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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5752575357545755>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:08

  pesikot написав:
  Xenon написав:


5. URL посилання
5.1. Посилання на статтю або ін. інформацію (за винятком посилань на finance.ua) необхідно розміщати в такий спосіб і за таким порядком:
- текст, що розміщений за цим посиланням, у повному обсягу;
- автор (якщо є така інформація);
- посилання на статтю, де розміщена викладена інформація;
- коментар до викладеної інформації.

https://www.rbc.ua/ukr/news/fedir-venis ... 91777.html
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:09

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Своєрідна модель Форда...

Іканаміст, спробуй хоч підручники зрозуміти.

Справа не у нестачі платоспроможного попиту, як таковому для споживання товарів. Ще раз по буквах перечитай це 10 разів. Не в цьому.
Подивись куди наше населення "неплатоспроможне" (бо реально вони сплатоспроможні) діває гроші --- наприклад, на вкладах скільки? Вклади, які не мають точок для обороту в ринку...
А той, кому потрібен товар, не має грошей.
Далі допетриш сам?

Що сам себе капітал за волосся не витягне, коли розвиватися нікуди (ніде робити оборот).
А ті одиниці, як ти, шустріки, лише займають одиночні місця для обороту.

А мова про оборот для мільярдів капіталу ринку (населення).
От і вихід тільки класичний -- розширення ринку.
Як зробити американці вивезши капітал для обороту в Китай, до цього в азійські тигри. До цього в Європу.

А модель Форда, поки був ресурс росту у внутрішньому ринку, то був м.Детройт (хоча він піддержувався ще з-за розрух в Європі...).
Тепер глянь на Детройт.
А чому так? Адже ж Америка є Китай, вивіз.
Да тому, що, подумай, як феодальні японці після амерадміністрацій зробили Тойоти...
І як відсталі корейці Кіа ...
Від інопланетян)))

Тому допетриш, що автоФорд банально вивіз автокапітал до Азії раніше.
Раніше вичерпав ресурс росту навіть на зовнішніх ринках.

Складно да?)))
Капіталізм -- це супершвидкість розвитку ринку. Але й вичерпування ресурсів росту швидко настає. І його потрібно десь брати -- розширювати ринок. На зовні.
Тому й війни.... За сфери впливу = за можливість розширення свого ринку.
Розширюватися - щоб навіть тормоз і невіглас амерпенс зі своїм капіталом в ручонці купив акцію (або його пенсфонд вклався у акції) і вона мала змогу десь обернутися. Умова обороту - прибуток.
І це для мас.
А не для тіко шустриків.

мда, капіталізм, вичерпання, крах долара
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:13

  flyman написав:мда, капіталізм, вичерпання, крах долара

Який нафіг крах долара? Де там у мене хоч натяк, спробуйте вказати. Ага?))

За рахунок розширення амерринку, він цвів і пах. (Високий технологічний рівень розвитку дозволяє боротися з конкурентами. А потужні Збройні Сили допомагати)
А зараз хоч і скукожується, але хто ж йому впасти-то дасть? Занадто великий шкаф...
Тримати будуть усі. Навіть супротивники та конкуренти.

Це трохи посунути всі не проти (щоб покращити собі), а не крахувати.
Якщо ж підріжуть сальця у кабанчика Європи, то вже ще краще життя долляра попереду.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:27

Все, кто с начала полномасштабного вторжения России получил звание Героя Украины, получит от государства собственное жилье, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит выступление президента Владимира Зеленского во время встречи с украинскими военнослужащими, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших Героев.

"Государство должно заботиться обо всех, кто его защищает, обеспечить все их потребности. И речь не только о надлежащем оснащении и вооружении - речь и о социальной защите и достойном обеспечении наших воинов, наших Героев.
Так, по этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:43

  Shaman написав:порівняти об'єми постачань газу трубопровідного та СПГ нема бажання? тому домовленностей й не можна, санкції must go on.

на окупованих територіях вони отримали купу іждивенців, бо все знищено, й Раша нічого не відновить. ще один дотаційний регіон? хіба що депортують всіх кудись в Сибір, чи в перший раз?..

й не буду запевняти, але з того, що я знаю, ніякі танки вони будувати не можуть - лише відновлювати старий брухт, який рано чи пізно закінчиться

