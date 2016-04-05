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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 гру, 2023 08:37
Скасування призову 18-27 то загадка. Як раз молодих можно було б грунтовно підготувати за рік-два, не кидаючі у мясорубку після 2-3 місяців як мобілізованих.
Фізичний стан Ок, тестостерон Ок, мізкі свіжі, спроможні сприймати екстримальні реалії . Може б якісь нові богатирі з'явилися. Після року - у запас, чекати 27(краще 25).Мали б якісний резерв, за який перед західними партнерами не соромно. Крім пануючої ідеології "оніжєдєті" можу пояснити це тільки дефіцитом потужностей на безпечних полігонах. А 27+ то таке, в 27 психіка та організм починають старіти, є такий клуб "27" тих хто не впорався навіть в мирних умовах.
Що там казати про 45+, що звісно не стосується гіперрадикальних інтернет-патріотів, вони завжди готові, просто часу нема заскочити до військомату
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fox767676
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:03
freeze написав:
Ракета попала в склад, сгорели несколько генераторов. Я опускаю момент, что какой-то то офицер с высочайшей зарплатой потратил несколько дней на оформление 30 документов, едут в Киев,с просьбой списать с подразделения. Их отправляют в жопу, у вас нет расчета содержания драгоценных камней и металлов в этих генераторах, сделайте и ещё раз приедете. Письмо на завод в Турцию, будь ласка сколько в вашем генераторе грамм алюминия и латуни. Ответ, мы не считали. Занавес.
ЗСУ держится только на героизме солдатского и сержантского состава, а в целом это грёбаный позор генералитета и лжереформаторов, Зеленского персонально
.
Он марионетка , верховний головнокомандувач ЗСУ і України беня валерьевич ,потому и такой бардак , то шо он сейчас под следствием єто театр , прикрітие что бі его не видавать в США где на него заведено реальное уголовное дело.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:09
fox767676 написав:
Скасування призову 18-27 то загадка. Як раз молодих можно було б грунтовно підготувати за рік-два, не кидаючі у мясорубку після 2-3 місяців як мобілізованих.
Фізичний стан Ок, тестостерон Ок, мізкі свіжі, спроможні сприймати екстримальні реалії . Може б якісь нові богатирі з'явилися. Після року - у запас, чекати 27(краще 25).Мали б якісний резерв, за який перед західними партнерами не соромно. Крім пануючої ідеології "оніжєдєті" можу пояснити це тільки дефіцитом потужностей на безпечних полігонах. А 27+ то таке, в 27 психіка та організм починають старіти, є такий клуб "27" тих хто не впорався навіть в мирних умовах.
Що там казати про 45+, що звісно не стосується гіперрадикальних інтернет-патріотів, вони завжди готові, просто часу нема заскочити до військомату
На фоні "війна на роки" це виглядає, як стратегічна диверсія.
Ну ми ж пам'ятаємо, що "думати стратегічно часу нема".
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:14
Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації та з ким будуть ходити військкоми
Автор
Дата публікації
05:45, 05.12.23
Перегляди
33к
Час на прочитання
3 хв
Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації та з ким будуть ходити військкоми
Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua
Виписувати повістки тепер можуть просто у вашій оселі.
Зміст
“Вибивати двері не будемо, але до квартир зайдемо”. Одна область в Україні зазнала суворішої мобілізації. Там військкоми разом із муніципальною вартою тепер будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних.
Де таке впровадили та чи законно це, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.
Мобілізацію посилюють?
Посилена мобілізація розповзається країною. Ще кілька днів тому на Закарпатті, Львівщині та Запоріжжі військові адміністрації дозволили перевіряти документи у чоловіків просто на вулиці, але цього виявилося замало.
У Запоріжжі тепер військкоми на додаток будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних і одразу виписуватимуть повістки, але й ходити вже будуть не самі. Приєдналася до них муніципальна варта. Чому в місті ухвалили таке рішення, в коментарі для TSN.ua розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк: “Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК”.
Також він назвав, до кого саме постукаються в першу чергу.
Трясця...
Це якісь “тецека шредінгера”.
Як, як зайдуть?
Інтрига, одначе...
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:24
У Рівненській області чоловік у приміщенні ТЦК і СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ред.) письмово відмовився від повістки. За це його засудили до іспитового терміну.
І що страшного в тому “іспит.терміні”?
