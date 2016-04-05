"Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена - я не кажу не прийнята - це створить великий ризик того, що ми будемо в тому самому становищі, в якому ми зараз. І звісно це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну”, – заявив Єрмак.



Український високопосадовець вказав, що крім військової, Україна потребує допомоги для бюджету, без якої українцям буде важче виживати в умовах війни.



"Якщо ми говоримо про пряму бюджетну підтримку, важливо розуміти – під час цієї жахливої війни, звичайно за вашої підтримки та підтримки партнерів – ми живі, наша країна жива, наші люди повертаються назад до України", – наголосив Єрмак.



Він назвав якнайшвидше голосування за додаткове фінансування для України критично важливим: "Це критично важливо, щоб за цю підтримку проголосували в Конгресі і проголосували настільки швидко, наскільки це можливо".



Єрмак наголосив, що допомога США потрібна, щоб продовжувати боротьбу України та звільняти українські території.



"Україна зараз працює із партнерами, щоб завершити план на наступний рік. Ми хочемо виграти якомога швидше, тому що минуло вже два роки і два роки – це великий термін", - відзначає Єрмак.