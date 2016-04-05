freeze написав:Пожалуй вы правы, я не слежу за интернетом, но скиньте кто читает список и контакты медийных персон, которые на слуху, и ко мнению которых могут прислушаться, напишу каждому, пусть меня какие-то проверяющие загнобят, но я напишу каждому. Издевательство над армией надо прекратить.
Порадили написати Юрію Бутусову в приватні повідомлення в ФБ.
Деник, Костенко подал проект упрощения списание в армии, его проголосовали 302 депутата, абсолютное большинство. По 94 статье Конституции если Президент срет сроки - 15 дней Закон вступает в силу. Его должны подписать и опубликовать. Тут правда коллизия не написано подписать должен Президент или учитывая что 94 статья о парламенте, то подписать должен глава парламента. Поэтому претензии к Зеленскому как основному и Стефанчуку как потенциальному обоснованы.
Всем Здоровья и Удачи ! Всех c Днем ЗСУ ! С Днем Святого Николая !
Наилучшие пожелания ! Фриз , с Праздником ! Вот и не знаю правильно ли делаю , но возражу Вам .
Всей волонтеркой и по медицине и по гражданке заведовал я . По медицине , главное чтобы были на перевязочных и др. материалах (пластыри , накладки , пропитки ) не испорченные сроки . Бетодин , ни одна операция без него , тоже сроки . Перекись 5 процентная .... ну и т. д. Я ЗА ЭТИМ СЛЕДИЛ , ни одной претензии со стороны НАЧМЕДА . Антибиотики , вещь сложная , но и со сроками пригодная . По другим приходящим от волонтерки ; Одежда лежала подготовленной(МНОЮ ) - футболки , штаны , трусы , носки , мытвенно -бритвенное , химия (порошки и т.д.). Оборудование ставилось на учет сразу в аптеку (странно ,.... но мне все равно ). Один раз была Х___Я , что мини аппарат УЗД ( УЗИ )хотели под себя увести , но быстро все решилось . По железу ,для АЗФ , по костылям , шприцам , стерильному вообще нет проблем . Привозили ,я распределял . Без всяких бумаг и другой херни . ОТЧЕТ _ФОТО . ВСЕ было под присмотром .Начальство не лезло и было полностью довольно .
Я извиняюсь , что там у вас такое происходит ? У вас поводимому нет человека , который может это все сложить и распределись , в соответствии с нормами.Или кто то не хочет брать на себя ответственность . А начальство оно и есть для того , чтобы его держать на расстоянии . Если кто то не компетентный рыло засунет _ пиши пропало . Может вы просто не правильно принимаете волонтерку ? С Уважением , семинарист Холява . Всем Выжить , всех с Праздником Св . Николая ! Всех с Днем ЗСУ !
freeze написав:Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры
А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте? Нам попередній зампотєх наголошував, що нічого "зайвого" не треба десь "засвічувати"/реєструвати, бо буде купа менінгіту! Лише те, що військове(противогази, лопати і т.п.) - то треба дуже ретельно за тим слідкувати/непроїпати!
Тож в нас генератори ніде не числяться, як і волонтерські автівки!(хоч в нас їх є більше 5ти!) Також і зі старлінками... - лише 1 військовий записаний...
freeze написав:По волонтерке. Мы стараемся избегать белой волонтерки. Избавьте нас от военного дибилизма малограмотного (личное мнение, имею право) Зеленского, Залужного, который родом из 90-х и не имеет способностей реформировать армию, Умерова, на которого было много надежд на реформирование армии, бесполезных надежд. ..... Мы не выиграем эту войну, это маразматический пиздец. Я в шоке, из с Зеленского, из с Залужного, из з Сырского, з этой идиотской Рады, из малограмотного кабмина. Организация внутриоперационной жизни ЗСУ это маразм в квадрате. Кто виноват? Думаю персонально Зеленский, пещерный малограмотный уровень 19 века. Я даже не буду раскрывать подробностей, но логистика и списание майна в ЗСУ это психбольница.
