

Частина 5. Мобілізація-2024



Наші успіхи першого року великої війни були дуже значною мірою зумовлені тотальним характером нашого національного спротиву. Не кожний взяв до рук автомата, але майже кожний відчував цю війну і як загрозу особисто для себе, і як свою особисту справу. Були прикрі винятки, насправді їх було дофіга і трошки – але ж навіть вони відчували себе саме винятками й ховалися.



Цього року наші захисники та захисниці так добре робили свою справу, що ми в тилу розслабилися. Ми передали куті меду в тому, що на початку війни видавалося цілком правильним: у збереженні в тилу способу життя, мінімально відмінного від довоєнного. Ця початково вірна ідея – не дати війні загнати нас всіх у суцільний неперервний стрес та водночас максимально зберегти нашу економіку мирного часу – зіграла з нами злий жарт.



Яскравим прикладом того, до чого ми докотились, є заставка від Київстару, яку я часто чую в телефоні: «Абонент розмовляє, і поки він розмовляє, Перемога наближається!». Нема більш кривого світогляду, аніж висловлений у цій нібито позитивній заставочці.



Перемога не наближається сама, поки ми розмовляємо телефоном. Її слід наближати щодня, і це мають робити не лише ті, хто на фронті, а і всі ті, хто насолоджується спокоєм у них за спинами. Інакше вона віддалятиметься день за днем, а коли вона віддаляється від нас, вона наближається до Москви.



Міцний фронт, прекрасна робота ППО та економічна допомога Заходу, в поєднанні із кривою системою мобілізації, коли людина, раз одягнувши піксель, уже позбавлена шансу його зняти, призвели до розділення країни на дві «касти» – тих, хто «вірує в ЗСУ та чекає на перемогу», насолоджується тиловим життям, майже таким як до війни, і тих, хто назавжди відправився кудись на війну.



Війни такого масштабу як наша не виграються лише армією, їх виграють лише нації, спільним надзусиллям. Минулого року ми показали нашу здатність на таке надзусилля, а далі вирішили що вже зробили достатньо. На жаль, це не так, і попереду ще більше праці, аніж ми вже доклали.



Це насправді нормально – це така сама динаміка, як у Другої світової, коли рік від року не те що не легшало, а навпаки, ставало ще тяжче, і Рейх пручався з кожним роком все сильніше та затятіше, аж поки остаточно не «накрився». Бої 1943-го були тяжчими за 1942-й, 1944-го – значно тяжчими за 1943-й, бої ж весни 1945-го згадують як небачене до того пекло. Ракети «Фау» засипали Лондон не на початку війни, а якраз таки у 1944-му.



Ми наразі в умовному 1943-му (а може, навіть у 1944-му, хоча все ж краще триматись обережнішого прогнозу), і ще попереду головні надзусилля Кремля для «пабєди». Ці надзусилля будуть так само приречені, як конвульсії Рейху, якщо ми займемось війною з тою ж енергією, що рік тому, тільки вже значно спокійніше та системніше. Нам потрібне значно більше зусилля, аніж минулого року, не кажучи вже про цей. Щоправда, зусилля більш зважене, розмірене, без нервів та поспіху.



Для початку ми маємо сильно змінити кількісне співвідношення тих, хто в тилу, та тих хто в пікселі.



Я далекий від емоційних криків «служитимуть всі!» – в нас реально немає такої потреби. Але потреба додати до лав ЗСУ ще хоча б пів мільйона людей упродовж наступного року (бажано впродовж першого півріччя), та мати напоготові в реальному, а не віртуальному, резерві ще до мільйона – це і необхідно, і абсолютно реально.



Насправді ці цифри дуже далекі від «служать всі».



І, на мою думку, без вирішення проблеми великої мобілізації наші шанси на перемогу вкрай малі, якщо взагалі зберігаються.



Є речі, які не компенсуються ні чим іншим, аніж просто кількістю особового складу. Якщо ж ми вирішимо цю проблему, то це вже мінімум половина перемоги. Притому що з другою половиною – залізом – нам хоч якось допомагають союзники, хоч і ми також самі маємо що покращити. А от набрати людей нам ніхто й ніколи не допоможе, це суто наше завдання. І завдання саме для тилу.



Як на мене, забезпечити нам мільйонне поповнення не можливо ні лише «батогом», ні виключно «пряниками». Це не може зробити сама лиш держава як апарат примусу – наше суспільство занадто вільне, аби вистачило голої «вертикалі».



Потрібний двосторонній рух, де з одного боку саме тилове суспільство має докорінно змінити своє ставлення до мобілізації та почати це змінене ставлення демонструвати , а водночас держава має почути поради суспільства щодо тих кроків, які мають бути зроблені назустріч кожному «мобіку», щоб тилові люди з іншим настроєм, ніж зараз, направлялися до ТЦК, а їхні родини з гордістю їх проводжали, а не умовляли ухилитися. Ну, і без жорстких та непопулярних заходів не обійтися, «закручування гайок» також є необхідним та виправданим.



І в першу чергу для потрібної нам ДОмобілізації слід вирішити питання ДЕмобілізації.