Як це має зупиняти інших відмовників?
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:30
ЛАД написав:freeze
Хреново.
Если уже даже Вы начали такое писать...
Отпуск Вам так и не дали?
Нет, не дали, попросил хотя бы два дня отпуска для решения медико-социальных проблем. Болт.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:32
Bobua написав:
Як, як зайдуть?
“Вибивати двері не будемо, але до квартир зайдемо”.
про окна не сказано ничего
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:43
Впродовж останніх тижнів та місяців мені десятки разів довелося почути з різних ділянок фронту, включно із ключовими, різні варіації на кшталт «у нас вперше за війну нарешті насипали вдосталь мін, ми розносимо ворожий опорник, а на нього нікому зайти…», «у нас всіх снайперів, протитанкістів та мінометників переводять у піхоту, бо нема кому наступати…» тощо.
Трохи спрощуючи, можна сказати, що допоки до нас доїхала хоча б якась значима кількість «заліза» та б/к, за цей час у нас закінчились люди. І в цьому вже точно винні не Шольц і не Байден, та навіть не Залужний із Шапталою.
Це – наша з вами відповідальність, відповідальність тилу, який не поспішає виправляти тиловиків на фронт. І це те, що виправити також можемо і повинні виключно ми самі.
Але перш ніж докладно говорити про нашу недомобілізацію і що нам з нею робити, варто оцінити загальну картину, та чого загалом очікуємо ми та вороги у новій реальності, що склалась за підсумками року.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:44
detroytred написав:
Будівельник
І багато в нас отаких безгрошенників з ідеями почати нове виробництво?
1 В кожному з нас є два параметри, які характеризують обєм ринку
а - потенційний обєм ринку ( те що б ми могли спожити якби у нас було чим заплатити)
б - реальний обєм ринку ( те на що ми заробляєм)
Ясно що потенційний- вищий від реального.
Таким чином для населення України ще є куди рости і років з 20-50 нас не буде хвилювати куди діти те що ми виготовляємо2 Тепер спробуємо зрозуміти а чому при наявних потребах - наш ринок росте повільно
І от тут якраз собака і зарита.
У нас є
а - бажання отримати товар(кайф від отримання)
б - затрати часу/праці/ресурсів на заробляння необхідних коштів.
Поки наше бажання вище від затрат - ми збільшуємо споживання
Як тільки бажання менше від затрат - ми зупиняємо споживання на фіксованому рівні3 А чому є приблизно 5% населення, які можуть собі дозволити більше ніж хочуть ?
Тут також все просто - в них є капітал ( у вигляді технологій/майна/коштів/професійних знань/кваліфікації )4 А звідки вони взяли цей капітал?
Тут також все просто
1% - вкрали в тому чи іншому вигляді
9% - отримали в спадщину від попередніх поколінь
90% - заробили самостійно.
Так як красти це не наш метод
На попередні покоління ми впливу не маємо
Залишається розібратись тільки з тими 80% які заробили.5 Тут все просто
Ті хто заробив, протягом своєї попередньої діяльності СТВОРЮВАЛИ БІЛЬШЕ ніж СПОЖИВАЛИ
З часом в них акамулювався капітал ,який сам по собі створює РЕАЛЬНУ ДОДОНУ ВАРТІСТЬ
Тобто станом на сьогодні Україна і її мешканці знаходяться на початку росту нашого ринку.Цей ринок може збільшити обєм в рази , по тій простій причині що в розвинутій країні достатнім для життя капіталом володіє приблизно 30% населення (нагадаю у нас 5)
Але є нюанс по способам отримання цього достатнього капіталу
____________________у нас__розвинута країна
вкрали - _____________1%__________1%
отримали в спадщину___9%_________70%
заробили самі________90%_________29%
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Додано: Сер 06 гру, 2023 09:51
Але перш ніж докладно говорити про нашу недомобілізацію і що нам з нею робити, варто оцінити загальну картину, та чого загалом очікуємо ми та вороги у новій реальності, що склалась за підсумками року.
эта деза - инструмент информационной борьбы. Какая недомобилизация, тцк знают про каждого трудоустроенного м18-60 в т.ч. силовиков. Их не могут найти на работе и вручить повестку? В Киеве достаточно на мостах установить блок посты, 80% водителей - мужчины. Или утром в метро зайти.
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