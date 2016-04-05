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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5758575957605761
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:Майно втрачене (знищене) внаслідок бойових дій можна списати. Єдине, що порядок занадто складний. Але до матеріальної відповідальності конкретних солдат це не призводить.

Вы немножко не в теме. Пример из жизни, генератор закреплён за конкретным бойцом. Подразделение выходит на плацдарм на левый берег, ответственный за генератор боец остаётся для выполнения задач на правом берегу. Генератор погиб, попал в него снаряд, и ещё хуже отошли с позиции и остатки генератора на забрали, и не сфотографировали.
Просим ВСП согласовать списание генератора, им нех делать, пишут список зауважень:
1. Почему лицо ответственное за генератор, было в одном месте, а генератор оказался в другом месте.
2.Какие меры ответственный за генератор и командир предприняли для спасения имущества. Шта? Раненых с трудом на лодке вывезли, ещё металлолом генератора вывозить ?
3. Кто конкретно отдал наказ оставить поломанный генератор на позиции ?
4. Сколько моточасов отработал погибший генератор? А вот не по фиг сколько он отработал ?
5. Сколько черных металлов, алюминия и латуни находилось а составе генератора и драгоценных камней ?
6. Отсутствует фотофиксация поврежденного генератора.
Ещё 7 пунктов.
Вы просто поймите степень происходящего бреда.
Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры.
Это какой-то грёбаный театр абсурда, какие-то разговоры о вступлении в НАТО, и армия застрявшая в периоде маршала Блюхера и Котовского. Я просто специально назову ответственных в театре абсурда - Зеленский, Стефанчук, Арахамия, Залужный, Умеров, Сырский. Люди не способные реформировать армию, всё имхо.
Поставьте Федорова из суперпродвинутой Дии разгрести этот бюрократический гадюшник, дайте ему полномочия на реформы. Ну реально, всё происходящее херня
Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 гру, 2023 13:31, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будівельник
І багато в нас отаких безгрошенників з ідеями почати нове виробництво?
1 В кожному з нас є два параметри, які характеризують обєм ринку
а - потенційний обєм ринку ( те що б ми могли спожити якби у нас було чим заплатити)
б - реальний обєм ринку ( те на що ми заробляєм)
Ясно що потенційний- вищий від реального.

Ти в цитаті спеціально наступне речення не процитував.
Точок прикладу капіталу в нашому ринку багато?

Лікбез для іканаміста: є куди рости - це не можливість населенню мати більше або яісніших товарів-послуг, а можливість виробнику, власнику капіталу ЗАРОБИТИ, точніше -- отримати прибуток.
В нашому ринку.

Було б де масового українця в нашому ринку отримати прибуток від вкладання капіталу, то тоді б .... сотні тисяч підприємців 90-х не покинули це діло; або хто покинув колись, то повернувся.

Ще простіше для іканаміста: товар-послугу на нашому ринку продати з прибутком масово нема кому. Рости нікуди.
Капіталу валом... (навіть у пенсів), а обертати з прибутком ніде.
Навіть ти започаткувавши елетротаксі ... або знизив прибуток в когось, або і овсім виштовхнув з цього сектору.
Будеш розширювати, то будеш або знижувати норму прибутку, або виштовхувати конкурентів.
Це класичний розвиток ринку...з розвитком знижується норма прибутку.

Це тільки ти, іканаміст, азбуку досі не зрозумів.
Споживати --- да, можна до скінчення реальних ресурсів. А от обертати капітал з прибутком в ринковій економіці --- проблема виникає з подальшим розвитком. Нема за рахунок чого отримувати прибуток.

Ти ж своє авто тільки за амортизацію нікому не даш?
Або квартиру?
Або станок?
Або 100 долл. без відсотків?
Хош прибуток-то отримати з оберту свого капітальця))
Також само і всі інші на ринку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Просим ВСП согласовать списание генератора, им нех делать, пишут список зауважень:
1. Почему лицо ответственное за генератор, было в одном месте, а генератор оказался в другом месте.
2.Какие меры ответственный за генератор и командир предприняли для спасения имущества. Шта? Раненых с трудом на лодке вывезли, ещё металлолом генератора вывозить ?
3. Кто конкретно отдал наказ оставить поломанный генератор на позиции ?
4. Сколько моточасов отработал погибший генератор? А вот не по фиг сколько он отработал ?
5. Сколько черных металлов, алюминия и латуни находилось а составе генератора и драгоценных камней ?
6. Отсутствует фотофиксация поврежденного генератора.
Ещё 7 пунктов.
Вы просто поймите степень происходящего бреда.
Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры.

