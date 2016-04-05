Додано: Сер 06 гру, 2023 15:00

freeze





Всем Здоровья и Удачи !

Всех c Днем ЗСУ !

С Днем Святого Николая !



Наилучшие пожелания !

Фриз , с Праздником !

Вот и не знаю правильно ли делаю , но возражу Вам .



Всей волонтеркой и по медицине и по гражданке заведовал я .

По медицине , главное чтобы были на перевязочных и др. материалах (пластыри , накладки , пропитки ) не испорченные сроки . Бетодин , ни одна операция без него , тоже сроки .

Перекись 5 процентная .... ну и т. д.

Я ЗА ЭТИМ СЛЕДИЛ , ни одной претензии со стороны НАЧМЕДА . Антибиотики , вещь сложная , но и со сроками пригодная .

По другим приходящим от волонтерки ;

Одежда лежала подготовленной(МНОЮ ) - футболки , штаны , трусы , носки , мытвенно -бритвенное , химия (порошки и т.д.).

Оборудование ставилось на учет сразу в аптеку (странно ,.... но мне все равно ).

Один раз была Х___Я , что мини аппарат УЗД ( УЗИ )хотели под себя увести , но быстро все решилось .

По железу ,для АЗФ , по костылям , шприцам , стерильному вообще нет проблем .

Привозили ,я распределял .

Без всяких бумаг и другой херни .

ОТЧЕТ _ФОТО . ВСЕ было под присмотром .Начальство не лезло и было полностью довольно .



Я извиняюсь , что там у вас такое происходит ?

У вас поводимому нет человека , который может это все сложить и распределись , в соответствии с нормами.Или кто то не хочет брать на себя ответственность .

А начальство оно и есть для того , чтобы его держать на расстоянии .

Если кто то не компетентный рыло засунет _ пиши пропало .

Может вы просто не правильно принимаете волонтерку ?

С Уважением , семинарист Холява .

Всем Выжить , всех с Праздником Св . Николая ! Всех с Днем ЗСУ !