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Справа не у нестачі платоспроможного попиту, як таковому для споживання товарів. Ще раз по буквах перечитай це 10 разів. Не в цьому. Подивись куди наше населення "неплатоспроможне" (бо реально вони сплатоспроможні) діває гроші --- наприклад, на вкладах скільки? Вклади, які не мають точок для обороту в ринку... А той, кому потрібен товар, не має грошей. Далі допетриш сам?
Що сам себе капітал за волосся не витягне, коли розвиватися нікуди (ніде робити оборот). А ті одиниці, як ти, шустріки, лише займають одиночні місця для обороту.
А мова про оборот для мільярдів капіталу ринку (населення). От і вихід тільки класичний -- розширення ринку. Як зробити американці вивезши капітал для обороту в Китай, до цього в азійські тигри. До цього в Європу.
А модель Форда, поки був ресурс росту у внутрішньому ринку, то був м.Детройт (хоча він піддержувався ще з-за розрух в Європі...). Тепер глянь на Детройт. А чому так? Адже ж Америка є Китай, вивіз. Да тому, що, подумай, як феодальні японці після амерадміністрацій зробили Тойоти... І як відсталі корейці Кіа ... Від інопланетян)))
Тому допетриш, що автоФорд банально вивіз автокапітал до Азії раніше. Раніше вичерпав ресурс росту навіть на зовнішніх ринках.
Складно да?))) Капіталізм -- це супершвидкість розвитку ринку. Але й вичерпування ресурсів росту швидко настає. І його потрібно десь брати -- розширювати ринок. На зовні. Тому й війни.... За сфери впливу = за можливість розширення свого ринку. Розширюватися - щоб навіть тормоз і невіглас амерпенс зі своїм капіталом в ручонці купив акцію (або його пенсфонд вклався у акції) і вона мала змогу десь обернутися. Умова обороту - прибуток. І це для мас. А не для тіко шустриків.
Який нафіг крах долара? Де там у мене хоч натяк, спробуйте вказати. Ага?))
За рахунок розширення амерринку, він цвів і пах. (Високий технологічний рівень розвитку дозволяє боротися з конкурентами. А потужні Збройні Сили допомагати) А зараз хоч і скукожується, але хто ж йому впасти-то дасть? Занадто великий шкаф... Тримати будуть усі. Навіть супротивники та конкуренти.
Це трохи посунути всі не проти (щоб покращити собі), а не крахувати. Якщо ж підріжуть сальця у кабанчика Європи, то вже ще краще життя долляра попереду.
Все, кто с начала полномасштабного вторжения России получил звание Героя Украины, получит от государства собственное жилье, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит выступление президента Владимира Зеленского во время встречи с украинскими военнослужащими, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших Героев.
"Государство должно заботиться обо всех, кто его защищает, обеспечить все их потребности. И речь не только о надлежащем оснащении и вооружении - речь и о социальной защите и достойном обеспечении наших воинов, наших Героев. Так, по этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения".
Shaman написав:порівняти об'єми постачань газу трубопровідного та СПГ нема бажання? тому домовленностей й не можна, санкції must go on.
на окупованих територіях вони отримали купу іждивенців, бо все знищено, й Раша нічого не відновить. ще один дотаційний регіон? хіба що депортують всіх кудись в Сибір, чи в перший раз?..
й не буду запевняти, але з того, що я знаю, ніякі танки вони будувати не можуть - лише відновлювати старий брухт, який рано чи пізно закінчиться
Конкретні об'єми не пишуть, ясно вони менші, але ростуть. З окупованих вони в першу чергу мають мясо, наприклад під Авдіївкою воює кілька підрозділів з ДНР. Кажуть з Херсонської не беруть, дали їм відстрочку. Танки будують, це факт, літаки теж.
detroytred написав:Подивись куди наше населення "неплатоспроможне" (бо реально вони сплатоспроможні) діває гроші --- наприклад, на вкладах скільки? Вклади, які не мають точок для обороту в ринку...
