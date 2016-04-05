ЛАД написав:............ 2. Я о войне. "от армии/военкомата" была не бронь, а отсрочка. После вуза призывали. Сегодня "бронь" до 27 лет.
......... 2. А "топикстартер" -- о текущем военном положении -- в котором эта отсрочка продолжает действовать -- безо всяких оснований.
Так я и пишу - сегодня "отсрочка" до 27 лет даже независимо от учёбы.
>>> После вуза призывали. вы забываете про военную кафедру
С 1960-х годов военные кафедры имелись в 497 из примерно 890 функционировавших в послевоенном СССР институтов (в самом конце 1980-х число кафедр сократилось до 441)[17]. В вузах без военных кафедр ближе к выпуску студенты искали возможность получить отсрочку по здоровью или по семейному положению (многие студенты, особенно в провинциальных вузах, к концу обучения имели семьи и заводили детей).
ну и "бегать" тогда нужно было всего пару лет кажется... -- т.е. "вопрос" решался банальными академками
О военных кафедрах не забываю. Так военная кафедра вообще-то не освобождала от службы в армии. В 1972 у нас после выпуска в армию призвали примерно половину курса, а если учесть, что часть отбраковали на медкомиссии, то, наверно три четверти, если не больше. Детей в вузе даже к концу учёбы заводили крайне редко, это были единичные случаи. Знаю лично достаточно много случаев службы солдатом при отсутствии военки. У меня, например, так служил двоюродный брат. Знаю и людей, которые отслужили солдатом до вуза, а потом призывались офицерами после военной кафедры. "ну и "бегать" тогда нужно было всего пару лет кажется..." - ошибаетесь, призывали до 28 лет. Если учесть, что заканчивали вуз в большинстве в 22 года, то "бегать" приходилось гораздо дольше. Конечно, бывали всякие случаи, но именно "случаи", а не массовое явление. К концу Союза это учащалось, но тоже не было массовым явлением. Правда, призыв после военки стал редкостью - увеличился выпуск из военных училищ и исчезла необходимость призыва после гражданских вузов.
Летусрок Да питання яйця скуштованого не вартує... щоб ще уважно дивитися та розбиратися. Навіть якщо Ви помилилися, то це дрібниця.
В мене індикатор є один -- якщо Ви дійсно помилитесь хоч у дрібниці, то, повірте, песікот буде голосити так.... і головне - радіти до всрачки. Бо тут же проведе і буде проводити потім демагогічний ланцюжок: ти ж тоді збрехав (не помилився, а збрехав), я був правий, значить і зараз я правий, що ти брешеш; і раніше я був завжди правий.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 гру, 2023 00:11, всього редагувалось 3 разів.
якщо без приколів, пропоную кілька варіантів: 1) переконайте свого друга визнати що він був сильно неправий (щодо листопада і магістратури), або хоча б погодьтесь з цим твердженням 2) порадьте йому прийняти спір який я запропонував. Свій виграш я доручу йому відправити у вигляді донату на збір, який я оберу (+ скрін платіжки) 3) ви звісно можете відморозитись, але це піде в розріз з меседжами яякі ви тут просуваєте
detroytred написав:В мене індикатор є один -- якщо Ви дійсно помилитесь хоч у дрібниці, то, повірте, песікот буде голосити так.... і головне - радіти до всрачки. Бо тут же проведе і буде проводити потім демагогічний ланцюжок: ти ж тоді збрехав (не помилився, а збрехав), я був правий, значить і зараз я правий, що ти брешеш; і раніше я був завжди правий.
Він миттєво заперечує будь що написане мною, навіть не користуючись гуглом, через що потрапляє в такі ситуації як сьогодні, що в результаті бісить його ще більше..
Pesikot кудись пропав, так розумію спір на донат на 1000 доларів відміняється, шкода. Тоді контрольний постріл з сайту МОН:
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 15 березня 2023 року № 276
Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році
4. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачити одну або декілька чергових сесій реєстрації заяв вступників на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра ..., для здобуття ступеня магістра..., відповідні строки конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з дотриманням вимог до вступних випробувань, визначених цим Порядком. При цьому перша з них починається не раніше ніж 01 вересня, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв вступників, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 листопада. 5. Для тих категорій вступників, для яких строки реєстрації заяв вступників, конкурсного відбору та зарахування на навчання не визначено в пунктах 2–4 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування (переведення) на навчання закінчується: за державним (регіональним) замовленням – не пізніше ніж 01 жовтня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 листопада.
ЛАД написав:Так, может, лучше сосредоточить силы на том, чтобы заставить государство этим заниматься? .
тобто перестати донатити і зайнятись писаниною і репостами в соцмережах, а військові нехай вмирають?
Такого я не говорил. Но за 2 года войны можно было бы это сделать и государству. Почему не сделано? Причины, в общем-то те же, что и массовое "ухилянство". Расписывать не буду, слишком много грязи на меня польётся. И так столько оскорблений в мой адрес, как здесь, я не слышал за всю жизнь даже близко. Понимаю, что эти персонажи не заслуживают внимания, но сказать, что для меня это как с гуся вода тоже не могу.
P.s. Сходу пример - viewtopic.php?p=5655970#p5655970. prodigy молодец. Отметился. Но интересно, вопрос о Стерненко затронул не я. Претензии freeze"у хватило совести не предъявлять?
Но и сегодня есть почти государственный U24.
"пару сотень фпв" погоды не сделают. Хотя слегка помогут
пару сотень на день на певній ділянці, цілком можуть стримувати штурмові дії середнього масштабу.
Вы не говорили о паре сотен в день. Это уже массовое производство (или обеспечение) - 73 тыс. в год. А пара сотен в день, да ещё "на певній ділянці"...
не можу завантажити скрін одного гарного осінтера, який аналізує доступні фото відео докази уражень техніки, як нашої, так і підарської. це за вчора. і так кожен день. зверніть увагу на співвідношення фпв. хто після цього скаже, що фпв нічого не вирішує на фронті - дурак або ворог.
Так с этим сегодня никто и не спорит. По-моему, даже наоборот, значение ФПВ даже преувеличивается, о них говорят чуть ли не как о новой "вундервафле".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 гру, 2023 00:54, всього редагувалось 3 разів.
hume написав:......... Такие как условный Пинчук сразу смекнули,что такие как условный Притула будут в следующем созыве рады и активно начали донатить. Делают два дела 1. Активно финансово помогают для закупок оружия 2. инвестиция в будущих политиков с последующим получением дивидендов. В любом случае вариант беспроигрышный. ..........