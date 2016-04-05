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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5753575457555756>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:04

  Bobua написав:І ой -- а як же ж це ви його офіц.оформили на роботу без тецека? А шо, так можна було??


когда и кем была принята норма ЗУ про то что без ТЦК нельзя взять человека официально на работу?
у вас помоему уже ум за разум заходит.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:06

  Bobua написав:Тецека не дало права зачинити маширу на ключ? Рілллі? :)


когда вас скрутят и потащат в бусик наверно отдельно потом отпустят машину закрыть.
Рілллі? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:20

  Letusrock написав:
  yama написав:
  Letusrock написав:
ВУЗи тоже не ликом шиті.
Можна вступити, а протягом 60 днів надати оновлений військовообліковий документ

скажіть в якому вузі це є, я завтра буду в ньому .


назву можу скинути в приват. Але прийом документів завершено 22.11.2023
При підтверженні вибору закладу освіти в кабінеті вступника (через Дія.Підпис) зявляється пункт "Зобовязуюсь надати протягом 60 днів дійсний військовообліковий документ, в протилежному разі погоджуюсь на передачу даних в МО"

а що, він "протухає", який "термін придатності", "вжити до дати вказаній на звороті"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А також, про вуз в якому прийом завершено 22.11, майже під саму сессію


ти дуже далекий від цього. Третя чи четверта хвиля вступу на магістратуру була з 06/11 до 22/11 в більшості університетів країни.
Це щорічна практика

наприклад перший що попався https://tnpu.edu.ua/abiturient/magistr/doc.php

початок прийому заяв та документів на вакантні місця за кошти фізичних і юридичних осіб 06 листопада 2023 року.....
Строки вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 21 листопада 2023 року
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 05 гру, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а що, він "протухає", який "термін придатності", "вжити до дати вказаній на звороті"?


є люди що в 35 років взагалі немають військового квитка, лише приписне (яке в 27 років мали обміняти на квиток, але не обміняли), або тимчасове посвідчення віськовозобовязаного, яке має термін дії лише 5 років
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:25

Материал Politico

«Украинские лидеры направляются в США, пока Киев готовится к зимним боям». 5 частей
https://t.me/briefsmi/15481
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:35

  mephala написав:
  Bobua написав:І ой -- а як же ж це ви його офіц.оформили на роботу без тецека? А шо, так можна було??


когда и кем была принята норма ЗУ про то что без ТЦК нельзя взять человека официально на работу?
у вас помоему уже ум за разум заходит.



Як вести військовий облік при прийнятті на роботу
При прийнятті на роботу відповідно до ст. 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Що це за військово-обліковий документ? Справа в тому, що для кожної категорії осіб є свій відповідний військово-обліковий документ, а саме:

- для призовників – це посвідчення про приписку до призовної дільниці;

- для військовозобов’язаних – це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

- для резервістів – це військовий квиток.

Під час прийняття на роботу громадянина України роботодавець притримується такого алгоритму:

Обов’язково в першу чергу перевіряє у нового працівника наявність військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.
Доводить до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис.
Надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки Повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до Додатку №4 Порядку № 1487.
В повідомленні про зміну облікових даних міститься така інформація:

- ПІБ працівника;

- ІПН;

- реєстраційний номер облікового запису Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

- серія, номер та дата видачі військово-облікового документу;

- номер військово-облікової спеціальності;

- військове звання;

- дата народження;

- зміна облікових даних і їх підстава (найменування, номер та дата документу);

найменування ТЦК та СП, де перебуває на військовому обліку;

- адреса місця проживання;

- найменування посади керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з підписом і ініціалами.

Отже, роботодавець під час прийняття на роботу працівника, зобов’язаний не тільки надати повідомлення до початку роботи в ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ про початок роботи, але і відповідну звітність до ТЦК та СП шляхом повідомлення про зміну облікових даних.




https://buh.ligazakon.net/aktualno/1371 ... -na-robotu
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:35

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А також, про вуз в якому прийом завершено 22.11, майже під саму сессію


ти дуже далекий від цього. Третя чи четверта хвиля вступу на магістратуру була з 06/11 до 22/11 в більшості університетів країни.
Це щорічна практика

Та ти шо ...

Ну розкажи батьку магістра, про хвилі вступу ...
Я послухаю

Давай, тверезомислячий, пиши про ВУЗи... конкретіку
А не особисті фантазії
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:36

  Letusrock написав:
  flyman написав:а що, він "протухає", який "термін придатності", "вжити до дати вказаній на звороті"?


є люди що в 35 років взагалі немають військового квитка, лише приписне (яке в 27 років мали обміняти на квиток, але не обміняли), або тимчасове посвідчення віськовозобовязаного, яке має термін дії лише 5 років

тимчасовий має ([del]1 місяць[/del]) "до моменту видачі військового квитка"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 05 гру, 2023 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну розкажи батьку магістра, про хвилі вступу ...
Я послухаю

Почитай - приклад з 1 сек пошуку в гуглі:
6 листопада 2023 року в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) розпочалася друга хвиля додаткового набору для вступників до магістратури. Усі охочі здобути освітній рівень магістра мають зареєструвати електронний кабінет вступника за покликанням: https://vstup.edbo.gov.ua/
Термін виконання умов до зарахування завершиться 23 листопада 2023 року. https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?ac ... gistraturi

І т.д.
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