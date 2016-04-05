Denik написав:Майно втрачене (знищене) внаслідок бойових дій можна списати. Єдине, що порядок занадто складний. Але до матеріальної відповідальності конкретних солдат це не призводить.
Вы немножко не в теме. Пример из жизни, генератор закреплён за конкретным бойцом. Подразделение выходит на плацдарм на левый берег, ответственный за генератор боец остаётся для выполнения задач на правом берегу. Генератор погиб, попал в него снаряд, и ещё хуже отошли с позиции и остатки генератора на забрали, и не сфотографировали. Просим ВСП согласовать списание генератора, им нех делать, пишут список зауважень: 1. Почему лицо ответственное за генератор, было в одном месте, а генератор оказался в другом месте. 2.Какие меры ответственный за генератор и командир предприняли для спасения имущества. Шта? Раненых с трудом на лодке вывезли, ещё металлолом генератора вывозить ? 3. Кто конкретно отдал наказ оставить поломанный генератор на позиции ? 4. Сколько моточасов отработал погибший генератор? А вот не по фиг сколько он отработал ? 5. Сколько черных металлов, алюминия и латуни находилось а составе генератора и драгоценных камней ? 6. Отсутствует фотофиксация поврежденного генератора. Ещё 7 пунктов. Вы просто поймите степень происходящего бреда. Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры. Это какой-то грёбаный театр абсурда, какие-то разговоры о вступлении в НАТО, и армия застрявшая в периоде маршала Блюхера и Котовского. Я просто специально назову ответственных в театре абсурда - Зеленский, Стефанчук, Арахамия, Залужный, Умеров, Сырский. Люди не способные реформировать армию, всё имхо. Поставьте Федорова из суперпродвинутой Дии разгрести этот бюрократический гадюшник, дайте ему полномочия на реформы. Ну реально, всё происходящее херня
Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 гру, 2023 13:31, всього редагувалось 4 разів.
detroytred написав:Будівельник І багато в нас отаких безгрошенників з ідеями почати нове виробництво?
1 В кожному з нас є два параметри, які характеризують обєм ринку а - потенційний обєм ринку ( те що б ми могли спожити якби у нас було чим заплатити) б - реальний обєм ринку ( те на що ми заробляєм) Ясно що потенційний- вищий від реального.
Ти в цитаті спеціально наступне речення не процитував. Точок прикладу капіталу в нашому ринку багато?
Лікбез для іканаміста: є куди рости - це не можливість населенню мати більше або яісніших товарів-послуг, а можливість виробнику, власнику капіталу ЗАРОБИТИ, точніше -- отримати прибуток. В нашому ринку.
Було б де масового українця в нашому ринку отримати прибуток від вкладання капіталу, то тоді б .... сотні тисяч підприємців 90-х не покинули це діло; або хто покинув колись, то повернувся.
Ще простіше для іканаміста: товар-послугу на нашому ринку продати з прибутком масово нема кому. Рости нікуди. Капіталу валом... (навіть у пенсів), а обертати з прибутком ніде. Навіть ти започаткувавши елетротаксі ... або знизив прибуток в когось, або і овсім виштовхнув з цього сектору. Будеш розширювати, то будеш або знижувати норму прибутку, або виштовхувати конкурентів. Це класичний розвиток ринку...з розвитком знижується норма прибутку.
Це тільки ти, іканаміст, азбуку досі не зрозумів. Споживати --- да, можна до скінчення реальних ресурсів. А от обертати капітал з прибутком в ринковій економіці --- проблема виникає з подальшим розвитком. Нема за рахунок чого отримувати прибуток.
Ти ж своє авто тільки за амортизацію нікому не даш? Або квартиру? Або станок? Або 100 долл. без відсотків? Хош прибуток-то отримати з оберту свого капітальця)) Також само і всі інші на ринку.
freeze написав:Просим ВСП согласовать списание генератора, им нех делать, пишут список зауважень: 1. Почему лицо ответственное за генератор, было в одном месте, а генератор оказался в другом месте. 2.Какие меры ответственный за генератор и командир предприняли для спасения имущества. Шта? Раненых с трудом на лодке вывезли, ещё металлолом генератора вывозить ? 3. Кто конкретно отдал наказ оставить поломанный генератор на позиции ? 4. Сколько моточасов отработал погибший генератор? А вот не по фиг сколько он отработал ? 5. Сколько черных металлов, алюминия и латуни находилось а составе генератора и драгоценных камней ? 6. Отсутствует фотофиксация поврежденного генератора. Ещё 7 пунктов. Вы просто поймите степень происходящего бреда. Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры.
В мене б скінчилося б тим, що б лист від ВСП потрапив би в ЗМІ. А якийсь би зі вже колишніх офіцерів юридичною групи допоміг би мені посудитися з ВСП і деталі процесу, які не дск (а службове розслідування - воно все не дск, там хіба що персональні дані на бланках пояснень потерти) попадали би в ЗМІ. Не відмилися б ВСП від гімна після цього.
freeze написав:Это какой-то грёбаный театр абсурда, какие-то разговоры о вступлении в НАТО, и армия застрявшая в периоде маршала Блюхера и Котовского. Я просто специально назову ответственных в театре абсурда - Зеленский, Стефанчук, Арахамия, Залужный, Умеров, Сырский. Люди не способные реформировать армию, всё имхо.
