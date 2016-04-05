Дядя - ти дурак?
detroytred написав:
товар-послугу на нашому ринку продати з прибутком масово нема кому. Рости нікуди.
Капіталу валом... (навіть у пенсів), а обертати з прибутком ніде.
1 У нас дефіцит робочих рук
2 У нас дефіцит товарів який ми компенсовуємо імпортом
3 У нас дефіцит капіталів - це чітко показує
а - відсоткові ставки по кредитам
б - Держборг як у валюті так і в гривні
3 У нас недостанній рівень споживання( як по мясу/рибі так і по побутовій техніці)
І при цьому деякі ІкАнАмІстИ чомусь вважають що ринок створюється руками підприємців...
А нічого що в США людина працює на кількох роботах? при цьому що батьки цієї людини багаті?
Тому будь-хто в Україні може піти на другу роботу(додаткову) і заробити ДЛЯ СЕБЕ коханого новий велосипед чи ще щось...чим ЗБІЛЬШИТЬ РИНОК
При чому це збільшення буде збалансоване, бо працівник виготовляючи щось на своєму місці праці отримає кошти які створять платоспроможний попит з іншої сторони базару де інший працівник буде щось створювати.
Херня про те що запустивши електротаксі я зменшив ринок - це тільки в тебе...
Проведи голосування
Скільки тут присутніх з радістю відмовляться від громадського транспорту щоб перейти на використання таксі... - результат буде приголомшуючий - всі не проти
А от коли ти задаш питання по іншому
Хто згодиться витратити в два рази більше щоб пересісти з громадського на таксі - одностайність зникне.
І про надлишок ресурсів і відсутність місць для їх прикладання
Я можу взяти в тебе кредитну лінію років на 5 , обємом від 1 до 10 млн щорічно(наростаючим) гарантуючи тобі 10% винагороди , при цьому тіло кредиту буде перекрите 2-кратним матеріальним ресурсом який буде створюватись з допомогою цих кредитних грошей.
Одна тільки проблема
ТИ вякнув про надлишок ресурсів..але як тільки вийдеш щоб їх знайти так відразу й отримаєш молотком по голові...тобі будуть пропонувати щось не менше ніж під 15-30% в рік.