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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5754575557565757>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прилетел совсем рядом новый шахед с термобарической начинкой. Пробил плиту перекрытия на крыше, стены целые, а внутри всё начисто выжгло.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну розкажи батьку магістра, про хвилі вступу ...
Я послухаю

одне посилання вже кинув.
лови ще одне (4 сесії!!)

https://lntu.edu.ua/uk/abituriyentu_/um ... histraturu

можемо поспорити на 1000 у.о. і тоді знайду ще 10 посилань з інших універів, Експерд
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:47

  Ой+ написав:
  pesikot написав:Ну розкажи батьку магістра, про хвилі вступу ...
Я послухаю

Почитай - приклад з 1 сек пошуку в гуглі:
6 листопада 2023 року в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) розпочалася друга хвиля додаткового набору для вступників до магістратури. Усі охочі здобути освітній рівень магістра мають зареєструвати електронний кабінет вступника за покликанням: https://vstup.edbo.gov.ua/
Термін виконання умов до зарахування завершиться 23 листопада 2023 року. https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?ac ... gistraturi

І т.д.

Та чудово і це більшість ВУЗів ?

В Запоріжжі ?
Тільки де Letusrock, який по ту сторону Карпат не виїзжав ніколи і Запоріжжя
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:47

  Ой+ написав:
  pesikot написав:Ну розкажи батьку магістра, про хвилі вступу ...
Я послухаю

Почитай - приклад з 1 сек пошуку в гуглі:
6 листопада 2023 року в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) розпочалася друга хвиля додаткового набору для вступників до магістратури. Усі охочі здобути освітній рівень магістра мають зареєструвати електронний кабінет вступника за покликанням: https://vstup.edbo.gov.ua/
Термін виконання умов до зарахування завершиться 23 листопада 2023 року. https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?ac ... gistraturi

І т.д.


його настільки заклинило на патологічній неприязні, що якщо я напишу "Земля крутиться навколо Сонця" від почне розказувати про кита і трьох черепах))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:47

Будівельник
І багато в нас отаких безгрошенників з ідеями почати нове виробництво?))))))))))))))
На етапі росту ринку підприємництвом почали УСПІШНО займатися від прибиральниці заводу, , тебе військовослужбовця і до доктора наук. І все більше підключалось...
До вичерпування ресурсів росту.
І пішли ці підприємці в ...
Залишились тільки самі спритні й відповідно на кількість місць в ринку.

А тепер ти несеш, що маси людей в ринку знов повинні кинутися в підприємництво?!))))))
Є маса точок куди!?))))
Їм тільки треба не лінькувати, а кредит узяти і вперед?!))))

На цьому все.
Розказуй оцей єралашик підприємцям, які роками займались ним, а потім сотнями тисяч покинули ринок, коли він вичерпався. Хто куди подався...
Зі своїми грошима. Їм і кредити не потрібні були...

Як таке дурне можна було вигадати?
Все на цьому. Хоча б переконай масово своїх робітників у підприємці ... в ринку, який вже вичерпав ресурси розвитку.
А потім пропонуй на ще більший масштаб. Допетриш, що не так.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 гру, 2023 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Та чудово і це більшість ВУЗів ?

В Запоріжжі ?
Тільки де Letusrock, який по ту сторону Карпат не виїзжав ніколи і Запоріжжя


три посилання вже маєш і ніяк не заспокоїшся. скільки треба 10, 20 чи 30? Якщо не шкода 1000 баксів то приймай парі ?? або закрийся і визнай що вчергове наїхав безпідставно

Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 липня по 30 листопада.


лови четверте безкоштовно https://abit.duan.edu.ua/uk/umovi-vstup ... atura.html
інші будуть лише за гроші
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 05 гру, 2023 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:03

❗️Зеленський в останній момент скасував запланований виступ перед законодавцями США,- голова демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер


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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:03

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ну розкажи батьку магістра, про хвилі вступу ...
Я послухаю

одне посилання вже кинув.

Де ти там кидав посилання ?

Чи ти Ой+ ?
  Letusrock написав:
  Letusrock написав:лови ще одне (4 сесії!!)

https://lntu.edu.ua/uk/abituriyentu_/um ... histraturu

Строки проведення ЛНТУ вступних випробувань
9 листопада-11 листопада

А де тут 22.11 ?

  Letusrock написав:можемо поспорити на 1000 у.о. і тоді знайду ще 10 посилань з інших універів, Експерд

З тобою навіть спорити нецікаво, бо ти програєшь і гроші не віддашь

Я ж тобі сказав, що ти пишешь повну дичину
І ти це підтверджуешь )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:04

  freeze написав:Прилетел совсем рядом новый шахед с термобарической начинкой. Пробил плиту перекрытия на крыше, стены целые, а внутри всё начисто выжгло.

Хреново ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:11

  Letusrock написав:його настільки заклинило на патологічній неприязні, що якщо я напишу "Земля крутиться навколо Сонця" від почне розказувати про кита і трьох черепах))

От бачишь, як ти особисту брехню оберігаешь

Це шостий признак твоєї брехні - казати несінетніці про того, хто тобі не подобається

Слух, ти дієшь прямо по підручнику раша-ботів
pesikot
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  #<1 ... 5754575557565757>
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