удивительно. слово в слово мне товарищ разложил. с первого дня сам пошёл.
Востаннє редагувалось beee в Сер 06 гру, 2023 15:13, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:freeze Хреново. Если уже даже Вы начали такое писать... Отпуск Вам так и не дали?
Нет, не дали, попросил хотя бы два дня отпуска для решения медико-социальных проблем. Болт.
Из опыта окопных болезней ,.......... ПРОСТАТИЛЕН в ампулах 2 куб . + антибиотики направленного действия внутримышечно . Но в любом случае нужно проконсультироваться у медика . Не важно простатит или воспаление легких . Хоть по телефону , но ОБЯЗАНЫ проконсультироваться .
freeze написав:Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры
А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте? Нам попередній зампотєх наголошував, що нічого "зайвого" не треба десь "засвічувати"/реєструвати, бо буде купа менінгіту! Лише те, що військове(противогази, лопати і т.п.) - то треба дуже ретельно за тим слідкувати/непроїпати!
Тож в нас генератори ніде не числяться, як і волонтерські автівки!(хоч в нас їх є більше 5ти!) Також і зі старлінками... - лише 1 військовий записаний...
Конгрес США цього тижня розгляне поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік. Йдеться й щодо продовження лендлізу для України, повідомила посол України у США Оксана Маркарова. "Ми сподіваємось, що найближчим часом - протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку ми чекаємо, - збройна, пряма бюджетна, гуманітарна, енергетична", - додала Маркарова. Паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України. https://gazeta.ua/articles/politics/_ma ... om/1164442 Йдеться про 111 млрд.дол.США, з яких 15 млрд. дол. для України.
fler написав:Конгрес США цього тижня розгляне поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік. Йдеться й щодо продовження лендлізу для України, повідомила посол України у США Оксана Маркарова. "Ми сподіваємось, що найближчим часом - протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку ми чекаємо, - збройна, пряма бюджетна, гуманітарна, енергетична", - додала Маркарова. Паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України. https://gazeta.ua/articles/politics/_ma ... om/1164442 Йдеться про 111 млрд.дол.США, з яких 15 млрд. дол. для України.
Альтернативою великій потужній мобілізації для нас є лише програна війна. При тому нам не дадуть ніяких компромісів, ніхто з нами не «зустрінеться посередині» – в разі слабкості нас просто знищать. Можливо, цей досвід навчив нас, що піти на фронт – не найстрашніше, що може трапитися з людиною? Найближчий час покаже, чи засвоїли ми цей урок.
Потужна ж мобілізація в декілька послідовних хвиль значно збільшує шанси закінчити війну нашою перемогою, причому зробити це в більш-менш осяжні терміни, можливо, навіть до омріяного Кремлем 2025-го року. Втім, мобілізувати слід не тільки людей, а й інші ресурси.
Вибачте але якусь дурню він пише Розумію необхідність мобілізація для ротації тих хто вже служить під 2 роки. Але в цій статті найадекватнішим є лише останнє речення. Бо по ній складається враження що у нас тисячі танків, бронемаших, сотні хаймарсів, сотні тисяч дронів, тільки не вистачає людей щоб це все взяти до рук і швиденько вигнати окупантів. Чи автор мясом планує
збільшити шанси закінчити війну нашою перемогою
росія збільшує випуск шахедів / дронів а ми посилюємо мобілізацію. Не з тих ресурсів починають, потрібно створити відповідне забезпечення зброєю, технікою, фортиф.спорудами, дальнобійною зброєю, тоді й більше шансів що люди підтягнуться, можливо навіть конкурс буде
freeze написав:Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры
А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте? Нам попередній зампотєх наголошував, що нічого "зайвого" не треба десь "засвічувати"/реєструвати, бо буде купа менінгіту! Лише те, що військове(противогази, лопати і т.п.) - то треба дуже ретельно за тим слідкувати/непроїпати!
Тож в нас генератори ніде не числяться, як і волонтерські автівки!(хоч в нас їх є більше 5ти!) Також і зі старлінками... - лише 1 військовий записаний...