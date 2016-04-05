RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5757575857595760>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 01:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мы уже ровно год в зоне боевых действий. Приказ от верхов срочно сделать инвентаризацию имущества и ежедневно докладывать процент проведения инвентаризации. Шта ??? По закону я должен закрыть склад, что то считать, не выдавать мины, хлопцам которые гибнут, и давать отчёт о процентах. Шта ???
Приезжают какие-то высокопоставленные хуеплеты, для проверки книг боевой подготовки. Зона боевых действий, командир должен прошить зарегистрировать журнал, записывать какие он обучающие занятия проводит в зоне боевых действий.
Приходит распоряга кто не проходил курс молодого бойца, должен немедленно пройти его и получить сертификат. Шта ??! Человек год в пиздорезе, дважды ранен, и он должен пройти обучающий курс.
Реально ?
Рядом со мной спит мой начальник, и обычно первые слова его утром, кто-то пристрелите меня, я не могу быть в этом маразме
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20377
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 02:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ракета попала в склад, сгорели несколько генераторов. Я опускаю момент, что какой-то то офицер с высочайшей зарплатой потратил несколько дней на оформление 30 документов, едут в Киев,с просьбой списать с подразделения. Их отправляют в жопу, у вас нет расчета содержания драгоценных камней и металлов в этих генераторах, сделайте и ещё раз приедете. Письмо на завод в Турцию, будь ласка сколько в вашем генераторе грамм алюминия и латуни. Ответ, мы не считали. Занавес.
ЗСУ держится только на героизме солдатского и сержантского состава, а в целом это грёбаный позор генералитета и лжереформаторов, Зеленского персонально.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20377
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 02:08

  Hotab написав:
  mephala написав:
  Bobua написав:І ой -- а як же ж це ви його офіц.оформили на роботу без тецека? А шо, так можна було??


когда и кем была принята норма ЗУ про то что без ТЦК нельзя взять человека официально на работу?
у вас помоему уже ум за разум заходит.



Як вести військовий облік при прийнятті на роботу
При прийнятті на роботу відповідно до ст. 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Що це за військово-обліковий документ? Справа в тому, що для кожної категорії осіб є свій відповідний військово-обліковий документ, а саме:

- для призовників – це посвідчення про приписку до призовної дільниці;

- для військовозобов’язаних – це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

- для резервістів – це військовий квиток.

Під час прийняття на роботу громадянина України роботодавець притримується такого алгоритму:

Обов’язково в першу чергу перевіряє у нового працівника наявність військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.
Доводить до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис.
Надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки Повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до Додатку №4 Порядку № 1487.
В повідомленні про зміну облікових даних міститься така інформація:

- ПІБ працівника;

- ІПН;

- реєстраційний номер облікового запису Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

- серія, номер та дата видачі військово-облікового документу;

- номер військово-облікової спеціальності;

- військове звання;

- дата народження;

- зміна облікових даних і їх підстава (найменування, номер та дата документу);

найменування ТЦК та СП, де перебуває на військовому обліку;

- адреса місця проживання;

- найменування посади керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з підписом і ініціалами.

Отже, роботодавець під час прийняття на роботу працівника, зобов’язаний не тільки надати повідомлення до початку роботи в ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ про початок роботи, але і відповідну звітність до ТЦК та СП шляхом повідомлення про зміну облікових даних.




https://buh.ligazakon.net/aktualno/1371 ... -na-robotu


еще раз задам вопрос для тех кто не умеет осмысливать текст а только копипастит из интернета.
где написано что без ТЦК нельзя принять человека на работу?

ЗЫ
так как чувствую что все равно не дойдет то дам намек - у людей военные билеты были и до появления ТЦК.
mephala
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 02:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:
  Hotab написав:
  mephala написав:[quote="5655836:Bobua"]
І ой -- а як же ж це ви його офіц.оформили на роботу без тецека? А шо, так можна було??


когда и кем была принята норма ЗУ про то что без ТЦК нельзя взять человека официально на работу?
у вас помоему уже ум за разум заходит.



Як вести військовий облік при прийнятті на роботу
При прийнятті на роботу відповідно до ст. 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Що це за військово-обліковий документ? Справа в тому, що для кожної категорії осіб є свій відповідний військово-обліковий документ, а саме:

- для призовників – це посвідчення про приписку до призовної дільниці;

- для військовозобов’язаних – це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

- для резервістів – це військовий квиток.

