

Якщо раніше ми постійно чули плачі й стогони про брак снарядів і мін, то зараз – принаймні на найбільш критичних напрямках, де наші в наступі, або навпаки, де треба відбити дуже активні атаки ворога, – б/к підвозять. Зате я чую від мінометників: “Ми розносимо орківський опорник, а на нього нікому зайти”. І оце вже питання не до наших західних союзників. Із цим нам дідусь Байден не зарадить.



– Як на мене, пункт про мобілізацію і посилення резервів особовим складом Залужний у статті тільки тому поставив на п’яте місце, що це було звернення для американської аудиторії. Вона нам може допомогти з артилерією, РЕБом, протимінними засобами, а людьми не допоможе. Тоді як для України це внутрішня першочергова проблема.



– П’ятий пункт для американців був про те, де нам готувати ці резерви. Ішлося про те, що ми в себе не можемо збирати людей великими масами, бо одразу прилетить; ми таке вже проходили. А звернення до Заходу – “дайте нам полігони для підготовки наших резервів”. Тому в статті саме така розстановка по значущості.



– Але у стислій колонці Залужного йдеться не тільки про підготовку й полігони. Він говорить і про те, що “в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків”, і про спроби розв’язання цих проблем . Про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Про те, що “маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією”, тощо. І справді, в цьому контексті не зрозуміло, чому президент Зеленський досі не підписав прийнятий Радою закон про зниження призовного віку за мобілізацією з 28 до 25 років.



– Так, є таке. Але я говорю про його ключові меседжі саме до американської аудиторії. Тобто взагалі виступ Залужного був не для українського суспільства.



Я тобі зараз скажу як директор державної установи (Національний антарктичний науковий центр). Аналогічні документи в мене в роботі називаються “обґрунтування потреби в отриманні таких-то товарів та послуг”. Фактично документ Залужного – це звернення до наших союзників з обґрунтуванням потреби у певних видах військово-технічної допомоги на наступний рік. От так його треба розуміти. Інша річ, що українське суспільство в ньому побачило набагато глибше.



