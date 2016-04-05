ЛАД написав:Так с этим сегодня никто и не спорит. По-моему, даже наоборот, значение ФПВ даже преувеличивается, о них говорят чуть ли не как о новой "вундервафле".
по суті так, це один із гейм -ченджерів. такий же, яким став мавік на початку війни. і який, так само як і масове використання комерційних дронів для розвідки та бомбардування - впровадили першими наші військові. і на жаль русня, переконавшись у ефективності обох ідей, дуже швидко почали в себе запроваджувати те саме, тільки вливаючи значно більше державних ресурсів. тому вундервафлі зараз в обох сторін. крім того, русня вірогідно буде першими в масовості фпв+тепловізійна камера. і це страшно.
чим сильнішими, самодостатніми та впевненішими в своїх силах ми будемо, тим легше буде зберегти та навіть збільшити західну допомогу нам. Щоб там не казали, але в реальному світі інвестують не у слабких, хай би і героїчних, а у сильних, самодостатніх та схильних перемагати. Допомагають тим, хто здатний сам собі допомогти, а не прохачам, які б’ють на жалість.
vitaliiangel написав:А потом уже, когда всё решено, масштабировать отлаженную успешно работающую модель. Не ставить перед людьми невыполнимые задачи. Наблюдение из бизнеса, когда сверху спускают невыполнимую задачу
це як один забудовник возить бетон міксерами і побудував 25-етажку за Х місяців, а інший з бетономішалками і лопатами відстає в два рази роблячи дикий висновок "потрібно ще більше людей та лопат"
freeze написав:По волонтерке. Мы стараемся избегать белой волонтерки. Избавьте нас от военного дибилизма малограмотного (личное мнение, имею право) Зеленского, Залужного, который родом из 90-х и не имеет способностей реформировать армию, Умерова, на которого было много надежд на реформирование армии, бесполезных надежд. Просто на пальцах объясню. Волонтеры скидываются покупают нам классные итальянские противогазы, подарок, тут появляется военное кадровое мурло, говорит подарков не бывает, оцените противогазы в 1 грн. Ок. Получаем, доблестная финслужба говорит, что 1 грн не бывает, пусть комиссия установит справедливую цену. Собирается комиссия, в интернете такие противогазы 5000 грн, по результату устанавливается цена 5000 грн. Боец, получивший подарок, и потерявший майно подарочное в бою, неожиданно оказывается должен 5000 грн минус премия за халатность. Чтоб вы понимали, с этими старыми пердунами, и малограмотными слугами народа мы войну никогда не выиграем. Это беда. Люди тебе от чистого сердца подарили, но по результату это не подарок а твой долг исполнительной службе. Генераторы говеные, нормы моточасов из СССР, он сломался и ты должен кучу денег.
Мы не выиграем эту войну, это маразматический пиздец. Я в шоке, из с Зеленского, из с Залужного, из з Сырского, з этой идиотской Рады, из малограмотного кабмина. Организация внутриоперационной жизни ЗСУ это маразм в квадрате. Кто виноват? Думаю персонально Зеленский, пещерный малограмотный уровень 19 века. Я даже не буду раскрывать подробностей, но логистика и списание майна в ЗСУ это психбольница.
Є деякий поріг з якого треба волонтерку ставити на облік. Ясно, що треба ставити все, що заходить по актам. Ну і ті самі радіостанції, тепловізори, те що коштує понад тисяч 20 та має лишатися в ЗСУ, якщо хтось звільняється з арміє. Інакше бувають такі ситуації: - на початку війни віддав діловодам (без докментів звісно) особистий роутер Cisco (десь 100$). За 1,5 роки побачив його в них же коробці з брудом без блоку живлення (після кількох переїздів). Це при тому, що вони скаржилися на відсутність інтернету. Тобто постановка на облік та видача по документах підсилює відповідальність. Майно втрачене (знищене) внаслідок бойових дій можна списати. Єдине, що порядок занадто складний. Але до матеріальної відповідальності конкретних солдат це не призводить.
Letusrock написав:Hotab що там Pesikot, вже відраховує із заначки штуку зелених на донат? Ігнорите моє повідомлення коли вам зручно
Letusrock написав:Hotab якщо без приколів, пропоную кілька варіантів: 1) переконайте свого друга визнати що він був сильно неправий (щодо листопада і магістратури), або хоча б погодьтесь з цим твердженням 2) порадьте йому прийняти спір який я запропонував. Свій виграш я доручу йому відправити у вигляді донату на збір, який я оберу (+ скрін платіжки) 3) ви звісно можете відморозитись, але це піде в розріз з меседжами яякі ви тут просуваєте
prodigy написав:благаю, припиніть скупатись не на часі, дійсно
я тільки за, саме тому пропоную йому відповісти матеріально (вище були умови), щоб наступного разу задумався чи варто на рівному місці шукати брехню і спамити гілку пачкою гнівних постів зі звинуваченнями
Шановний закарпатський панікер. По-перше, у мене нема на форумі друзів. По-друге, я не бачив цього вашого поста (або його видалили, або я не маю часу помічати все що тут пишуть) , і навіть у випадку що і друг , і бачив, коли це я вам став щось винен тут? Ви розказали, чому ви тут панікуєте, якщо особисто вас війна ніяк не торкається? Розказали, чому і в який спосіб ви особисто ухиляєтесь? Ні, на незручні питання ви з покерфейсом виглядаєте через Карпати і кажете «на схід від Карпат для мене нема землі, я туди не їздун , ви там самі розбирайтесь»
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 06 гру, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:я тебе тоже самое говорю. Если профи не справляются, ухылянт тем более не справится. Надо анализировать и решать внутренние проблемы, прежде всего управления и обеспечения. А потом уже, когда всё решено, масштабировать отлаженную успешно работающую модель. И никогда не ставить перед людьми невыполнимые задачи, потому что они убивают любую мотивацию.