В мене б скінчилося б тим, що б лист від ВСП потрапив би в ЗМІ. А якийсь би зі вже колишніх офіцерів юридичною групи допоміг би мені посудитися з ВСП і деталі процесу, які не дск (а службове розслідування - воно все не дск, там хіба що персональні дані на бланках пояснень потерти) попадали би в ЗМІ.
Не відмилися б ВСП від гімна після цього.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Это какой-то грёбаный театр абсурда, какие-то разговоры о вступлении в НАТО, и армия застрявшая в периоде маршала Блюхера и Котовского. Я просто специально назову ответственных в театре абсурда - Зеленский, Стефанчук, Арахамия, Залужный, Умеров, Сырский. Люди не способные реформировать армию, всё имхо.

Наказ про порядок списання військового майна - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-21#n7
то відповідальність виключно міністра оборони тобто Умерова. Для Зеленский, Стефанчук, Арахамия це занадто низько лізти в деталі списання. Для Залужного та Сирського наказ міноборони - це керівний документ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:40

  pesikot написав:
  Bobua написав:У чому проблема?
Всім студентам скасувати відстрочки, незалежно від віку.
А до 27років -- все одно ж не беруть у військо.

А у вас до студентів особиста неприязнь ?

?


Ні. Лише до хитродупних 27+
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:
  freeze написав:Просим ВСП согласовать списание генератора, им нех делать, пишут список зауважень:
1. Почему лицо ответственное за генератор, было в одном месте, а генератор оказался в другом месте.
2.Какие меры ответственный за генератор и командир предприняли для спасения имущества. Шта? Раненых с трудом на лодке вывезли, ещё металлолом генератора вывозить ?
3. Кто конкретно отдал наказ оставить поломанный генератор на позиции ?
4. Сколько моточасов отработал погибший генератор? А вот не по фиг сколько он отработал ?
5. Сколько черных металлов, алюминия и латуни находилось а составе генератора и драгоценных камней ?
6. Отсутствует фотофиксация поврежденного генератора.
Ещё 7 пунктов.
Вы просто поймите степень происходящего бреда.
Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры.

В мене б скінчилося б тим, що б лист від ВСП потрапив би в ЗМІ. А якийсь би зі вже колишніх офіцерів юридичною групи допоміг би мені посудитися з ВСП і деталі процесу, які не дск (а службове розслідування - воно все не дск, там хіба що персональні дані на бланках пояснень потерти) попадали би в ЗМІ.
Не відмилися б ВСП від гімна після цього.


Пожалуй вы правы, я не слежу за интернетом, но скиньте кто читает список и контакты медийных персон, которые на слуху, и ко мнению которых могут прислушаться, напишу каждому, пусть меня какие-то проверяющие загнобят, но я напишу каждому. Издевательство над армией надо прекратить.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:42

  Denik написав:
  freeze написав:Просим ВСП согласовать списание генератора, им нех делать, пишут список зауважень:
1. Почему лицо ответственное за генератор, было в одном месте, а генератор оказался в другом месте.
2.Какие меры ответственный за генератор и командир предприняли для спасения имущества. Шта? Раненых с трудом на лодке вывезли, ещё металлолом генератора вывозить ?
3. Кто конкретно отдал наказ оставить поломанный генератор на позиции ?
4. Сколько моточасов отработал погибший генератор? А вот не по фиг сколько он отработал ?
5. Сколько черных металлов, алюминия и латуни находилось а составе генератора и драгоценных камней ?
6. Отсутствует фотофиксация поврежденного генератора.
Ещё 7 пунктов.
Вы просто поймите степень происходящего бреда.
Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры.

В мене б скінчилося б тим, що б лист від ВСП потрапив би в ЗМІ. А якийсь би зі вже колишніх офіцерів юридичною групи допоміг би мені посудитися з ВСП і деталі процесу, які не дск (а службове розслідування - воно все не дск, там хіба що персональні дані на бланках пояснень потерти) попадали би в ЗМІ.
Не відмилися б

Чому не відмилися б?
Ще б довели, що по закону діють...
Бо всі запрошені дані не для власної користі, а для об'єктивної інформації для прийняття рішення.
От що загрожувало б ВСП-кам?

Тут вище Фрііз правий: принципове рішення (як підходити до проблем низів) виходить з самої гори...

Всі проміжні ланки управління та контроля можуть точно так само, як заважати, так і допомагати. В межах одних і тих же законів. Які саме посередині між про три колоски та повною відсутністю.
Бо послабите закони, то розкрадуть, похерять від безвідповідальністі вщент...

Он в Одесі ппо-шник комвзводу (мабуть забезпечення) з 30 тонн пального 20 вкрав...
20!!! з 30!!! Тонн!!!
І начебто командири не знали...

