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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 гру, 2023 08:37
Скасування призову 18-27 то загадка. Як раз молодих можно було б грунтовно підготувати за рік-два, не кидаючі у мясорубку після 2-3 місяців як мобілізованих.
Фізичний стан Ок, тестостерон Ок, мізкі свіжі, спроможні сприймати екстримальні реалії . Може б якісь нові богатирі з'явилися. Після року - у запас, чекати 27(краще 25).Мали б якісний резерв, за який перед західними партнерами не соромно. Крім пануючої ідеології "оніжєдєті" можу пояснити це тільки дефіцитом потужностей на безпечних полігонах. А 27+ то таке, в 27 психіка та організм починають старіти, є такий клуб "27" тих хто не впорався навіть в мирних умовах.
Що там казати про 45+, що звісно не стосується гіперрадикальних інтернет-патріотів, вони завжди готові, просто часу нема заскочити до військомату
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fox767676
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:03
freeze написав:
Ракета попала в склад, сгорели несколько генераторов. Я опускаю момент, что какой-то то офицер с высочайшей зарплатой потратил несколько дней на оформление 30 документов, едут в Киев,с просьбой списать с подразделения. Их отправляют в жопу, у вас нет расчета содержания драгоценных камней и металлов в этих генераторах, сделайте и ещё раз приедете. Письмо на завод в Турцию, будь ласка сколько в вашем генераторе грамм алюминия и латуни. Ответ, мы не считали. Занавес.
ЗСУ держится только на героизме солдатского и сержантского состава, а в целом это грёбаный позор генералитета и лжереформаторов, Зеленского персонально
.
Он марионетка , верховний головнокомандувач ЗСУ і України беня валерьевич ,потому и такой бардак , то шо он сейчас под следствием єто театр , прикрітие что бі его не видавать в США где на него заведено реальное уголовное дело.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:09
fox767676 написав:
Скасування призову 18-27 то загадка. Як раз молодих можно було б грунтовно підготувати за рік-два, не кидаючі у мясорубку після 2-3 місяців як мобілізованих.
Фізичний стан Ок, тестостерон Ок, мізкі свіжі, спроможні сприймати екстримальні реалії . Може б якісь нові богатирі з'явилися. Після року - у запас, чекати 27(краще 25).Мали б якісний резерв, за який перед західними партнерами не соромно. Крім пануючої ідеології "оніжєдєті" можу пояснити це тільки дефіцитом потужностей на безпечних полігонах. А 27+ то таке, в 27 психіка та організм починають старіти, є такий клуб "27" тих хто не впорався навіть в мирних умовах.
Що там казати про 45+, що звісно не стосується гіперрадикальних інтернет-патріотів, вони завжди готові, просто часу нема заскочити до військомату
На фоні "війна на роки" це виглядає, як стратегічна диверсія.
Ну ми ж пам'ятаємо, що "думати стратегічно часу нема".
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:14
Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації та з ким будуть ходити військкоми
Автор
Дата публікації
05:45, 05.12.23
Перегляди
33к
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Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації та з ким будуть ходити військкоми
Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua
Виписувати повістки тепер можуть просто у вашій оселі.
Зміст
“Вибивати двері не будемо, але до квартир зайдемо”. Одна область в Україні зазнала суворішої мобілізації. Там військкоми разом із муніципальною вартою тепер будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних.
Де таке впровадили та чи законно це, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.
Мобілізацію посилюють?
Посилена мобілізація розповзається країною. Ще кілька днів тому на Закарпатті, Львівщині та Запоріжжі військові адміністрації дозволили перевіряти документи у чоловіків просто на вулиці, але цього виявилося замало.
У Запоріжжі тепер військкоми на додаток будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних і одразу виписуватимуть повістки, але й ходити вже будуть не самі. Приєдналася до них муніципальна варта. Чому в місті ухвалили таке рішення, в коментарі для TSN.ua розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк: “Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК”.
Також він назвав, до кого саме постукаються в першу чергу.
Трясця...
Це якісь “тецека шредінгера”.
Як, як зайдуть?
Інтрига, одначе...
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:24
У Рівненській області чоловік у приміщенні ТЦК і СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ред.) письмово відмовився від повістки. За це його засудили до іспитового терміну.
І що страшного в тому “іспит.терміні”?
Як це має зупиняти інших відмовників?
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