Наказ про порядок списання військового майна - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0655-21#n7 то відповідальність виключно міністра оборони тобто Умерова. Для Зеленский, Стефанчук, Арахамия це занадто низько лізти в деталі списання. Для Залужного та Сирського наказ міноборони - це керівний документ.
freeze написав:Просим ВСП согласовать списание генератора, им нех делать, пишут список зауважень: 1. Почему лицо ответственное за генератор, было в одном месте, а генератор оказался в другом месте. 2.Какие меры ответственный за генератор и командир предприняли для спасения имущества. Шта? Раненых с трудом на лодке вывезли, ещё металлолом генератора вывозить ? 3. Кто конкретно отдал наказ оставить поломанный генератор на позиции ? 4. Сколько моточасов отработал погибший генератор? А вот не по фиг сколько он отработал ? 5. Сколько черных металлов, алюминия и латуни находилось а составе генератора и драгоценных камней ? 6. Отсутствует фотофиксация поврежденного генератора. Ещё 7 пунктов. Вы просто поймите степень происходящего бреда. Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры.
В мене б скінчилося б тим, що б лист від ВСП потрапив би в ЗМІ. А якийсь би зі вже колишніх офіцерів юридичною групи допоміг би мені посудитися з ВСП і деталі процесу, які не дск (а службове розслідування - воно все не дск, там хіба що персональні дані на бланках пояснень потерти) попадали би в ЗМІ. Не відмилися б ВСП від гімна після цього.
Пожалуй вы правы, я не слежу за интернетом, но скиньте кто читает список и контакты медийных персон, которые на слуху, и ко мнению которых могут прислушаться, напишу каждому, пусть меня какие-то проверяющие загнобят, но я напишу каждому. Издевательство над армией надо прекратить.
freeze написав:Просим ВСП согласовать списание генератора, им нех делать, пишут список зауважень: 1. Почему лицо ответственное за генератор, было в одном месте, а генератор оказался в другом месте. 2.Какие меры ответственный за генератор и командир предприняли для спасения имущества. Шта? Раненых с трудом на лодке вывезли, ещё металлолом генератора вывозить ? 3. Кто конкретно отдал наказ оставить поломанный генератор на позиции ? 4. Сколько моточасов отработал погибший генератор? А вот не по фиг сколько он отработал ? 5. Сколько черных металлов, алюминия и латуни находилось а составе генератора и драгоценных камней ? 6. Отсутствует фотофиксация поврежденного генератора. Ещё 7 пунктов. Вы просто поймите степень происходящего бреда. Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры.
В мене б скінчилося б тим, що б лист від ВСП потрапив би в ЗМІ. А якийсь би зі вже колишніх офіцерів юридичною групи допоміг би мені посудитися з ВСП і деталі процесу, які не дск (а службове розслідування - воно все не дск, там хіба що персональні дані на бланках пояснень потерти) попадали би в ЗМІ. Не відмилися б
Чому не відмилися б? Ще б довели, що по закону діють... Бо всі запрошені дані не для власної користі, а для об'єктивної інформації для прийняття рішення. От що загрожувало б ВСП-кам?
Тут вище Фрііз правий: принципове рішення (як підходити до проблем низів) виходить з самої гори...
Всі проміжні ланки управління та контроля можуть точно так само, як заважати, так і допомагати. В межах одних і тих же законів. Які саме посередині між про три колоски та повною відсутністю. Бо послабите закони, то розкрадуть, похерять від безвідповідальністі вщент...
Он в Одесі ппо-шник комвзводу (мабуть забезпечення) з 30 тонн пального 20 вкрав... 20!!! з 30!!! Тонн!!! І начебто командири не знали...
А окремих інструкцій на кожен випадок (в якому випадку до як до кого підходити) не напишеш.
Да і ... ВСП не прості хлопаки... Прості з генератором довбуться.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 гру, 2023 13:58, всього редагувалось 2 разів.
Потужна ж мобілізація в декілька послідовних хвиль значно збільшує шанси закінчити війну нашою перемогою, причому зробити це в більш-менш осяжні терміни, можливо, навіть до омріяного Кремлем 2025-го року. Втім, мобілізувати слід не тільки людей, а й інші ресурси.