А окремих інструкцій на кожен випадок (в якому випадку до як до кого підходити) не напишеш.

Да і ... ВСП не прості хлопаки...
Прості з генератором довбуться.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 гру, 2023 13:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:47

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Дикий:
Потужна ж мобілізація в декілька послідовних хвиль значно збільшує шанси закінчити війну нашою перемогою, причому зробити це в більш-менш осяжні терміни, можливо, навіть до омріяного Кремлем 2025-го року.
Втім, мобілізувати слід не тільки людей, а й інші ресурси.


Вибачте але якусь дурню він пише
Розумію необхідність мобілізація для ротації тих хто вже служить під 2 роки. Але в цій статті найадекватнішим є лише останнє речення.
Бо по ній складається враження що у нас тисячі танків, бронемаших, сотні хаймарсів, сотні тисяч дронів, тільки не вистачає людей щоб це все взяти до рук і швиденько вигнати окупантів.
Чи автор мясом планує
збільшити шанси закінчити війну нашою перемогою

росія збільшує випуск шахедів / дронів а ми посилюємо мобілізацію.
Не з тих ресурсів починають, потрібно створити відповідне забезпечення зброєю, технікою, фортиф.спорудами, дальнобійною зброєю, тоді й більше шансів що люди підтягнуться, можливо навіть конкурс буде


С удовольствием прочел сегодня статьи из Вашингтон Пост. И обнаружил там возможно ответ на этот Ваш вопрос. В США удивительным образом успешно правительство применяет видения экономиста Кейнса и его экономическую теорию. Это полностью соответствует недавно озвученным здесь представлениям detroytred о чрезвычайной важности экспорта для любой национальной экономики и соответственно для роста уровня благосостояния граждан. В моем упрощенном понимании экспорт это самый эффективный способ расширения твоих локальных рынков сбыта и получения дополнительного спроса на твой говенный товар (или услугу), которым ты уже давно завалил локальные рынки и начал думать о том чтобы свернуть свое производство. Экспорт - это как бы новый спрос, который является спасательным кругом для твоего увядающего производства.

Оплата твоего экспорта чаще всего осуществляется от зарубежного получателя твоего говно-товара или же от посредника. Но зарубежные рынки тоже не безграничны в вопросе спроса (платежеспособного естественно). Из-за этого появляется нужда в твоем правительстве, которое с умом окажет кому-то за рубежом помощь в виде кредита либо другую, при этом оплатив солидные заказы именно своим национальным производителям, что в свою очередь создаст экономический эффект мультипликатора в результате чего дополнительные доходы получат все предприятия вокруг, в том числе совсем малые.

В нашем случае таким правительством выступает американское, которое предоставляет нам военную помощь путем финансирования новых довольно больших заказов у американских военных заводов. Является ли это вариантом когда выигрывают обе стороны: и украинская, и американская?

Конечно же, да!!! Это политика сотрудничества "выигрыш-выигрыш". Мы получим оружие, а американцы рост совокупного спроса как необходимое условие для роста американской экономики с последующим ростом благосостояния среднестатистического американца.

Цитата из Вашингтон Пост:
Другими словами, как и в случае с иностранной военной помощью, наша помощь Украине не только создает американские рабочие места, но и оживляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу . Вэнс заявил в октябре , что «состояние американской оборонно-промышленной базы является национальным скандалом. Его восстановление является одним из наших самых неотложных приоритетов». Что ж, наша помощь Украине направлена ​​именно на это.


https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/29/ukraine-military-aid-american-economy-boost/

Из этой статьи фактически следует, что недостачи вооружений в Украине не будет для следующего наступления.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Пожалуй вы правы, я не слежу за интернетом, но скиньте кто читает список и контакты медийных персон, которые на слуху, и ко мнению которых могут прислушаться, напишу каждому, пусть меня какие-то проверяющие загнобят, но я напишу каждому. Издевательство над армией надо прекратить.

Порадили написати Юрію Бутусову в приватні повідомлення в ФБ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:03

  Bobua написав:ще Дикий:



чим сильнішими, самодостатніми та впевненішими в своїх силах ми будемо, тим легше буде зберегти та навіть збільшити західну допомогу нам. Щоб там не казали, але в реальному світі інвестують не у слабких, хай би і героїчних, а у сильних, самодостатніх та схильних перемагати. Допомагають тим, хто здатний сам собі допомогти, а не прохачам, які б’ють на жалість.



Він сектант, чи що ("свідки кордонів 91")?
Чисто НЛП: більше чмобіків - більше впевненості - потужніша перемога
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