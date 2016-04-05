Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації та з ким будуть ходити військкоми

Автор

Дата публікації

05:45, 05.12.23

Перегляди

33к

Час на прочитання

3 хв

Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації та з ким будуть ходити військкоми

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua



Виписувати повістки тепер можуть просто у вашій оселі.





Зміст

“Вибивати двері не будемо, але до квартир зайдемо”. Одна область в Україні зазнала суворішої мобілізації. Там військкоми разом із муніципальною вартою тепер будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних.



Де таке впровадили та чи законно це, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.



Мобілізацію посилюють?

Посилена мобілізація розповзається країною. Ще кілька днів тому на Закарпатті, Львівщині та Запоріжжі військові адміністрації дозволили перевіряти документи у чоловіків просто на вулиці, але цього виявилося замало.



У Запоріжжі тепер військкоми на додаток будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних і одразу виписуватимуть повістки, але й ходити вже будуть не самі. Приєдналася до них муніципальна варта. Чому в місті ухвалили таке рішення, в коментарі для TSN.ua розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк: “Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК”.



Також він назвав, до кого саме постукаються в першу чергу.