Я розумію командирів, які не хочуть відпускати найдосвідченіших бійців. Але є простий медичний факт – на війні люди зношуються, і зношуються швидко. Всі, хто воюють з весни та літа минулого року, вже за станом здоров’я далеко не найкращі вояки. Навіть із цих міркувань їх потрібно поступово вертати додому.



Але значно важливіший навіть не сам їхній стан – хай уже пробачать мені прагматизм та негуманність, а психологічний стан та мотивація тих, кого слід мобілізувати їм на заміну.



Коли навесні 2022-го люди йшли воювати «до Перемоги», ніхто не уявляв собі це як кількарічну епопею. Здається, я був чи не першим, хто тоді написав, що війна – марафон, а не спринт. Але навіть я, коли це писав, мав на увазі рік-півтора, а аж ніяк не роки. На фоні тодішніх «двох-трьох тижнів» мій прогноз виглядав похмурим. Між тим ми наразі стоїмо перед необхідністю прийняти неприємний факт: ми зовсім не знаємо, як довго нам ще воювати. І це змушує дуже сильно переглянути багато що, зокрема питання терміну служби.



Мобілізуватись – у будь-якому разі непростий вибір. Але мобілізуватись на рік, півтора-два чи нехай навіть три та знати, що після цього тебе замінить хтось інший, хто ці рік або три прожив за твоєю спиною, а ти вернешся в мирне життя – то одна історія. Тоді як купити квиток в один кінець і воювати «до перемоги» – зовсім інша, незрівнянно важча задача.



Я не готовий сказати, який саме термін служби зараз був би оптимальним – для цього треба мати більше інформації про чисельний склад ЗСУ, аніж мені можна знати. Але сам факт необхідності встановити такий граничний термін для мене очевидний, і це мені видається першим та чи не головним кроком для успішної масової мобілізації.



Паралельно з цим кроком вартувало б і «закрутити гайки», а саме – закрити найбільшу прогалину у нашому мобілізаційному законодавстві: криміналізувати ухилення від військового обліку.



Наразі мобілізований боєць, навіть якщо він служить першу хвилину, вже не має права на втечу – це кваліфікується як злочин дезертирства. Натомість ухилення від військового обліку, відмова отримувати повістку, навіть втеча через вікно з ТЦК – адміністративне правопорушення, легше навіть за перевищення швидкості водієм. Ми мусимо на час дії воєнного стану прирівняти ухилення від обліку до дезертирства, з відповідним покаранням.



Звісно ж, при цьому процедури постановки на облік та отримання повістки слід максимально спростити, зокрема зробити їхню електронну версію в «Дії».



Виправлення ситуації з обліком дозволить зокрема вирішити одне із найбільш болючих питань – вік мобілізованих. Зі зрозумілих історичних причин саме моє покоління «50+», оті самі «рождьонниє в СССР», набагато повніше представлені на обліку в ТЦК, тоді як молодші покоління вже виросли з уявленням, що то все непотрібна формальність. Між тим солдат віком за 50 чи під 50 уже суто фізично є далеко не найкращим бійцем. Своє тіло та своє здоров’я, на жаль, не обдуриш, воно, хочеш чи ні, жорстоко нагадує про вік.



Я не пропоную набирати 18-річних дітей. Найкращий солдат – це людина віком 25-35 років, уже достатньо доросла психологічно, але ще здорова фізично та придатна до важких навантажень. Між тим саме ця вікова категорія, м’яко кажучи, неповно представлена в системі військового обліку.



Ну, а на додачу до цих двох головних кроків, на мою думку, слід вжити ще деякі заходи, кожний із яких сам по собі не є вирішальним, але разом вони, як мені здається, дозволять кардинально змінити ситуацію з поповненням лав ЗСУ.



Для початку варто чим скоріше скасувати наказ Генштабу від липня 2022 року, який забороняє ТЦК мобілізовувати людей за відношенням від військової частини. Тобто якщо є в/ч, де я хотів би служити й де готові мене взяти, і я приходжу до ТЦК із відповідним папером з в/ч, наразі мене пошлють. Притому пошлють не додому, а в іншу в/ч, яку в цей момент комплектує мій ТЦК. І справа не в поганому воєнкомі – у воєнкома є пряма заборона Генштабу направити мене за відношенням, і він цю заборону не порушить.



Я розумію мотиви, з яких ГШ віддав цей наказ – надто багато було бажаючих отримати відношення з тилових частин.



Однак, по-перше, ці частини все одно також мають бути укомплектовані кимось і мають виконувати свої функції. Зрештою, за нормами армії США, на одного бійця на «передку» припадає 11 (прописом: одинадцять!) військовослужбовців у всьому ланцюжку забезпечення воюючої армії. Звісно, ми не можемо собі дозволити таке співвідношення, але ж в будь-якому разі кількість «сапорту» в рази перевищує кількість бійців на «нулях», і це об’єктивна необхідність.



Але якщо це аж надто когось дратує – ок, на крайняк можна дозволити мобілізацію по відношенню лише на бойові посади в бойових частинах. Це точно треба дозволити. І дати частинам право самим здійснювати рекрутинг, а не лише чекати тих, кого до них пришлють ТЦК.



Досвід «Гвардії наступу», «Азову» та Третьої штурмової бригади переконливо доводить, що в країні не закінчилися не лише люди, готові мобілізуватись за повісткою, а навіть добровольці.



