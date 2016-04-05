pesikot написав:Ну розкажи батьку магістра, про хвилі вступу ... Я послухаю
Почитай - приклад з 1 сек пошуку в гуглі:
6 листопада 2023 року в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) розпочалася друга хвиля додаткового набору для вступників до магістратури. Усі охочі здобути освітній рівень магістра мають зареєструвати електронний кабінет вступника за покликанням: https://vstup.edbo.gov.ua/ Термін виконання умов до зарахування завершиться 23 листопада 2023 року. https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?ac ... gistraturi
І т.д.
Та чудово і це більшість ВУЗів ?
В Запоріжжі ? Тільки де Letusrock, який по ту сторону Карпат не виїзжав ніколи і Запоріжжя
pesikot написав:Ну розкажи батьку магістра, про хвилі вступу ... Я послухаю
Почитай - приклад з 1 сек пошуку в гуглі:
6 листопада 2023 року в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) розпочалася друга хвиля додаткового набору для вступників до магістратури. Усі охочі здобути освітній рівень магістра мають зареєструвати електронний кабінет вступника за покликанням: https://vstup.edbo.gov.ua/ Термін виконання умов до зарахування завершиться 23 листопада 2023 року. https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?ac ... gistraturi
І т.д.
його настільки заклинило на патологічній неприязні, що якщо я напишу "Земля крутиться навколо Сонця" від почне розказувати про кита і трьох черепах))
Будівельник І багато в нас отаких безгрошенників з ідеями почати нове виробництво?)))))))))))))) На етапі росту ринку підприємництвом почали УСПІШНО займатися від прибиральниці заводу, , тебе військовослужбовця і до доктора наук. І все більше підключалось... До вичерпування ресурсів росту. І пішли ці підприємці в ... Залишились тільки самі спритні й відповідно на кількість місць в ринку.
А тепер ти несеш, що маси людей в ринку знов повинні кинутися в підприємництво?!)))))) Є маса точок куди!?)))) Їм тільки треба не лінькувати, а кредит узяти і вперед?!))))
На цьому все. Розказуй оцей єралашик підприємцям, які роками займались ним, а потім сотнями тисяч покинули ринок, коли він вичерпався. Хто куди подався... Зі своїми грошима. Їм і кредити не потрібні були...
Як таке дурне можна було вигадати? Все на цьому. Хоча б переконай масово своїх робітників у підприємці ... в ринку, який вже вичерпав ресурси розвитку. А потім пропонуй на ще більший масштаб. Допетриш, що не так.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
В Запоріжжі ? Тільки де Letusrock, який по ту сторону Карпат не виїзжав ніколи і Запоріжжя
три посилання вже маєш і ніяк не заспокоїшся. скільки треба 10, 20 чи 30? Якщо не шкода 1000 баксів то приймай парі ?? або закрийся і визнай що вчергове наїхав безпідставно
Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 липня по 30 листопада.