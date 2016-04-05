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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5760576157625763>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:57

  Denik написав:
  freeze написав:Пожалуй вы правы, я не слежу за интернетом, но скиньте кто читает список и контакты медийных персон, которые на слуху, и ко мнению которых могут прислушаться, напишу каждому, пусть меня какие-то проверяющие загнобят, но я напишу каждому. Издевательство над армией надо прекратить.

Порадили написати Юрію Бутусову в приватні повідомлення в ФБ.

Деник, Костенко подал проект упрощения списание в армии, его проголосовали 302 депутата, абсолютное большинство. По 94 статье Конституции если Президент срет сроки - 15 дней Закон вступает в силу. Его должны подписать и опубликовать. Тут правда коллизия не написано подписать должен Президент или учитывая что 94 статья о парламенте, то подписать должен глава парламента.
Поэтому претензии к Зеленскому как основному и Стефанчуку как потенциальному обоснованы.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:00

freeze


Всем Здоровья и Удачи !
Всех c Днем ЗСУ !
С Днем Святого Николая !

Наилучшие пожелания !
Фриз , с Праздником !
Вот и не знаю правильно ли делаю , но возражу Вам .

Всей волонтеркой и по медицине и по гражданке заведовал я .
По медицине , главное чтобы были на перевязочных и др. материалах (пластыри , накладки , пропитки ) не испорченные сроки . Бетодин , ни одна операция без него , тоже сроки .
Перекись 5 процентная .... ну и т. д.
Я ЗА ЭТИМ СЛЕДИЛ , ни одной претензии со стороны НАЧМЕДА . Антибиотики , вещь сложная , но и со сроками пригодная .
По другим приходящим от волонтерки ;
Одежда лежала подготовленной(МНОЮ ) - футболки , штаны , трусы , носки , мытвенно -бритвенное , химия (порошки и т.д.).
Оборудование ставилось на учет сразу в аптеку (странно ,.... но мне все равно ).
Один раз была Х___Я , что мини аппарат УЗД ( УЗИ )хотели под себя увести , но быстро все решилось .
По железу ,для АЗФ , по костылям , шприцам , стерильному вообще нет проблем .
Привозили ,я распределял .
Без всяких бумаг и другой херни .
ОТЧЕТ _ФОТО . ВСЕ было под присмотром .Начальство не лезло и было полностью довольно .

Я извиняюсь , что там у вас такое происходит ?
У вас поводимому нет человека , который может это все сложить и распределись , в соответствии с нормами.Или кто то не хочет брать на себя ответственность .
А начальство оно и есть для того , чтобы его держать на расстоянии .
Если кто то не компетентный рыло засунет _ пиши пропало .
Может вы просто не правильно принимаете волонтерку ?
С Уважением , семинарист Холява .
Всем Выжить , всех с Праздником Св . Николая ! Всех с Днем ЗСУ !
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:09

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  freeze написав:Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры
А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте?
Нам попередній зампотєх наголошував, що нічого "зайвого" не треба десь "засвічувати"/реєструвати, бо буде купа менінгіту!
Лише те, що військове(противогази, лопати і т.п.) - то треба дуже ретельно за тим слідкувати/непроїпати!

Тож в нас генератори ніде не числяться, як і волонтерські автівки!(хоч в нас їх є більше 5ти!)
Також і зі старлінками... - лише 1 військовий записаний... ;)
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:12

  freeze написав:По волонтерке. Мы стараемся избегать белой волонтерки. Избавьте нас от военного дибилизма малограмотного (личное мнение, имею право) Зеленского, Залужного, который родом из 90-х и не имеет способностей реформировать армию, Умерова, на которого было много надежд на реформирование армии, бесполезных надежд.
.....
Мы не выиграем эту войну, это маразматический пиздец. Я в шоке, из с Зеленского, из с Залужного, из з Сырского, з этой идиотской Рады, из малограмотного кабмина. Организация внутриоперационной жизни ЗСУ это маразм в квадрате.
Кто виноват? Думаю персонально Зеленский, пещерный малограмотный уровень 19 века. Я даже не буду раскрывать подробностей, но логистика и списание майна в ЗСУ это психбольница.

удивительно.
слово в слово мне товарищ разложил. с первого дня сам пошёл.
Востаннє редагувалось beee в Сер 06 гру, 2023 15:13, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:12

  freeze написав:
ЛАД написав:freeze
Хреново.
Если уже даже Вы начали такое писать...
Отпуск Вам так и не дали?


Нет, не дали, попросил хотя бы два дня отпуска для решения медико-социальных проблем. Болт.


