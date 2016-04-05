pesikot написав:З тобою навіть спорити нецікаво, бо ти програєшь і гроші не віддашь
короче злився так?
pesikot написав:А де тут 22.11 ?
тобто 12.11 вже влаштовує? ще раз
Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 липня по 30 листопада.
Хто небуть з нормальних форумчан розсудіть нас, а то цей персонаж замість написати "пардон, я був не в темі" зараз засере всю гілку
flyman написав:а що, він "протухає", який "термін придатності", "вжити до дати вказаній на звороті"?
є люди що в 35 років взагалі немають військового квитка, лише приписне (яке в 27 років мали обміняти на квиток, але не обміняли), або тимчасове посвідчення віськовозобовязаного, яке має термін дії лише 5 років
трохи не так - про приписне правда, про тичасове не зовсім, тимчасове посвідчення не має строку дії (не вказаний він там) але воно має бути затвердженого і чинного на даний момент зразка, а не будь що. раніше видавали якісь папірці, хто на що був гаразд, от вони якраз і не дійсні.
ЛАД написав:............ 2. Я о войне. "от армии/военкомата" была не бронь, а отсрочка. После вуза призывали. Сегодня "бронь" до 27 лет.
......... 2. А "топикстартер" -- о текущем военном положении -- в котором эта отсрочка продолжает действовать -- безо всяких оснований.
Так я и пишу - сегодня "отсрочка" до 27 лет даже независимо от учёбы.
>>> После вуза призывали. вы забываете про военную кафедру
С 1960-х годов военные кафедры имелись в 497 из примерно 890 функционировавших в послевоенном СССР институтов (в самом конце 1980-х число кафедр сократилось до 441)[17]. В вузах без военных кафедр ближе к выпуску студенты искали возможность получить отсрочку по здоровью или по семейному положению (многие студенты, особенно в провинциальных вузах, к концу обучения имели семьи и заводили детей).
ну и "бегать" тогда нужно было всего пару лет кажется... -- т.е. "вопрос" решался банальными академками
О военных кафедрах не забываю. Так военная кафедра вообще-то не освобождала от службы в армии. В 1972 у нас после выпуска в армию призвали примерно половину курса, а если учесть, что часть отбраковали на медкомиссии, то, наверно три четверти, если не больше. Детей в вузе даже к концу учёбы заводили крайне редко, это были единичные случаи. Знаю лично достаточно много случаев службы солдатом при отсутствии военки. У меня, например, так служил двоюродный брат. Знаю и людей, которые отслужили солдатом до вуза, а потом призывались офицерами после военной кафедры. "ну и "бегать" тогда нужно было всего пару лет кажется..." - ошибаетесь, призывали до 28 лет. Если учесть, что заканчивали вуз в большинстве в 22 года, то "бегать" приходилось гораздо дольше. Конечно, бывали всякие случаи, но именно "случаи", а не массовое явление. К концу Союза это учащалось, но тоже не было массовым явлением. Правда, призыв после военки стал редкостью - увеличился выпуск из военных училищ и исчезла необходимость призыва после гражданских вузов.
Летусрок Да питання яйця скуштованого не вартує... щоб ще уважно дивитися та розбиратися. Навіть якщо Ви помилилися, то це дрібниця.
В мене індикатор є один -- якщо Ви дійсно помилитесь хоч у дрібниці, то, повірте, песікот буде голосити так.... і головне - радіти до всрачки. Бо тут же проведе і буде проводити потім демагогічний ланцюжок: ти ж тоді збрехав (не помилився, а збрехав), я був правий, значить і зараз я правий, що ти брешеш; і раніше я був завжди правий.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 гру, 2023 00:11, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Letusrock , тре вітальона просити. Він вміє обʼєктивно
якщо без приколів, пропоную кілька варіантів: 1) переконайте свого друга визнати що він був сильно неправий (щодо листопада і магістратури), або хоча б погодьтесь з цим твердженням 2) порадьте йому прийняти спір який я запропонував. Свій виграш я доручу йому відправити у вигляді донату на збір, який я оберу (+ скрін платіжки) 3) ви звісно можете відморозитись, але це піде в розріз з меседжами яякі ви тут просуваєте