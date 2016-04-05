Мы уже ровно год в зоне боевых действий. Приказ от верхов срочно сделать инвентаризацию имущества и ежедневно докладывать процент проведения инвентаризации. Шта ??? По закону я должен закрыть склад, что то считать, не выдавать мины, хлопцам которые гибнут, и давать отчёт о процентах. Шта ??? Приезжают какие-то высокопоставленные хуеплеты, для проверки книг боевой подготовки. Зона боевых действий, командир должен прошить зарегистрировать журнал, записывать какие он обучающие занятия проводит в зоне боевых действий. Приходит распоряга кто не проходил курс молодого бойца, должен немедленно пройти его и получить сертификат. Шта ??! Человек год в пиздорезе, дважды ранен, и он должен пройти обучающий курс. Реально ? Рядом со мной спит мой начальник, и обычно первые слова его утром, кто-то пристрелите меня, я не могу быть в этом маразме
Ракета попала в склад, сгорели несколько генераторов. Я опускаю момент, что какой-то то офицер с высочайшей зарплатой потратил несколько дней на оформление 30 документов, едут в Киев,с просьбой списать с подразделения. Их отправляют в жопу, у вас нет расчета содержания драгоценных камней и металлов в этих генераторах, сделайте и ещё раз приедете. Письмо на завод в Турцию, будь ласка сколько в вашем генераторе грамм алюминия и латуни. Ответ, мы не считали. Занавес. ЗСУ держится только на героизме солдатского и сержантского состава, а в целом это грёбаный позор генералитета и лжереформаторов, Зеленского персонально.
Bobua написав:І ой -- а як же ж це ви його офіц.оформили на роботу без тецека? А шо, так можна було??
когда и кем была принята норма ЗУ про то что без ТЦК нельзя взять человека официально на работу? у вас помоему уже ум за разум заходит.
Як вести військовий облік при прийнятті на роботу При прийнятті на роботу відповідно до ст. 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.
Що це за військово-обліковий документ? Справа в тому, що для кожної категорії осіб є свій відповідний військово-обліковий документ, а саме:
- для призовників – це посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- для військовозобов’язаних – це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
- для резервістів – це військовий квиток.
Під час прийняття на роботу громадянина України роботодавець притримується такого алгоритму:
Обов’язково в першу чергу перевіряє у нового працівника наявність військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки. Доводить до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис. Надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки Повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до Додатку №4 Порядку № 1487. В повідомленні про зміну облікових даних міститься така інформація:
- ПІБ працівника;
- ІПН;
- реєстраційний номер облікового запису Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- серія, номер та дата видачі військово-облікового документу;
- номер військово-облікової спеціальності;
- військове звання;
- дата народження;
- зміна облікових даних і їх підстава (найменування, номер та дата документу);
найменування ТЦК та СП, де перебуває на військовому обліку;
- адреса місця проживання;
- найменування посади керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з підписом і ініціалами.
Отже, роботодавець під час прийняття на роботу працівника, зобов’язаний не тільки надати повідомлення до початку роботи в ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ про початок роботи, але і відповідну звітність до ТЦК та СП шляхом повідомлення про зміну облікових даних.
mephala написав:[quote="5655836:Bobua"] І ой -- а як же ж це ви його офіц.оформили на роботу без тецека? А шо, так можна було??
когда и кем была принята норма ЗУ про то что без ТЦК нельзя взять человека официально на работу? у вас помоему уже ум за разум заходит.
Як вести військовий облік при прийнятті на роботу При прийнятті на роботу відповідно до ст. 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.
Що це за військово-обліковий документ? Справа в тому, що для кожної категорії осіб є свій відповідний військово-обліковий документ, а саме:
- для призовників – це посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- для військовозобов’язаних – це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
- для резервістів – це військовий квиток.
Під час прийняття на роботу громадянина України роботодавець притримується такого алгоритму:
Обов’язково в першу чергу перевіряє у нового працівника наявність військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки. Доводить до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис. Надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки Повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до Додатку №4 Порядку № 1487. В повідомленні про зміну облікових даних міститься така інформація:
- ПІБ працівника;
- ІПН;
- реєстраційний номер облікового запису Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- серія, номер та дата видачі військово-облікового документу;
- номер військово-облікової спеціальності;
- військове звання;
- дата народження;
- зміна облікових даних і їх підстава (найменування, номер та дата документу);
найменування ТЦК та СП, де перебуває на військовому обліку;
- адреса місця проживання;
- найменування посади керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з підписом і ініціалами.
Отже, роботодавець під час прийняття на роботу працівника, зобов’язаний не тільки надати повідомлення до початку роботи в ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ про початок роботи, але і відповідну звітність до ТЦК та СП шляхом повідомлення про зміну облікових даних.
еще раз задам вопрос для тех кто не умеет осмысливать текст а только копипастит из интернета. где написано что без ТЦК нельзя принять человека на работу?
ЗЫ так как чувствую что все равно не дойдет то дам намек - у людей военные билеты были и до появления ТЦК.[/quote]
Можно принять на работу кого угодно. Но работодатель должен подать в ТЦК ежегодный отчёт по каждому работающему у него работнику, плюс по автотранспорту и тд. А по новым законопроектом, которые обсуждаются в Раде, на работодателя возлагается вручить повестку военнообязанному под угрозой больших финансовых санкций
freeze написав:Можно принять на работу кого угодно. Но работодатель должен подать в ТЦК ежегодный отчёт по каждому работающему у него работнику, плюс по автотранспорту и тд. А по новым законопроектом, которые обсуждаются в Раде, на работодателя возлагается вручить повестку военнообязанному под угрозой больших финансовых санкций
с этим согласен. но вопрос стоял не так у изначально умничающих
flyman написав:а що, він "протухає", який "термін придатності", "вжити до дати вказаній на звороті"?
є люди що в 35 років взагалі немають військового квитка, лише приписне (яке в 27 років мали обміняти на квиток, але не обміняли), або тимчасове посвідчення віськовозобовязаного, яке має термін дії лише 5 років
Є й такі, які не мають жодного військового документу.