Из опыта окопных болезней ,.......... ПРОСТАТИЛЕН в ампулах 2 куб . + антибиотики направленного действия внутримышечно .
Но в любом случае нужно проконсультироваться у медика .
Не важно простатит или воспаление легких .
Хоть по телефону , но ОБЯЗАНЫ проконсультироваться .
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:14

  Успіх написав:
  freeze написав:Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры
А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте?
Нам попередній зампотєх наголошував, що нічого "зайвого" не треба десь "засвічувати"/реєструвати, бо буде купа менінгіту!
Лише те, що військове(противогази, лопати і т.п.) - то треба дуже ретельно за тим слідкувати/непроїпати!

Тож в нас генератори ніде не числяться, як і волонтерські автівки!(хоч в нас їх є більше 5ти!)
Також і зі старлінками... - лише 1 військовий записаний... ;)


ОООО !!!
Це розумний пидхид !

УСПИХ Привет .
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:32

Ви жарте, а риба буде ;)

Конгрес США цього тижня розгляне поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік. Йдеться й щодо продовження лендлізу для України, повідомила посол України у США Оксана Маркарова. "Ми сподіваємось, що найближчим часом - протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку ми чекаємо, - збройна, пряма бюджетна, гуманітарна, енергетична", - додала Маркарова. Паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України.
https://gazeta.ua/articles/politics/_ma ... om/1164442
Йдеться про 111 млрд.дол.США, з яких 15 млрд. дол. для України.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:45

  fler написав:Конгрес США цього тижня розгляне поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік. Йдеться й щодо продовження лендлізу для України, повідомила посол України у США Оксана Маркарова. "Ми сподіваємось, що найближчим часом - протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку ми чекаємо, - збройна, пряма бюджетна, гуманітарна, енергетична", - додала Маркарова. Паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України.
https://gazeta.ua/articles/politics/_ma ... om/1164442
Йдеться про 111 млрд.дол.США, з яких 15 млрд. дол. для України.


Очень жаль ....
А предпологалось 61 млрд.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:24

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Дикий:
Альтернативою великій потужній мобілізації для нас є лише програна війна. При тому нам не дадуть ніяких компромісів, ніхто з нами не «зустрінеться посередині» – в разі слабкості нас просто знищать.
Можливо, цей досвід навчив нас, що піти на фронт – не найстрашніше, що може трапитися з людиною? Найближчий час покаже, чи засвоїли ми цей урок.

Потужна ж мобілізація в декілька послідовних хвиль значно збільшує шанси закінчити війну нашою перемогою, причому зробити це в більш-менш осяжні терміни, можливо, навіть до омріяного Кремлем 2025-го року.
Втім, мобілізувати слід не тільки людей, а й інші ресурси.


Вибачте але якусь дурню він пише
Розумію необхідність мобілізація для ротації тих хто вже служить під 2 роки. Але в цій статті найадекватнішим є лише останнє речення.
Бо по ній складається враження що у нас тисячі танків, бронемаших, сотні хаймарсів, сотні тисяч дронів, тільки не вистачає людей щоб це все взяти до рук і швиденько вигнати окупантів.
Чи автор мясом планує
збільшити шанси закінчити війну нашою перемогою

росія збільшує випуск шахедів / дронів а ми посилюємо мобілізацію.
Не з тих ресурсів починають, потрібно створити відповідне забезпечення зброєю, технікою, фортиф.спорудами, дальнобійною зброєю, тоді й більше шансів що люди підтягнуться, можливо навіть конкурс буде


Мабуть треба читати все. Якщо гугля не знаходить, то ось посилання https://novynarnia.com/2023/12/03/trety ... a-dykyj-8/
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:28

  Успіх написав:
  freeze написав:Кончится тем, что солдат из села и по юридической неосведомлённости и по неосторожности подписавший акт техстану на этот генератор заплатит 50 тысяч гривен, чтобы компенсировать ущерб государству за генератор, который подарили волонтеры
А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте?
Нам попередній зампотєх наголошував, що нічого "зайвого" не треба десь "засвічувати"/реєструвати, бо буде купа менінгіту!
Лише те, що військове(противогази, лопати і т.п.) - то треба дуже ретельно за тим слідкувати/непроїпати!

Тож в нас генератори ніде не числяться, як і волонтерські автівки!(хоч в нас їх є більше 5ти!)
Також і зі старлінками... - лише 1 військовий записаний... ;)

А як вам тоді служба ПММ виділяє пальне на них?
unicdima
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