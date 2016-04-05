RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5754575557565757
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:З тобою навіть спорити нецікаво, бо ти програєшь і гроші не віддашь

короче злився так?

  pesikot написав:А де тут 22.11 ?


тобто 12.11 вже влаштовує?
ще раз

Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 липня по 30 листопада.


Хто небуть з нормальних форумчан розсудіть нас, а то цей персонаж замість написати "пардон, я був не в темі" зараз засере всю гілку
Letusrock
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:21

Letusrock , тре вітальона просити. Він вміє обʼєктивно :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 10307
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:21

  Letusrock написав:Хто небуть з нормальних форумчан розсудіть нас, а то цей персонаж замість написати "пардон, я був не в темі" зараз засере всю гілку
кроме вас его никто не читает. глаза жалко.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20999
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2330 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:36

  Letusrock написав:
  flyman написав:а що, він "протухає", який "термін придатності", "вжити до дати вказаній на звороті"?


є люди що в 35 років взагалі немають військового квитка, лише приписне (яке в 27 років мали обміняти на квиток, але не обміняли), або тимчасове посвідчення віськовозобовязаного, яке має термін дії лише 5 років



трохи не так - про приписне правда, про тичасове не зовсім, тимчасове посвідчення не має строку дії (не вказаний він там) але воно має бути затвердженого і чинного на даний момент зразка, а не будь що. раніше видавали якісь папірці, хто на що був гаразд, от вони якраз і не дійсні.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:46

  Schmit написав:Бельгія підтвердила наміри передати Україні F-16 у 2025 році
Вже у 2025 році - це просто срака.
Що нема в країні дорослих, щоб поїздили по заграніцах і без листочка наживо поспілкувалися з лідерами союзних і не дуже держав, пояснили ситуацію

Є, але зелені їм командировки скасовують...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 19.02.14
Подякував: 532 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:57

  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
2. Я о войне. "от армии/военкомата" была не бронь, а отсрочка. После вуза призывали.
Сегодня "бронь" до 27 лет.

.........
2. А "топикстартер" -- о текущем военном положении -- в котором эта отсрочка продолжает действовать -- безо всяких оснований.

Так я и пишу - сегодня "отсрочка" до 27 лет даже независимо от учёбы.

>>> После вуза призывали.
вы забываете про военную кафедру :wink:
С 1960-х годов военные кафедры имелись в 497 из примерно 890 функционировавших в послевоенном СССР институтов (в самом конце 1980-х число кафедр сократилось до 441)[17]. В вузах без военных кафедр ближе к выпуску студенты искали возможность получить отсрочку по здоровью или по семейному положению (многие студенты, особенно в провинциальных вузах, к концу обучения имели семьи и заводили детей).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B4%D1%8B)

ну и "бегать" тогда нужно было всего пару лет кажется... -- т.е. "вопрос" решался банальными академками

О военных кафедрах не забываю.
Так военная кафедра вообще-то не освобождала от службы в армии. В 1972 у нас после выпуска в армию призвали примерно половину курса, а если учесть, что часть отбраковали на медкомиссии, то, наверно три четверти, если не больше.
Детей в вузе даже к концу учёбы заводили крайне редко, это были единичные случаи. Знаю лично достаточно много случаев службы солдатом при отсутствии военки. У меня, например, так служил двоюродный брат. Знаю и людей, которые отслужили солдатом до вуза, а потом призывались офицерами после военной кафедры.
"ну и "бегать" тогда нужно было всего пару лет кажется..." - ошибаетесь, призывали до 28 лет. Если учесть, что заканчивали вуз в большинстве в 22 года, то "бегать" приходилось гораздо дольше.
Конечно, бывали всякие случаи, но именно "случаи", а не массовое явление. К концу Союза это учащалось, но тоже не было массовым явлением. Правда, призыв после военки стал редкостью - увеличился выпуск из военных училищ и исчезла необходимость призыва после гражданских вузов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26733
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:02

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:..........
Верно.
Ничего не имею против Порошенко.
Но есть и, например, united 24.

Есть еще фонды прямо ассоциированые подразделениями Айдара,Азова,Братства.
Там практически нет медийных персоналий, люди просто воюют.

Тоже не считаю это правильным.
Таким образом, появляются "элитные" части, обеспеченные лучше других благодаря медийной раскрученности.
Нет медийных персоналий, зато есть медийные части.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26733
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:04

Летусрок
Да питання яйця скуштованого не вартує... щоб ще уважно дивитися та розбиратися.
Навіть якщо Ви помилилися, то це дрібниця.

В мене індикатор є один -- якщо Ви дійсно помилитесь хоч у дрібниці, то, повірте, песікот буде голосити так.... і головне - радіти до всрачки. Бо тут же проведе і буде проводити потім демагогічний ланцюжок: ти ж тоді збрехав (не помилився, а збрехав), я був правий, значить і зараз я правий, що ти брешеш; і раніше я був завжди правий.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 гру, 2023 00:11, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 27212
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:09

  Hotab написав:Letusrock , тре вітальона просити. Він вміє обʼєктивно :lol:


якщо без приколів, пропоную кілька варіантів:
1) переконайте свого друга визнати що він був сильно неправий (щодо листопада і магістратури), або хоча б погодьтесь з цим твердженням
2) порадьте йому прийняти спір який я запропонував. Свій виграш я доручу йому відправити у вигляді донату на збір, який я оберу (+ скрін платіжки)
3) ви звісно можете відморозитись, але це піде в розріз з меседжами яякі ви тут просуваєте
Letusrock
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5754575557565757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139629
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525664
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12673
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (984)
05.12.2023 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.