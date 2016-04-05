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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5756575757585759>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:55

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.............
закона, запрещающего 5 куе заработать нет, вроде? -- сумма далеко не фантастическая (a-la лям уе). ....

Это Вы так пошутили?
При средней зарплате 15 тыс., т.е. 180 тыс. в год. А медианная ещё ниже.

не треба працювати касиром АТБ чи охоронцем, тоді й середня зп буде трохи вища.

а так хто на що здатен...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 00:58

  stm написав:..........
Вы что такое спрошаете? У ЛАДа и у Фокса только выехавшие патриоты, очень патриотичных что и помогать не грех )))
........

Прогрессируете, девушка. :)
Всё забываю, Вы сейчас из какой страны пишете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:09

  lapay написав:............
Були проблеми з мобілізацією у 2014 році. Що зробив тоді Порошенко?
.....

Нагадайте, будь ласка.
Дійсно не пам'ятаю. Поголовну мобілізацію начебто не проводив.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:15

  _hunter написав:......
Почему? -- вроде бы текущий социальный контракт -- "чем нужнее ты стране -- тем больше ты зарабатываешь"...
.........

Где Вы такое вычитали? :shock:
Вы не путаете демократию с аристократией?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По волонтерке. Мы стараемся избегать белой волонтерки. Избавьте нас от военного дибилизма малограмотного (личное мнение, имею право) Зеленского, Залужного, который родом из 90-х и не имеет способностей реформировать армию, Умерова, на которого было много надежд на реформирование армии, бесполезных надежд.
Просто на пальцах объясню. Волонтеры скидываются покупают нам классные итальянские противогазы, подарок, тут появляется военное кадровое мурло, говорит подарков не бывает, оцените противогазы в 1 грн. Ок. Получаем, доблестная финслужба говорит, что 1 грн не бывает, пусть комиссия установит справедливую цену. Собирается комиссия, в интернете такие противогазы 5000 грн, по результату устанавливается цена 5000 грн. Боец, получивший подарок, и потерявший майно подарочное в бою, неожиданно оказывается должен 5000 грн минус премия за халатность.
Чтоб вы понимали, с этими старыми пердунами, и малограмотными слугами народа мы войну никогда не выиграем. Это беда. Люди тебе от чистого сердца подарили, но по результату это не подарок а твой долг исполнительной службе. Генераторы говеные, нормы моточасов из СССР, он сломался и ты должен кучу денег.

Мы не выиграем эту войну, это маразматический пиздец. Я в шоке, из с Зеленского, из с Залужного, из з Сырского, з этой идиотской Рады, из малограмотного кабмина. Организация внутриоперационной жизни ЗСУ это маразм в квадрате.
Кто виноват? Думаю персонально Зеленский, пещерный малограмотный уровень 19 века. Я даже не буду раскрывать подробностей, но логистика и списание майна в ЗСУ это психбольница.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По волонтерке. Мы стараемся избегать белой волонтерки. Избавьте нас от военного дибилизма малограмотного (личное мнение, имею право) Зеленского, Залужного, который родом из 90-х и не имеет способностей реформировать армию, Умерова, на которого было много надежд на реформирование армии, бесполезных надежд.
Просто на пальцах объясню. Волонтеры скидываются покупают нам классные итальянские противогазы, подарок, тут появляется военное кадровое мурло, говорит подарков не бывает, оцените противогазы в 1 грн. Ок. Получаем, доблестная финслужба говорит, что 1 грн не бывает, пусть комиссия установит справедливую цену. Собирается комиссия, в интернете такие противогазы 5000 грн, по результату устанавливается цена 5000 грн. Боец, получивший подарок, и потерявший майно подарочное в бою, неожиданно оказывается должен 5000 грн минус премия за халатность.
Чтоб вы понимали, с этими старыми пердунами, и малограмотными слугами народа мы войну никогда не выиграем. Это беда. Люди тебе от чистого сердца подарили, но по результату это не подарок а твой долг исполнительной службе. Генераторы говеные, нормы моточасов из СССР, он сломался и ты должен кучу денег.

Мы не выиграем эту войну, это маразматический пиздец. Я в шоке, из с Зеленского, из с Залужного, из з Сырского, з этой идиотской Рады, из малограмотного кабмина. Организация внутриоперационной жизни ЗСУ это маразм в квадрате.
Кто виноват? Думаю персонально Зеленский, пещерный малограмотный уровень 19 века. Я даже не буду раскрывать подробностей, но логистика и списание майна в ЗСУ это психбольница.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  lapay написав:............
Були проблеми з мобілізацією у 2014 році. Що зробив тоді Порошенко?
.....

Нагадайте, будь ласка.
Дійсно не пам'ятаю. Поголовну мобілізацію начебто не проводив.
Ще меми ходили "зняли з потяга - і в нацгвардію"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:27

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.............
закона, запрещающего 5 куе заработать нет, вроде? -- сумма далеко не фантастическая (a-la лям уе). ....

Это Вы так пошутили?
При средней зарплате 15 тыс., т.е. 180 тыс. в год. А медианная ещё ниже.

не треба працювати касиром АТБ чи охоронцем, тоді й середня зп буде трохи вища.

а так хто на що здатен...

точно, всіх бідних повбивати, і тоді всі стануть багаті.
В реалі працює тільки навпаки...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:30

  ЛАД написав:
  unicdima написав:.........
З грошовим забезпеченням треба щось робити, бо більшість навіть на Сході отримує +30, а це дуже мало. Треба хоч паритет з росіянами.

"Где деньги, Зин?"

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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:43

  prodigy написав:
  Letusrock написав:
  flyman написав:а якщо перше вище після 30?


законопроект з обмеженням студентів по віку зарубала венеціанська комісія


під час війни, начхати на венеціанську комісію


так можна відмінити для всіх студентів бронь - все одно є межа призову за віком.
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