для себе заробити і голодупенків забезпечити.