Під час прийняття на роботу громадянина України роботодавець притримується такого алгоритму:

Обов’язково в першу чергу перевіряє у нового працівника наявність військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу, взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.
Доводить до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис.
Надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки Повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до Додатку №4 Порядку № 1487.
В повідомленні про зміну облікових даних міститься така інформація:

- ПІБ працівника;

- ІПН;

- реєстраційний номер облікового запису Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

- серія, номер та дата видачі військово-облікового документу;

- номер військово-облікової спеціальності;

- військове звання;

- дата народження;

- зміна облікових даних і їх підстава (найменування, номер та дата документу);

найменування ТЦК та СП, де перебуває на військовому обліку;

- адреса місця проживання;

- найменування посади керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації з підписом і ініціалами.

Отже, роботодавець під час прийняття на роботу працівника, зобов’язаний не тільки надати повідомлення до початку роботи в ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ про початок роботи, але і відповідну звітність до ТЦК та СП шляхом повідомлення про зміну облікових даних.




https://buh.ligazakon.net/aktualno/1371 ... -na-robotu


еще раз задам вопрос для тех кто не умеет осмысливать текст а только копипастит из интернета.
где написано что без ТЦК нельзя принять человека на работу?

ЗЫ
так как чувствую что все равно не дойдет то дам намек - у людей военные билеты были и до появления ТЦК.[/quote]

Можно принять на работу кого угодно. Но работодатель должен подать в ТЦК ежегодный отчёт по каждому работающему у него работнику, плюс по автотранспорту и тд. А по новым законопроектом, которые обсуждаются в Раде, на работодателя возлагается вручить повестку военнообязанному под угрозой больших финансовых санкций
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20377
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7747 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 02:21

  freeze написав:Прилетел совсем рядом новый шахед с термобарической начинкой. Пробил плиту перекрытия на крыше, стены целые, а внутри всё начисто выжгло.


сначала пробитие перекрытия и потом подрыв внутри помещения термобарического заряда или как?
mephala
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 02:31

  freeze написав:Можно принять на работу кого угодно. Но работодатель должен подать в ТЦК ежегодный отчёт по каждому работающему у него работнику, плюс по автотранспорту и тд. А по новым законопроектом, которые обсуждаются в Раде, на работодателя возлагается вручить повестку военнообязанному под угрозой больших финансовых санкций


с этим согласен. но вопрос стоял не так у изначально умничающих
mephala
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 02:49

  Letusrock написав:
  flyman написав:а що, він "протухає", який "термін придатності", "вжити до дати вказаній на звороті"?


є люди що в 35 років взагалі немають військового квитка, лише приписне (яке в 27 років мали обміняти на квиток, але не обміняли), або тимчасове посвідчення віськовозобовязаного, яке має термін дії лише 5 років

Є й такі, які не мають жодного військового документу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26744
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 03:07

freeze
Хреново.
Если уже даже Вы начали такое писать...
Отпуск Вам так и не дали?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26744
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 07:38

mephala ,

с этим согласен. но вопрос стоял не так у изначально умничающих


Вопрос стоял «принять на работу без ТЦК».
Вы не уточняли , то означает это ваше «принять на работу без ТЦК» Без живого общения работодателя с ТЦК, без его переписки с ТЦК, без письменного информирования ТЦК, без живого посещения ТЦК кандидатом на работу?

Потому вам (и не только, так как ответ предоставлен не в личке) показана процедура.

Согласно нее работодатель никак не может обойтись «без ТЦК» , а во многих случаях и будущий работник.
Ваши психи и истерики «умничающих», «копипастеры из интернета » - то для будущего работодателя приберегите.
Hotab
 
Повідомлень: 10307
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 08:07

  Bobua написав:
У чому проблема?
Всім студентам скасувати відстрочки, незалежно від віку.
А до 27років -- все одно ж не беруть у військо.

А чому так ?, в срср брали в ра у афган з 18 років і ООН не заперечувало , а тепер в Україні дідів 50+ можна.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5757575857595760>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139658
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525718
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12676
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1716)
06.12.2023 08:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.