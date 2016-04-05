Успіх написав:А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте?
Коли волонтерські "подарунки" офіційно приходять від фондів їх треба ставити на облік. Генератори має сенс ставити на облік - під них тоді списується пальне. "Піджопні" машини ставити на облік немає ніякого сенсу. Для них пальне простіше придбати самому як і полагодити.
с этим согласен. но вопрос стоял не так у изначально умничающих
Вопрос стоял «принять на работу без ТЦК». Вы не уточняли , то означает это ваше «принять на работу без ТЦК» Без живого общения работодателя с ТЦК, без его переписки с ТЦК, без письменного информирования ТЦК, без живого посещения ТЦК кандидатом на работу?
Потому вам (и не только, так как ответ предоставлен не в личке) показана процедура.
Согласно нее работодатель никак не может обойтись «без ТЦК» , а во многих случаях и будущий работник. Ваши психи и истерики «умничающих», «копипастеры из интернета » - то для будущего работодателя приберегите.
я так понял вы вставили свои 5 копеек даже не понимаю кто и что говорил в начале. в следующий раз прежде чем встревать - научитесь смотреть начало обсуждения. это во первых. а во вторых - я каждый день проверяю доки принимаемых на работу. в том числе и военники. и мне не нужно истерить работодателю. это мне истерят так вот если у чела есть военник и регистрация проживания совпадает с регистрацией в военнике - то никакое ТЦК не нужно что бы принять человека на работу. все остальное что должен делать работодатель это уже ПОСЛЕ приема работника на работу.
ЗЫ ну и ваши копипасты из инета это вообще бред в плане того как было обсуждение.
Цікаво, рабіновичу з мураєвим генеральскі звання теж мабуь дали
Червоненко Євген Альфредович Заслужений майстер спорту України з автомобільного спорту (2019)[18]. Нагороджений орденами «За заслуги» III ст. (14.06.1997), II ст. (21.08.1999)[19], І ст. (20.12.2004)[20], орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009)[21], шведським орденом «Полярна зірка» (.03.1999), польським орденом «За заслуги» (.06.1999). Державний службовець 1-го рангу (.02.2006)[22]. Згідно наказу №52 ГУР МОУ від 20.06.2022 отримав звання підполковника.
У мільйонів українців склалося враження, що можна просто займатися своїми справами, а перемога настане. Так, наче це, блін, Новий рік – хочеш ти чи не хочеш, але просто за календарем він прийде.
А з перемогою не так.
Ми переламали хід війни і почали перемагати, тому що доклали до цього надзусиль. А коли ми повірили в те, що перемога можлива, замість того, щоб потроїти ці зусилля, ми розслабились. Ми вирішили, що якщо вона можлива, значить вона вже точно буде. І, зокрема, це дуже дистанціювало тил від фронту. Люди переключилися на інше. “Ну, стоп, в принципі, все вже зроблено. Ну, я не встиг тоді з різних причин піти воювати – а тепер який уже сенс? Вже вистачає тих, хто там зараз”.
Та невже...
Оркостан воюватиме все сильніше до моменту, поки зламається. А не почнеться поступове покращення вже відсьогодні.
Але для того, щоб сталося саме так, спершу треба нам не зламатися. Для цього нам треба не тільки воювать і воювать, а й саме пахать і пахать. Тилу це стосується не менше, ніж фронту.
Фронт наразі робить усе, що може. Питання, які дати йому можливості, щоб фронт зміг більше. Це і залізо, і люди. Причому в останні місяці люди виявилися більш критичним ресурсом, вибач за таке формулювання.
Bobua написав: пахать і пахать. Тилу це стосується не менше, ніж фронту.[/u]
вот мы и пашем как негры, валюту меняем днем и ночью, и во сне тоже посещаем обменки смотрим какой сейчас курс. Так же как все просыпаемся в кошмаре, если во сне нам дали 96й год. Дикий хоть один отчёт нацбанка читал, какая в стране безработица в курсе? Всем чтоли блогерами работать.
Якщо раніше ми постійно чули плачі й стогони про брак снарядів і мін, то зараз – принаймні на найбільш критичних напрямках, де наші в наступі, або навпаки, де треба відбити дуже активні атаки ворога, – б/к підвозять. Зате я чую від мінометників: “Ми розносимо орківський опорник, а на нього нікому зайти”. І оце вже питання не до наших західних союзників. Із цим нам дідусь Байден не зарадить.
– Як на мене, пункт про мобілізацію і посилення резервів особовим складом Залужний у статті тільки тому поставив на п’яте місце, що це було звернення для американської аудиторії. Вона нам може допомогти з артилерією, РЕБом, протимінними засобами, а людьми не допоможе. Тоді як для України це внутрішня першочергова проблема.
– П’ятий пункт для американців був про те, де нам готувати ці резерви. Ішлося про те, що ми в себе не можемо збирати людей великими масами, бо одразу прилетить; ми таке вже проходили. А звернення до Заходу – “дайте нам полігони для підготовки наших резервів”. Тому в статті саме така розстановка по значущості.
– Але у стислій колонці Залужного йдеться не тільки про підготовку й полігони. Він говорить і про те, що “в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків”, і про спроби розв’язання цих проблем. Про єдиний реєстр військовозобов’язаних. Про те, що “маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією”, тощо. І справді, в цьому контексті не зрозуміло, чому президент Зеленський досі не підписав прийнятий Радою закон про зниження призовного віку за мобілізацією з 28 до 25 років.
– Так, є таке. Але я говорю про його ключові меседжі саме до американської аудиторії. Тобто взагалі виступ Залужного був не для українського суспільства.
Я тобі зараз скажу як директор державної установи (Національний антарктичний науковий центр). Аналогічні документи в мене в роботі називаються “обґрунтування потреби в отриманні таких-то товарів та послуг”. Фактично документ Залужного – це звернення до наших союзників з обґрунтуванням потреби у певних видах військово-технічної допомоги на наступний рік. От так його треба розуміти. Інша річ, що українське суспільство в ньому побачило набагато глибше.
Панове... Збулось!
А ви так боялись, так боялись, що пошлють воювати лопатами... Вже все добре, вже є забагато зброї -- можете спокійно йти. Але не всі одразу, бо ненароком зметете нас цим валом.
Bobua написав: пахать і пахать. Тилу це стосується не менше, ніж фронту.[/u]
вот мы и пашем как негры, валюту меняем днем и ночью, и во сне тоже посещаем обменки смотрим какой сейчас курс. Так же как все просыпаемся в кошмаре, если во сне нам дали 96й год. Дикий хоть один отчёт нацбанка читал, какая в стране безработица в курсе? Всем чтоли блогерами работать.
смотри подошвы не сотри до дырявых носков, "пашущий бизнесмен"...
Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон, вот сейчас вечером отдали, когда я смог произнести Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак. Это реальный посттравматический синдром. И судя по этому сообщению, вы можете понять, что до конца меня не попустило.