Якщо б ми не справлялися, то в тебе б давно віджали нерухомість а ти сам в був би в ослойобів замість сам здогадайся кого. Але ніякого посилення можливостей у відповідь на ескалацію з боку орків без мобілізації як людських ресурсів так і економіки не буде.
Bobua написав:Хвилинка оптимізму і спроба відволіктись від думок про клятих ухилянтів!
Сергій Громенко Часами, буває, так накочує на мене тактичний песимізм, що аж вихлюпується у ФБ. Вибачайте, намагатимуся так не робити) А в стратегічній перспективі я залишаюся оптимістом, і от чому. Вся нинішня міць Росії зведена на трьох підмурівках: 1. Радянський спадок: територія з ресурсами, чимале населення, інфраструктура, куплені на Заході професори і президенти та, найголовніше, безліч зброї для світової війни. 2. Гроші з доби нафтового дощу 1999-2008 рр., просто захмарні гроші. 3. Путінський політичний режим тоталітарної мобілізації. Так от, за результатами цієї війни, коли і чим би вона не завершилася, Росія втратить 2 з 3 своїх стовпів сили. Російська промисловість більше ніколи не зможе наштампувати стільки танків і ракет, скільки могла радянська, а старі запаси колись все одно вичерпаються або остаточно зогниють. Російські нафта і газ назавжди втратили багатий і ємний європейський ринок, тож навіть якщо санкції будуть зняті, все одно торгівля з Китаєм та Індією не принесе Кремлю надприбутків. І назад в Європу Росію вже не пустять США. Населення Росії вже ніколи не буде таким численним, як раніше - успіхи імперії та СРСР у безкінечних війнах у чималому ступені завдячують невичерпним людським ресурсам. А понад то, зміни в російській етноконфесіодемографії будуть провокувати серйозні внутрішні конфлікти. Так, Росія може знову зазнати чергового авторитарного повороту в майбутньому, але без старої зброї і без грошей на нову вона вже не становитиме такої загрози, як у 2022-му. Можливо, нинішня війна не стане останньою. Можливо, нам доведеться ще раз воювати за остаточне визволення Донбасу, якщо цього разу ми не подужаємо. Але я впевнений, що похід росіян на Київ у 2022 році був останнім в історії, і в майбутньому такого точно не повториться.
стосовно зброї, не здивує , якщо північна Корея передає не тільки власні снаряди, а також Донати від Китаю
на жаль , процес руйнування мордора може зайняти 10-15 років, у нас не має стільки часу
стосовно втрат: якщо наші втрати умовно 1 до 3 (4, або навіть до 5) то втрати навіть 1млн-1,2млн не до кінця вичерпають мобілізаційні можливості москалів
порівнювати варто не з нашими союзниками, а з ворожими потребами. А воювати «друга армія світу» вміє виключно за умови дуже щільного і дуже неточного артилерійського вогню. При витраті 20 тисяч снарядів на добу їхні «воєнкори» стогнуть про «снарядний голод», тоді як для нас 10 тисяч на день – омріяна цифра, до якої майже ніколи не доходило.
Станом на літо цього року росіяни вистріляли від 10 до 12 мільйонів снарядів, тобто від 5 до 6 мільйонів за кожні пів року війни! Отже, при їхніх апетитах запас що лишився разом із річним виробництвом – не те що не на «переможний» 2025 рік, а далеко не до кінця 2024, десь максимум до літа чи на літо. Тобто в «бездонних складах» вже відверто просвічує днищє.
Товариш Ин навряд чи здатний додати значно більше, ніж уже досипав, але навіть якщо він спроможеться ще на мільйон, це картину як бачите суттєво не змінює. Втім, скільки від Ина користі росіянам, а скільки нам – це ще окреме питання, адже ті самі «воєнкори» вже стогнуть щодо втрат російської артилерії від розривів корейських чудо-виробів у гарматних стволах.
На тлі проблем із гарматами здавалося б, що з «гарматним м’ясом» на Росії все добре. Порівняно з танками та снарядами так воно і є, а от порівняно із потребами фронту, та порівняно із нашими можливостями, картина виглядає далеко не так переможно.
