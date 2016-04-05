Додано: Сер 06 гру, 2023 13:47

Letusrock написав: Bobua написав: Дикий:

Потужна ж мобілізація в декілька послідовних хвиль значно збільшує шанси закінчити війну нашою перемогою, причому зробити це в більш-менш осяжні терміни, можливо, навіть до омріяного Кремлем 2025-го року.

Втім, мобілізувати слід не тільки людей, а й інші ресурси.

Дикий:



Вибачте але якусь дурню він пише

Розумію необхідність мобілізація для ротації тих хто вже служить під 2 роки. Але в цій статті найадекватнішим є лише останнє речення.

Бо по ній складається враження що у нас тисячі танків, бронемаших, сотні хаймарсів, сотні тисяч дронів, тільки не вистачає людей щоб це все взяти до рук і швиденько вигнати окупантів.

Чи автор мясом планує збільшити шанси закінчити війну нашою перемогою

росія збільшує випуск шахедів / дронів а ми посилюємо мобілізацію.

Не з тих ресурсів починають, потрібно створити відповідне забезпечення зброєю, технікою, фортиф.спорудами, дальнобійною зброєю, тоді й більше шансів що люди підтягнуться, можливо навіть конкурс буде Вибачте але якусь дурню він пишеРозумію необхідність мобілізація для ротації тих хто вже служить під 2 роки. Але в цій статті найадекватнішим є лише останнє речення.Чи автор мясом плануєросія збільшує випуск шахедів / дронів а ми посилюємо мобілізацію.Не з тих ресурсів починають, потрібно створити відповідне забезпечення зброєю, технікою, фортиф.спорудами, дальнобійною зброєю, тоді й більше шансів що люди підтягнуться, можливо навіть конкурс буде

Другими словами, как и в случае с иностранной военной помощью, наша помощь Украине не только создает американские рабочие места, но и оживляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу . Вэнс заявил в октябре , что «состояние американской оборонно-промышленной базы является национальным скандалом. Его восстановление является одним из наших самых неотложных приоритетов». Что ж, наша помощь Украине направлена ​​именно на это.

С удовольствием прочел сегодня статьи из Вашингтон Пост. И обнаружил там возможно ответ на этот Ваш вопрос. В США удивительным образом успешно правительство применяет видения экономиста Кейнса и его экономическую теорию. Это полностью соответствует недавно озвученным здесь представлениям detroytred о чрезвычайной важности экспорта для любой национальной экономики и соответственно для роста уровня благосостояния граждан. В моем упрощенном понимании экспорт это самый эффективный способ расширения твоих локальных рынков сбыта и получения дополнительного спроса на твой говенный товар (или услугу), которым ты уже давно завалил локальные рынки и начал думать о том чтобы свернуть свое производство. Экспорт - это как бы новый спрос, который является спасательным кругом для твоего увядающего производства.Оплата твоего экспорта чаще всего осуществляется от зарубежного получателя твоего говно-товара или же от посредника. Но зарубежные рынки тоже не безграничны в вопросе спроса (платежеспособного естественно). Из-за этого появляется нужда в твоем правительстве, которое с умом окажет кому-то за рубежом помощь в виде кредита либо другую, при этом оплатив солидные заказы именно своим национальным производителям, что в свою очередь создаст экономический эффект мультипликатора в результате чего дополнительные доходы получат все предприятия вокруг, в том числе совсем малые.В нашем случае таким правительством выступает американское, которое предоставляет нам военную помощь путем финансирования новых довольно больших заказов у американских военных заводов. Является ли это вариантом когда выигрывают обе стороны: и украинская, и американская?Конечно же, да!!! Это политика сотрудничества "выигрыш-выигрыш". Мы получим оружие, а американцы рост совокупного спроса как необходимое условие для роста американской экономики с последующим ростом благосостояния среднестатистического американца.Цитата из Вашингтон Пост:Из этой статьи фактически следует, что недостачи вооружений в Украине не будет для следующего наступления.