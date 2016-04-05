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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5761576257635764
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 18:28

  freeze написав:Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон, вот сейчас вечером отдали, когда я смог произнести Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак.
Это реальный посттравматический синдром.

фрииз
Вам реально срочно нужно в отпуск хоть дней на 10 "хоть чучелом хоть тушкой"
держитесь
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 18:28

Лікбез2 для ІкАнАмІстА

  detroytred написав:товар-послугу на нашому ринку продати з прибутком масово нема кому. Рости нікуди.
Капіталу валом... (навіть у пенсів), а обертати з прибутком ніде.
Дядя - ти дурак?
1 У нас дефіцит робочих рук
2 У нас дефіцит товарів який ми компенсовуємо імпортом
3 У нас дефіцит капіталів - це чітко показує
а - відсоткові ставки по кредитам
б - Держборг як у валюті так і в гривні
3 У нас недостанній рівень споживання( як по мясу/рибі так і по побутовій техніці)

І при цьому деякі ІкАнАмІстИ чомусь вважають що ринок створюється руками підприємців...
А нічого що в США людина працює на кількох роботах? при цьому що батьки цієї людини багаті?
Тому будь-хто в Україні може піти на другу роботу(додаткову) і заробити ДЛЯ СЕБЕ коханого новий велосипед чи ще щось...чим ЗБІЛЬШИТЬ РИНОК
При чому це збільшення буде збалансоване, бо працівник виготовляючи щось на своєму місці праці отримає кошти які створять платоспроможний попит з іншої сторони базару де інший працівник буде щось створювати.

Херня про те що запустивши електротаксі я зменшив ринок - це тільки в тебе...
Проведи голосування
Скільки тут присутніх з радістю відмовляться від громадського транспорту щоб перейти на використання таксі... - результат буде приголомшуючий - всі не проти
А от коли ти задаш питання по іншому
Хто згодиться витратити в два рази більше щоб пересісти з громадського на таксі - одностайність зникне.

І про надлишок ресурсів і відсутність місць для їх прикладання
Я можу взяти в тебе кредитну лінію років на 5 , обємом від 1 до 10 млн щорічно(наростаючим) гарантуючи тобі 10% винагороди , при цьому тіло кредиту буде перекрите 2-кратним матеріальним ресурсом який буде створюватись з допомогою цих кредитних грошей.
Одна тільки проблема
ТИ вякнув про надлишок ресурсів..але як тільки вийдеш щоб їх знайти так відразу й отримаєш молотком по голові...тобі будуть пропонувати щось не менше ніж під 15-30% в рік.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 18:44

  vitaliiangel написав:
Forbes порівняв, скільки обласні центри витратили на фінансування ЗСУ, а скільки – на благоустрій. Виявилось, що 21 місто сумарно спрямували 3,8 млрд грн на потреби сил оборони. Водночас на благоустрій витратили 12,8 млрд грн.

Полуправда - хуже лжи (с)

Клумби проти дронів. Forbes порівняв, скільки обласні центри витратили на фінансування ТрО, а скільки – на благоустрій. Результат не на користь більшості мерів (оновлюється)
Ми брали лише видатки за статтями «Заходи та роботи з територіальної оборони» та «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

Не враховувалися видатки на заходи з мобілізаційної підготовки населення, соціальне забезпечення та лікування ветеранів, відновлення від наслідків агресії, будівництво укриттів, фінансування муніципальних формувань з охорони порядку тощо, адже всі ці видатки не мають безпосереднього впливу на бригади ТрО, які перебувають на фронті. Також підтримка сил оборони могла бути включена в інші статті видатків і розмита серед видатків на інші, цивільні, потреби. Такі видатки також не враховувалися через неможливість визначити, яка саме частина коштів спрямовується на сили оборони.

По сути, сравнили хрен с пальцем, не посчитав все расходы местных бюджетов и выдали статью, как мало выделяется на ЗСУ
Полностью манипулятивная статья

Пример, Чернигов, 19 августа, ракетный удар по драмтеатру.
Крыши близлежащих домов восстанавливали за счет местного бюджета
Получается, что по этой статье - это благоустрій.
А по факту - помощь людям, чтобы зимой не капало и было тепло

PS. vitaliian, может научишься читать правила форума и цитирование предоставлять с ссылками
pesikot
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