Конкретні об'єми не пишуть, ясно вони менші, але ростуть.
З окупованих вони в першу чергу мають мясо, наприклад під Авдіївкою воює кілька підрозділів з ДНР. Кажуть з Херсонської не беруть, дали їм відстрочку.
Танки будують, це факт, літаки теж.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Подивись куди наше населення "неплатоспроможне" (бо реально вони сплатоспроможні) діває гроші --- наприклад, на вкладах скільки? Вклади, які не мають точок для обороту в ринку...
Як все запущено б.я
1 В того хто заробляє більше ніж витрачає завжди наступає момент , коли йому НЕ ХОЧЕТЬСЯ далі розвивати бізнес, тобто в нього генерується позитивний притік грошей. які він відкладає.
2 Для того в кого власних грошей немає , а бажання/ідеї - є , залишається тільки один варіант - отримати кредит...
А звідки він візьме кредит?
Правильно за рахунок грошей відкладених на депозит.
3 Гроші на депозиті - не генерують нічого.
Відсоткові ставки по депозитам - ледве/ледве перевищують рівень інфляції.
4 Ті ( з п2) взявши гроші , які покладені на депозит - приймають на себе зобовязання виплатити на 50-100% більше ніж банк платить по депо( ця операція створює реальний прибуток в Банку)
4 Ті( зп4) які беруть кредит - за взяті гроші створюють додаткову додану вартість з швидкістю яка вища від розміру виплат по кредиту.

Таким чином
В Україні - є здоровенний ринок , який не заповнений і не потребує збільшення.
Але при цьому , для наповнення цього ринку товарами і зменшення впливу імпорту ( читай покращення валютного балансу ) треба НАСЕЛЕННЮ України навчитись виготовляти більше ніж воно хоче СПОЖИВАТИ.
І тільки тоді коли обєм споживання буде меншим від обєму створення - виникне нагальна потреба в експорті.
Станом на сьогодні
Рівень споживання в Україні вищий від обєму створеного в Україні( що говорить про незаповненість ринку України..тобто ринок де факто більший ніж ми можемо виготовити) і саме перевищенні імпорту над експортом і створює умови по яким інфляція в Україні вища від інфляції в розвинутих країнах.

Тобто
зараз розвиток України обмежується не розміром ринку, а здатністю населення самостійно наповнити цей ринок...
Тобто
ми працюємо гірше(неефективніше) ніж пробуємо споживати.
А нерівність між споживанням і виготовленням у нас саме тому шо якісь ІкАнАмІстИ вважають що їм достатньо було 30 років протирати штани і при цьому їх цікавив не результат протирання а процес протирання.
І от коли вони вийшли на пенсію виявилось що вони не тільки свої дупи зробили голими , а й роблять голими дупи своїх дітей, які нев стані і для себе заробити і голодупенків забезпечити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:49

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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:54

  yama написав:
  Letusrock написав:
  yama написав:поступить в ВУЗ без актуального свежего военного билета - низя, так что кто не успел тот опиздал (с)


ВУЗи тоже не ликом шиті.
Можна вступити, а протягом 60 днів надати оновлений військовообліковий документ

скажіть в якому вузі це є, я завтра буду в ньому .


назву можу скинути в приват. Але прийом документів завершено 22.11.2023
При підтверженні вибору закладу освіти в кабінеті вступника (через Дія.Підпис) зявляється пункт "Зобовязуюсь надати протягом 60 днів дійсний військовообліковий документ, в протилежному разі погоджуюсь на передачу даних в МО"
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:56

  unicdima написав:
  Shaman написав:порівняти об'єми постачань газу трубопровідного та СПГ нема бажання? тому домовленностей й не можна, санкції must go on.

на окупованих територіях вони отримали купу іждивенців, бо все знищено, й Раша нічого не відновить. ще один дотаційний регіон? хіба що депортують всіх кудись в Сибір, чи в перший раз?..

й не буду запевняти, але з того, що я знаю, ніякі танки вони будувати не можуть - лише відновлювати старий брухт, який рано чи пізно закінчиться

Конкретні об'єми не пишуть, ясно вони менші, але ростуть.
З окупованих вони в першу чергу мають мясо, наприклад під Авдіївкою воює кілька підрозділів з ДНР. Кажуть з Херсонської не беруть, дали їм відстрочку.
Танки будують, це факт, літаки теж.

Із 17,8 млрд кубометрів російського скрапленого природного газу, що надійшли до ЄС у період з січня по вересень цього року
...
Раніше ЄС імпортував 155 млрд кубометрів трубопровідного газу з Росії, що становило близько 40% від загального обсягу поставок.

Через порти ЄС продають понад 20% російського СПГ – FT

оце класичне на порядок або в 10 разів менше, тобто майже нічого

й танки вони не будують, це факт. а літаки які - може ТУ? :lol:

ракети трошки роблять на контрабандних мікросхемах. але їм роки потрібні, щоб відновити нормальні запаси
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:58

  Letusrock написав:
назву можу скинути в приват. Але прийом документів завершено 22.11.2023
При підтверженні вибору закладу освіти в кабінеті вступника (через Дія.Підпис) зявляється пункт "Зобовязуюсь надати протягом 60 днів дійсний військовообліковий документ, в протилежному разі погоджуюсь на передачу даних в МО"

Сюди пиши, раз сказав

А також, про вуз в якому прийом завершено 22.11, майже під саму сессію

Не держи в собі, пиши всю дичину, тверезомислячий
pesikot
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