Як все запущено б.я 1 В того хто заробляє більше ніж витрачає завжди наступає момент , коли йому НЕ ХОЧЕТЬСЯ далі розвивати бізнес, тобто в нього генерується позитивний притік грошей. які він відкладає. 2 Для того в кого власних грошей немає , а бажання/ідеї - є , залишається тільки один варіант - отримати кредит... А звідки він візьме кредит? Правильно за рахунок грошей відкладених на депозит. 3 Гроші на депозиті - не генерують нічого. Відсоткові ставки по депозитам - ледве/ледве перевищують рівень інфляції. 4 Ті ( з п2) взявши гроші , які покладені на депозит - приймають на себе зобовязання виплатити на 50-100% більше ніж банк платить по депо( ця операція створює реальний прибуток в Банку) 4 Ті( зп4) які беруть кредит - за взяті гроші створюють додаткову додану вартість з швидкістю яка вища від розміру виплат по кредиту.
Таким чином В Україні - є здоровенний ринок , який не заповнений і не потребує збільшення. Але при цьому , для наповнення цього ринку товарами і зменшення впливу імпорту ( читай покращення валютного балансу ) треба НАСЕЛЕННЮ України навчитись виготовляти більше ніж воно хоче СПОЖИВАТИ. І тільки тоді коли обєм споживання буде меншим від обєму створення - виникне нагальна потреба в експорті. Станом на сьогодні Рівень споживання в Україні вищий від обєму створеного в Україні( що говорить про незаповненість ринку України..тобто ринок де факто більший ніж ми можемо виготовити) і саме перевищенні імпорту над експортом і створює умови по яким інфляція в Україні вища від інфляції в розвинутих країнах.
Тобто зараз розвиток України обмежується не розміром ринку, а здатністю населення самостійно наповнити цей ринок... Тобто ми працюємо гірше(неефективніше) ніж пробуємо споживати. А нерівність між споживанням і виготовленням у нас саме тому шо якісь ІкАнАмІстИ вважають що їм достатньо було 30 років протирати штани і при цьому їх цікавив не результат протирання а процес протирання. І от коли вони вийшли на пенсію виявилось що вони не тільки свої дупи зробили голими , а й роблять голими дупи своїх дітей, які нев стані і для себе заробити і голодупенків забезпечити.
yama написав:поступить в ВУЗ без актуального свежего военного билета - низя, так что кто не успел тот опиздал (с)
ВУЗи тоже не ликом шиті. Можна вступити, а протягом 60 днів надати оновлений військовообліковий документ
скажіть в якому вузі це є, я завтра буду в ньому .
назву можу скинути в приват. Але прийом документів завершено 22.11.2023 При підтверженні вибору закладу освіти в кабінеті вступника (через Дія.Підпис) зявляється пункт "Зобовязуюсь надати протягом 60 днів дійсний військовообліковий документ, в протилежному разі погоджуюсь на передачу даних в МО"
Shaman написав:порівняти об'єми постачань газу трубопровідного та СПГ нема бажання? тому домовленностей й не можна, санкції must go on.
на окупованих територіях вони отримали купу іждивенців, бо все знищено, й Раша нічого не відновить. ще один дотаційний регіон? хіба що депортують всіх кудись в Сибір, чи в перший раз?..
й не буду запевняти, але з того, що я знаю, ніякі танки вони будувати не можуть - лише відновлювати старий брухт, який рано чи пізно закінчиться
Конкретні об'єми не пишуть, ясно вони менші, але ростуть. З окупованих вони в першу чергу мають мясо, наприклад під Авдіївкою воює кілька підрозділів з ДНР. Кажуть з Херсонської не беруть, дали їм відстрочку. Танки будують, це факт, літаки теж.
Із 17,8 млрд кубометрів російського скрапленого природного газу, що надійшли до ЄС у період з січня по вересень цього року ... Раніше ЄС імпортував 155 млрд кубометрів трубопровідного газу з Росії, що становило близько 40% від загального обсягу поставок.
Letusrock написав: назву можу скинути в приват. Але прийом документів завершено 22.11.2023 При підтверженні вибору закладу освіти в кабінеті вступника (через Дія.Підпис) зявляється пункт "Зобовязуюсь надати протягом 60 днів дійсний військовообліковий документ, в протилежному разі погоджуюсь на передачу даних в МО"
Сюди пиши, раз сказав
А також, про вуз в якому прийом завершено 22.11, майже під саму сессію