Але перш ніж докладно говорити про нашу недомобілізацію і що нам з нею робити, варто оцінити загальну картину, та чого загалом очікуємо ми та вороги у новій реальності, що склалась за підсумками року.
эта деза - инструмент информационной борьбы. Какая недомобилизация, тцк знают про каждого трудоустроенного м18-60 в т.ч. силовиков. Их не могут найти на работе и вручить повестку? В Киеве достаточно на мостах установить блок посты, 80% водителей - мужчины. Ил утром в метро зайти.
Судя по тому, что вижу по ТВ, "эксперты", политологи, организаторы всевозможных обществ и фондов - в своей массе здоровые подкачаные бычки призывного возраста. С одного только Телемарафона можно легко набрать пару рот затятых патриотов. Но...
По итогу, что хочу сказать. Вы тут на форуме, разных взглядов, иногда поругиваитесь между собой, но все равно как родные, Василь помогает лично, многие форумчане оказали помощь материально и подерживают в личке морально. Но просто послушайте меня без обсуждения или осуждения, ситуация не важная. Я принципиально буду биться до последнего. Но просто утверждаю, что мы показали не способность реформироваться, это грёбаный позор, какие-то полоумные зеленые психи гонят по границы 1991 года. Давайте не втирать обществу паранойю, давайте попробуем удержать в следующем году Одессу, Харьков, Запорожье, Днепр. И вообще президенты и квартальщики, что дальше, не держите общество за дибилов, будем биться до последнего, да идите нах, сами сьебетесь.
Зовсім інша річ – арта, бронетехніка та снаряди. Тут за умови дотримання санкцій (стосовно саме військових технологій, а не цивільних технологій з потенційним подвійним призначенням, режим дійсно дотримується) російський оборонпром стоїть перед потребою масштабного імпортозаміщення, до якого виявився абсолютно не готовим після трьох десятиліть тотальної залежності від західних комплектуючих.
Це може виглядати парадоксом, але нинішня путінська рашка не випускає сама навіть підшипники для танків, не кажучи про оптику або електроніку. А в танку їх не заміниш «приблизним аналогом з цивільного авторинку».
Тож наразі ми спостерігаємо титанічні потуги кремлівського режиму поновити довоєнні оборонні виробництва, і в ідеалі збільшити їхні обсяги, але поки результати більш ніж скромні.
Наприклад, нових танків весь російський оборонпром випускає від 10 до 20 на місяць, і це верхня стеля, навіть при тризмінній роботі заводів – все впирається у критичні комплектуючі. Втім, навіть ці танки новими можна назвати досить умовно, бо оптику та низку деталей для них «канібалять» із тих старих радянських, які стоять на складах зберігання і вже не придатні для поновлення, лише годяться на донорів запчастин.
The Times: Неизвестно, почему президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от участия в секретном брифинге для сенаторов США. Они должны приступить к голосованию по пакету мер, включающему более 60 млрд долларов на финансирование Киева. «Зеленский, кстати, не смог прийти на наш брифинг. Что-то случилось в последнюю минуту», – сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
"Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена - я не кажу не прийнята - це створить великий ризик того, що ми будемо в тому самому становищі, в якому ми зараз. І звісно це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну”, – заявив Єрмак.
Український високопосадовець вказав, що крім військової, Україна потребує допомоги для бюджету, без якої українцям буде важче виживати в умовах війни.
"Якщо ми говоримо про пряму бюджетну підтримку, важливо розуміти – під час цієї жахливої війни, звичайно за вашої підтримки та підтримки партнерів – ми живі, наша країна жива, наші люди повертаються назад до України", – наголосив Єрмак.
Він назвав якнайшвидше голосування за додаткове фінансування для України критично важливим: "Це критично важливо, щоб за цю підтримку проголосували в Конгресі і проголосували настільки швидко, наскільки це можливо".
Єрмак наголосив, що допомога США потрібна, щоб продовжувати боротьбу України та звільняти українські території.
"Україна зараз працює із партнерами, щоб завершити план на наступний рік. Ми хочемо виграти якомога швидше, тому що минуло вже два роки і два роки – це великий термін", - відзначає Єрмак.
ЛАД написав:В 1972 у нас после выпуска в армию призвали примерно половину курса, а если учесть, что часть отбраковали на медкомиссии, то, наверно три четверти, если не больше.
при СССР в ЧМП моряк после рейса отгуливал свои выходные (допустим за 4 месяца набегало 34дня, т.е 7 недель отгулять выходные), потом если в рейс не отправляли, то работешь в "резерве", направляли или в СРЗ и порт (в подменный экипаж). Осенью 1990г меня направили на сухогруз , там полностью (включая капитана) был подменный экипаж , кроме 2го грузового (оставили без подмены как материально ответственное лицо), дядька 2х метрового роста, 47 лет (по годам давно должен быть капитаном). Рассказал, что закончил Одесскую вышку в 1972г и типа стране нужны были офицеры, его призвали и попал служить в Одесскую ИК14, дослужился до начальник отряда (звание капитан), 10 лет отдал службе), вернулся на флот после 1982г
Hotab що там Pesikot, вже відраховує із заначки штуку зелених на донат? Ігнорите моє повідомлення коли вам зручно
Letusrock написав:Hotab якщо без приколів, пропоную кілька варіантів: 1) переконайте свого друга визнати що він був сильно неправий (щодо листопада і магістратури), або хоча б погодьтесь з цим твердженням 2) порадьте йому прийняти спір який я запропонував. Свій виграш я доручу йому відправити у вигляді донату на збір, який я оберу (+ скрін платіжки) 3) ви звісно можете відморозитись, але це піде в розріз з меседжами яякі ви тут просуваєте
prodigy написав:благаю, припиніть скупатись не на часі, дійсно
я тільки за, саме тому пропоную йому відповісти матеріально (вище були умови), щоб наступного разу задумався чи варто на рівному місці шукати брехню і спамити гілку пачкою гнівних постів зі звинуваченнями
Forbes порівняв, скільки обласні центри витратили на фінансування ЗСУ, а скільки – на благоустрій. Виявилось, що 21 місто сумарно спрямували 3,8 млрд грн на потреби сил оборони. Водночас на благоустрій витратили 12,8 млрд грн.
Лише Житомир віддає перевагу обороні, а не благоустрою: 547 млн грн та 246 млн грн відповідно. В абсолютних цифрах найбільше фінансування обох напрямів у Дніпрі: 1,4 млрд – на оборону і 3,2 млрд – на благоустрій.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 гру, 2023 10:48, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Скасування призову 18-27 то загадка. Як раз молодих можно було б грунтовно підготувати за рік-два, не кидаючі у мясорубку після 2-3 місяців як мобілізованих. Фізичний стан Ок, тестостерон Ок, мізкі свіжі, спроможні сприймати екстримальні реалії . Може б якісь нові богатирі з'явилися. Після року - у запас, чекати 27(краще 25).Мали б якісний резерв, за який перед західними партнерами не соромно. Крім пануючої ідеології "оніжєдєті" можу пояснити це тільки дефіцитом потужностей на безпечних полігонах. А 27+ то таке, в 27 психіка та організм починають старіти, є такий клуб "27" тих хто не впорався навіть в мирних умовах. Що там казати про 45+, що звісно не стосується гіперрадикальних інтернет-патріотів, вони завжди готові, просто часу нема заскочити до військомату
доповню, що пройти навчання/стажування в Наті на техніці Нати, по стандартам Нати, щоб бути готовими до Нати, якщо ми таки йдем в Нату, а не воєнний комунізм ім. тов. -кого