Додано: Вів 05 гру, 2023 22:47

Будівельник

І багато в нас отаких безгрошенників з ідеями почати нове виробництво?))))))))))))))

На етапі росту ринку підприємництвом почали УСПІШНО займатися від прибиральниці заводу, , тебе військовослужбовця і до доктора наук. І все більше підключалось...

До вичерпування ресурсів росту.

І пішли ці підприємці в ...

Залишились тільки самі спритні й відповідно на кількість місць в ринку.



А тепер ти несеш, що маси людей в ринку знов повинні кинутися в підприємництво?!))))))

Є маса точок куди!?))))

Їм тільки треба не лінькувати, а кредит узяти і вперед?!))))



На цьому все.

Розказуй оцей єралашик підприємцям, які роками займались ним, а потім сотнями тисяч покинули ринок, коли він вичерпався. Хто куди подався...

Зі своїми грошима. Їм і кредити не потрібні були...



Як таке дурне можна було вигадати?

Все на цьому. Хоча б переконай масово своїх робітників у підприємці ... в ринку, який вже вичерпав ресурси розвитку.

А потім пропонуй на ще більший масштаб. Допетриш, що не так.