При загальному мобілізаційному ресурсі від 7 до 9 мільйонів (що, звісно, більше за наші 3-4 мільйони, але ж далеко не на порядок) Росія впирається у «пляшкове горлечко» у вигляді пропускної здатності мобілізаційної системи.
Минулорічна спроба набрати одночасно 450 тисяч «мобіків» призвела до повного колапсу системи, коли тисячі «мобіків» жили місяцями простонеба в лісах без наметів, ще більше їх прямо з військкоматів у цивільному одязі направляли на фронт тощо.
Тепер експериментально встановлено, що одночасно російська система здатна призвати та «перетравити» не більше 200-250 тисяч мобілізованих, і поняття «одночасно» означає період від 4 до 6 місяців на кожну хвилю мобілізації.
Отже, навіть якщо ми візьмемо гірші для нас цифри (250 тисяч та 4 місяці), за рік Росія здатна виставити на фронт не більше 750 тисяч бійців, і то не одноразово, а в три хвилі. Хоч направду реалістичнішими виглядають цифри 500-600 тисяч за рік. Це багато, навіть дуже багато. Але це зовсім не безмежно, і зовсім не незнищенно. І не більше, аніж можемо і повинні призвати та виставити ми.
Тим більше що ці цифри лишають за дужками низку критичних потреб, проблеми з якими з часу минулорічного «мобілізєца» поглибились та загострились. Мало видати людям повістки та одягнути їх у форму – їх треба чимось озброїти, посадити на щось що іде (а бажано щоб це «щось» також було броньованим та пострілювало , а головне – їм треба дати толкових сержантів та молодших командирів, щоб вони стали не біомасою, а армією.
Уже минулої осені всі ці ланки виявились критичними та слабкими, а з рік що минув у наших ворогів значно поменшало що техніки, що досвідченого особового складу. Тож реальний підйомний для рашки масштаб мобілізації ми побачимо наступної весни, і він може бути значним, але далеко не вражаючим.
Звісно ж, у ворожому генштабі чудово розуміють реальний стан речей. Але сильною стороною Пуйла завжди було вміння блефувати та тримати «покер фейс» у поганих для Кремля ситуаціях. Саме це відбувається і зараз.
Саме через критичні потреби, які Росія поки що не здатна задовільнити, розкручується весь маховик примушування нас до тимчасового перемир’я. Росії критично потрібна тривала пауза, в ідеалі на весь 2024 рік.
Навіщо витрачати шалені ресурси та ризикувати, що армія не витримає і наступного року таки посипеться під нашими ударами, якщо можна просто перепочити, «зализати рани» та попрацювати над помилками?
Той самий план «пабєди-2025» стає набагато реалістичнішим, якщо не потрібно «дєнь простоять і ночь продєржаться» і в очікуванні повернення Трампушки нести такі ж шалені втрати, як цього року. Натомість можна «розвести» нас та Захід й отримати спокійний рік на підготовку нового великого наступу.
Hotab написав:навіть у випадку що і друг , і бачив, коли це я вам став щось винен тут? Ви розказали, чому ви
ви ставите в один ряд обєктивне (безпідставне звинувачення у брехні, спростоване витягом з наказу МОН та кількома сайтами універів) та субєктивне (просите від мене субєктивну оцінку моїх же дій та робите припущення про правопорушення) Але ОК, ви мені нічого не винні, як і я вам На прохання одної поважної людини на форумі, цей срач закриваю
Успіх написав:це ж можна по дві сторони фронту задавати це питання
донедавна думал что всё планируют в Пентагоне (по принципу, кто платит тот и заказывает обед), а оказывается нет
Милли и другие высокопоставленные американские военные, участвовавшие в планировании наступления, утверждали, что украинцы должны сосредоточить силы в одном ключевом месте в Запорожье, чтобы помочь им преодолеть жесткую российскую оборону и обеспечить успешный прорыв в направлении Мелитополя и Азовского моря. Украинский же план предполагал наступление по трем направлениям - на юг по двум разным путям к Азовскому морю, а также на востоке Украины вокруг осажденного города Бахмут, который русские захватили весной после почти годичного сражения.
▪️Украинские военачальники решили, что переброска слишком большого количества войск в одну точку на юге оставит уязвимыми силы на востоке и позволит русским захватить территорию там и, возможно, в Харькове на северо-востоке.
Чтобы разбить российские силы в Запорожье, украинские бригады морской пехоты на западной окраине соседней Донецкой области должны были продвинуться на юг к прибрежному городу Бердянску. Таким образом, 47-я и другие бригады, входящие в состав 9-го корпуса, должны были наступать по главной оси контрнаступления, в направлении Мелитополя. По плану 47-я бригада и 9-й корпус должны были прорвать первую линию обороны русских и взять Работино. Затем 10-й корпус, состоящий из украинских десантников, должен был вступить в бой второй волной, продвигаясь на юг. «Мы думали, что взять Работино будет простой двухдневной задачей», - подчеркивает командир боевой машины «Брэдли».
там большой анализ. но тут есть возражения чтобы я его выкладывал полностью, если хочешь перешлю в лс
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 гру, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.