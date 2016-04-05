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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 гру, 2023 11:47
Bobua написав:
Дикий:
Альтернативою великій потужній мобілізації для нас є лише програна війна. При тому нам не дадуть ніяких компромісів, ніхто з нами не «зустрінеться посередині» – в разі слабкості нас просто знищать.
Можливо, цей досвід навчив нас, що піти на фронт – не найстрашніше, що може трапитися з людиною? Найближчий час покаже, чи засвоїли ми цей урок.
Потужна ж мобілізація в декілька послідовних хвиль значно збільшує шанси закінчити війну нашою перемогою, причому зробити це в більш-менш осяжні терміни, можливо, навіть до омріяного Кремлем 2025-го року.
Втім, мобілізувати слід не тільки людей, а й інші ресурси.
Вибачте але якусь дурню він пише
Розумію необхідність мобілізація для ротації тих хто вже служить під 2 роки. Але в цій статті найадекватнішим є лише останнє речення.
Бо по ній складається враження що у нас тисячі танків, бронемаших, сотні хаймарсів, сотні тисяч дронів, тільки не вистачає людей щоб це все взяти до рук і швиденько вигнати окупантів.
Чи автор мясом планує
збільшити шанси закінчити війну нашою перемогою
росія збільшує випуск шахедів / дронів а ми посилюємо мобілізацію.
Не з тих ресурсів починають, потрібно створити відповідне забезпечення зброєю, технікою, фортиф.спорудами, дальнобійною зброєю, тоді й більше шансів що люди підтягнуться, можливо навіть конкурс буде
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Додано: Сер 06 гру, 2023 11:48
Bobua написав:
Дикий:
[u]Альтернативою великій потужній мобілізації для нас є лише програна війна.
Сам Дикий навіть не в Польші, а в Антарктиді.
Точно щось знає про перспективи маштабу війни
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Додано: Сер 06 гру, 2023 11:57
ЛАД написав:
Так с этим сегодня никто и не спорит. По-моему, даже наоборот, значение ФПВ даже преувеличивается, о них говорят чуть ли не как о новой "вундервафле".
по суті так, це один із гейм -ченджерів. такий же, яким став мавік на початку війни. і який, так само як і масове використання комерційних дронів для розвідки та бомбардування - впровадили першими наші військові. і на жаль русня, переконавшись у ефективності обох ідей, дуже швидко почали в себе запроваджувати те саме, тільки вливаючи значно більше державних ресурсів. тому вундервафлі зараз в обох сторін. крім того, русня вірогідно буде першими в масовості фпв+тепловізійна камера. і це страшно.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:02
fox767676 написав: Bobua написав:
Дикий:
[u]Альтернативою великій потужній мобілізації для нас є лише програна війна.
Сам Дикий навіть не в Польші, а в Антарктиді.
Точно щось знає про перспективи маштабу війни
Спочатку потрібно сформулювати що є "програна війна".
Якщо "перемога" = "кордони 91", "кордони 91 мінус 1 сантиметр і більше" = "програна війна". Л - логіка.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:04
ще Дикий:
чим сильнішими, самодостатніми та впевненішими в своїх силах ми будемо, тим легше буде зберегти та навіть збільшити західну допомогу нам. Щоб там не казали, але в реальному світі інвестують не у слабких, хай би і героїчних, а у сильних, самодостатніх та схильних перемагати. Допомагають тим, хто здатний сам собі допомогти, а не прохачам, які б’ють на жалість.
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Bobua
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:14
Bobua написав:
Допомагають тим, хто здатний сам собі допомогти,
я тебе тоже самое говорю. Если профи не справляются, ухылянт тем более не справится. Надо анализировать и решать внутренние проблемы, прежде всего управления и обеспечения. А потом уже, когда всё решено, масштабировать отлаженную успешно работающую модель. И никогда не ставить перед людьми невыполнимые задачи, потому что они убивают любую мотивацию.
Наблюдение из бизнеса, когда сверху спускают невыполнимую задачу, это означает отрыв руководства от реальности и начало конца.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:27
vitaliiangel написав:
А потом уже, когда всё решено, масштабировать отлаженную успешно работающую модель. Не ставить перед людьми невыполнимые задачи. Наблюдение из бизнеса, когда сверху спускают невыполнимую задачу
це як один забудовник возить бетон міксерами і побудував 25-етажку за Х місяців, а інший з бетономішалками і лопатами відстає в два рази роблячи дикий висновок "потрібно ще більше людей та лопат"
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