Додано: Сер 06 гру, 2023 18:28

detroytred написав: товар-послугу на нашому ринку продати з прибутком масово нема кому. Рости нікуди.

Капіталу валом... (навіть у пенсів), а обертати з прибутком ніде. товар-послугу на нашому ринку продати з прибутком масово нема кому. Рости нікуди.Капіталу валом... (навіть у пенсів), а обертати з прибутком ніде.

1 У нас дефіцит робочих рук2 У нас дефіцит товарів який ми компенсовуємо імпортом3 У нас дефіцит капіталів - це чітко показуєа - відсоткові ставки по кредитамб - Держборг як у валюті так і в гривні3 У нас недостанній рівень споживання( як по мясу/рибі так і по побутовій техніці)І при цьому деякі ІкАнАмІстИ чомусь вважають що ринок створюється руками підприємців...А нічого що в США людина працює на кількох роботах? при цьому що батьки цієї людини багаті?Тому будь-хто в Україні може піти на другу роботу(додаткову) і заробити ДЛЯ СЕБЕ коханого новий велосипед чи ще щось...чим ЗБІЛЬШИТЬ РИНОКПри чому це збільшення буде збалансоване, бо працівник виготовляючи щось на своєму місці праці отримає кошти які створять платоспроможний попит з іншої сторони базару де інший працівник буде щось створювати.Херня про те що запустивши електротаксі я зменшив ринок - це тільки в тебе...Проведи голосуванняСкільки тут присутніх з радістю відмовляться від громадського транспорту щоб перейти на використання таксі... - результат буде приголомшуючий - всі не протиА от коли ти задаш питання по іншомуХто згодиться витратити в два рази більше щоб пересісти з громадського на таксі - одностайність зникне.І про надлишок ресурсів і відсутність місць для їх прикладанняЯ можу взяти в тебе кредитну лінію років на 5 , обємом від 1 до 10 млн щорічно(наростаючим) гарантуючи тобі 10% винагороди , при цьому тіло кредиту буде перекрите 2-кратним матеріальним ресурсом який буде створюватись з допомогою цих кредитних грошей.Одна тільки проблемаТИ вякнув про надлишок ресурсів..але як тільки вийдеш щоб їх знайти так відразу й отримаєш молотком по голові...тобі будуть пропонувати щось не менше ніж під 15-30% в рік.