Вибачте але якусь дурню він пише Розумію необхідність мобілізація для ротації тих хто вже служить під 2 роки. Але в цій статті найадекватнішим є лише останнє речення. Бо по ній складається враження що у нас тисячі танків, бронемаших, сотні хаймарсів, сотні тисяч дронів, тільки не вистачає людей щоб це все взяти до рук і швиденько вигнати окупантів. Чи автор мясом планує
збільшити шанси закінчити війну нашою перемогою
росія збільшує випуск шахедів / дронів а ми посилюємо мобілізацію. Не з тих ресурсів починають, потрібно створити відповідне забезпечення зброєю, технікою, фортиф.спорудами, дальнобійною зброєю, тоді й більше шансів що люди підтягнуться, можливо навіть конкурс буде
С удовольствием прочел сегодня статьи из Вашингтон Пост. И обнаружил там возможно ответ на этот Ваш вопрос. В США удивительным образом успешно правительство применяет видения экономиста Кейнса и его экономическую теорию. Это полностью соответствует недавно озвученным здесь представлениям detroytred о чрезвычайной важности экспорта для любой национальной экономики и соответственно для роста уровня благосостояния граждан. В моем упрощенном понимании экспорт это самый эффективный способ расширения твоих локальных рынков сбыта и получения дополнительного спроса на твой говенный товар (или услугу), которым ты уже давно завалил локальные рынки и начал думать о том чтобы свернуть свое производство. Экспорт - это как бы новый спрос, который является спасательным кругом для твоего увядающего производства.
Оплата твоего экспорта чаще всего осуществляется от зарубежного получателя твоего говно-товара или же от посредника. Но зарубежные рынки тоже не безграничны в вопросе спроса (платежеспособного естественно). Из-за этого появляется нужда в твоем правительстве, которое с умом окажет кому-то за рубежом помощь в виде кредита либо другую, при этом оплатив солидные заказы именно своим национальным производителям, что в свою очередь создаст экономический эффект мультипликатора в результате чего дополнительные доходы получат все предприятия вокруг, в том числе совсем малые.
В нашем случае таким правительством выступает американское, которое предоставляет нам военную помощь путем финансирования новых довольно больших заказов у американских военных заводов. Является ли это вариантом когда выигрывают обе стороны: и украинская, и американская?
Конечно же, да!!! Это политика сотрудничества "выигрыш-выигрыш". Мы получим оружие, а американцы рост совокупного спроса как необходимое условие для роста американской экономики с последующим ростом благосостояния среднестатистического американца.
Цитата из Вашингтон Пост:
Другими словами, как и в случае с иностранной военной помощью, наша помощь Украине не только создает американские рабочие места, но и оживляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу . Вэнс заявил в октябре , что «состояние американской оборонно-промышленной базы является национальным скандалом. Его восстановление является одним из наших самых неотложных приоритетов». Что ж, наша помощь Украине направлена именно на это.
freeze написав:Пожалуй вы правы, я не слежу за интернетом, но скиньте кто читает список и контакты медийных персон, которые на слуху, и ко мнению которых могут прислушаться, напишу каждому, пусть меня какие-то проверяющие загнобят, но я напишу каждому. Издевательство над армией надо прекратить.
Порадили написати Юрію Бутусову в приватні повідомлення в ФБ.
buratinyo Саме так. В Кейнса все добре, тільки треба пам'ятати за рахунок кого банкет)) Сам процесс повинен закінчитися захопленням усіх сфер впливу рфії та ринку її самої. І то! -- чи компенсує це витрати?
Кейнсіанство після Великої Депресії канєшна стало інструментом підтримки... І не більше. Дозволило лише підтримувати рівень... замість падіння у прірву далі.
Реально ж вирішило питання (проблему) навіть не сама 2СВ, а саме перемога у 2 СВ. Саме перемога конвертує процес роботи (по суті закінчує процес) -- у вигляді саме встановлення розширеного ринку.
Якщо янкі не бачать кінцевої перемоги над орками (їх сплату за процес банкету, який продовжиться ще й тепер далі кейнсіансіким перерозподілом від держави до ВПК), то оці статті та сподівання так і залишаться балачками...
Трамп (і Ко. Ті, хто його підтримує) ... і кейнсіанство без кінцевої ПОВНОЇ перемоги --- речі взагілі абсолютно несумісні. 99,99999% А от з перемогою є хоч якась ймовірність. Тобто якщо буде Трамп і піде на це, то почуємо про дійсно падіння кремля. Повне... Ймовірність є. Але дуже мала. Бо до самого трампізму додається ще наявність ядерної зброї в оркостану. Ну і недалекий Трапм каже -- мені (Америці) зовнішні (партнери, вважай - ринки) пофіг... Він з отих, хто за внутрішнє виробництво і все))))))))) Тільки мовчать, як примусити капітал обертатися у себе в ринку, коли прибутку нема.
Тому кейнсіанство ... змінили на монетаризм Фрідмена. Коли вичерпався даний інструмент (перерозподілу через державу). Монетаристи захейтили кейнсіанство, як інструмент. А воно лише інструмент для відповідних для нього умов застосування. Лише для можливості втриматися, виграти час, підготуватися для розширення ринку.
Саме по собі кейнсіанство не розширює ринок... Не вирішує проблеми, яку визначив ще Сміт, --- вичерпання ресурсів росту ринку та необхідності його розширення для подальшого розвитку. Інакше всі б їм користувалися постійно і тільки й кейнсіанили...