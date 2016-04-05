Додано: Сер 06 гру, 2023 01:20

По волонтерке. Мы стараемся избегать белой волонтерки. Избавьте нас от военного дибилизма малограмотного (личное мнение, имею право) Зеленского, Залужного, который родом из 90-х и не имеет способностей реформировать армию, Умерова, на которого было много надежд на реформирование армии, бесполезных надежд.

Просто на пальцах объясню. Волонтеры скидываются покупают нам классные итальянские противогазы, подарок, тут появляется военное кадровое мурло, говорит подарков не бывает, оцените противогазы в 1 грн. Ок. Получаем, доблестная финслужба говорит, что 1 грн не бывает, пусть комиссия установит справедливую цену. Собирается комиссия, в интернете такие противогазы 5000 грн, по результату устанавливается цена 5000 грн. Боец, получивший подарок, и потерявший майно подарочное в бою, неожиданно оказывается должен 5000 грн минус премия за халатность.

Чтоб вы понимали, с этими старыми пердунами, и малограмотными слугами народа мы войну никогда не выиграем. Это беда. Люди тебе от чистого сердца подарили, но по результату это не подарок а твой долг исполнительной службе. Генераторы говеные, нормы моточасов из СССР, он сломался и ты должен кучу денег.



Мы не выиграем эту войну, это маразматический пиздец. Я в шоке, из с Зеленского, из с Залужного, из з Сырского, з этой идиотской Рады, из малограмотного кабмина. Организация внутриоперационной жизни ЗСУ это маразм в квадрате.

Кто виноват? Думаю персонально Зеленский, пещерный малограмотный уровень 19 века. Я даже не буду раскрывать подробностей, но логистика и списание майна в ЗСУ это психбольница.