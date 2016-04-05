freeze написав:Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон, вот сейчас вечером отдали, когда я смог произнести Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак. Это реальный посттравматический синдром.
фрииз Вам реально срочно нужно в отпуск хоть дней на 10 "хоть чучелом хоть тушкой" держитесь
detroytred написав:товар-послугу на нашому ринку продати з прибутком масово нема кому. Рости нікуди. Капіталу валом... (навіть у пенсів), а обертати з прибутком ніде.
Дядя - ти дурак? 1 У нас дефіцит робочих рук 2 У нас дефіцит товарів який ми компенсовуємо імпортом 3 У нас дефіцит капіталів - це чітко показує а - відсоткові ставки по кредитам б - Держборг як у валюті так і в гривні 3 У нас недостанній рівень споживання( як по мясу/рибі так і по побутовій техніці)
І при цьому деякі ІкАнАмІстИ чомусь вважають що ринок створюється руками підприємців... А нічого що в США людина працює на кількох роботах? при цьому що батьки цієї людини багаті? Тому будь-хто в Україні може піти на другу роботу(додаткову) і заробити ДЛЯ СЕБЕ коханого новий велосипед чи ще щось...чим ЗБІЛЬШИТЬ РИНОК При чому це збільшення буде збалансоване, бо працівник виготовляючи щось на своєму місці праці отримає кошти які створять платоспроможний попит з іншої сторони базару де інший працівник буде щось створювати.
Херня про те що запустивши електротаксі я зменшив ринок - це тільки в тебе... Проведи голосування Скільки тут присутніх з радістю відмовляться від громадського транспорту щоб перейти на використання таксі... - результат буде приголомшуючий - всі не проти А от коли ти задаш питання по іншому Хто згодиться витратити в два рази більше щоб пересісти з громадського на таксі - одностайність зникне.
І про надлишок ресурсів і відсутність місць для їх прикладання Я можу взяти в тебе кредитну лінію років на 5 , обємом від 1 до 10 млн щорічно(наростаючим) гарантуючи тобі 10% винагороди , при цьому тіло кредиту буде перекрите 2-кратним матеріальним ресурсом який буде створюватись з допомогою цих кредитних грошей. Одна тільки проблема ТИ вякнув про надлишок ресурсів..але як тільки вийдеш щоб їх знайти так відразу й отримаєш молотком по голові...тобі будуть пропонувати щось не менше ніж під 15-30% в рік.
Forbes порівняв, скільки обласні центри витратили на фінансування ЗСУ, а скільки – на благоустрій. Виявилось, що 21 місто сумарно спрямували 3,8 млрд грн на потреби сил оборони. Водночас на благоустрій витратили 12,8 млрд грн.
Ми брали лише видатки за статтями «Заходи та роботи з територіальної оборони» та «Інші заходи громадського порядку та безпеки».
Не враховувалися видатки на заходи з мобілізаційної підготовки населення, соціальне забезпечення та лікування ветеранів, відновлення від наслідків агресії, будівництво укриттів, фінансування муніципальних формувань з охорони порядку тощо, адже всі ці видатки не мають безпосереднього впливу на бригади ТрО, які перебувають на фронті. Також підтримка сил оборони могла бути включена в інші статті видатків і розмита серед видатків на інші, цивільні, потреби. Такі видатки також не враховувалися через неможливість визначити, яка саме частина коштів спрямовується на сили оборони.
По сути, сравнили хрен с пальцем, не посчитав все расходы местных бюджетов и выдали статью, как мало выделяется на ЗСУ Полностью манипулятивная статья
Пример, Чернигов, 19 августа, ракетный удар по драмтеатру. Крыши близлежащих домов восстанавливали за счет местного бюджета Получается, что по этой статье - это благоустрій. А по факту - помощь людям, чтобы зимой не капало и было тепло
PS. vitaliian, может научишься читать правила форума и цитирование предоставлять с ссылками
Будівельник Почни з абетки))) А потім допетриш, чому при наявності хоч усього засобів виробництва, роботяг, грошей, металу-землі да чого хоч .... наступають кризи в будь-якій риночній економіці. Хоч потрібні товари-послуги населенню.
Якщо зішлешся на пузирі ..., то спробуй допетрити причину їх появи. Вони лише перше проявлення і перший наслідок закінчення ресурсів розвитку ринку.
Подивись зоча б на хфорум, клоун! Люди зі своїми капіталами не можуть нікуди їх вкласти, куди свій "станок" прикласти ... для обороту з прибутком. А ти несеш про відсутність надлишку капіталу.
Почни зі Сміта. Ось візьми і вивчай. Бо економіка ринку країни це не економіка ларька. Екстраполяція така ж помилка, як екстраполяція фізики мікрочастин на фізику макротіл. Єралашик в тебе виходить.
– Ти радиш враховувати як найгірший сценарій припинення американської допомоги. А я, дивлячись на проблеми, які існують із мобілізацією, з військоматами, із забезпеченням ТЦК плану призову, можу додати, що ще один найгірший сценарій може бути раніше, ніж повернення Трампа. Якщо ми не виправимо ситуацію з мобілізацією, то через рік у нас просто не буде змоги поповнити до боєдатного стану ті підрозділи, які воюють ще із 2022-го. Не кажучи вже про їхню заміну, ротацію.
– Це дійсно критично важливий момент. І ми з тобою почали тут говорити про необхідність великої “домобілізації” ще тоді, коли це було “не в тренді”. І вигребли купу лайна в коментах. Зате тепер цю проблему озвучує і Залужний.
– …І ця тема стає мейнстрімовою. Велика кількість людей все одно не хоче її приймати, бачить тисячі причин, чому не треба мобілізуватися, висуває купу умов. Але ж це так не спрацює – коли ми всі сидітимемо і чекатимемо, поки нам реформують ТЦК, поки рекрутинг стане цифровим, а вся корупція буде подолана.
– Це взагалі “шикарно”. Будь-що прив’язувати до повної перемоги над корупцією – це завідомо нереальна відмазка, щоб не зробити цього ніколи. Тому що ніде в світі корупція до кінця не подолана.
– За останні кілька тижнів я міг безпосередньо ознайомитися з діяльністю ТЦК, і хочу сказати, що там, крім усього іншого, отой інформаційний шквал улітку – з масовим викриттям та звинуваченням хабарників-воєнкомів – дуже дався взнаки. Тепер робота ТЦК заледве не паралізована. Тому що звільнили начальників ТЦК, але на їхні місця ефективні керівники не прийшли. Тим, кого перевели до військкоматів, треба час, щоб розібратися, як воно працює, яка там нормативна база. У бойових офіцерів немає бажання приходити на скомпрометовані посади, де помилишся, недогледиш – і ти станеш обвинуваченим. В результаті план призову не виконується від слова “зовсім” (як ми вже говорили, на Полтавщині станом на вересень – 13%). Тож ці показники дуже позначаться на ЗСУ за деякий час.
– Тут варто наголошувати на тому, що в нашій історії таке вже було. Українська Народна Республіка була чудовою, дуже демократичною країною. Настільки, що вона не проводила мобілізаційного призову. Вона закликала тільки добровольців. А добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти російській армії, де червоні проводили тотальні мобілізації з розстрілами ухилянтів. І коли росіяни пригнали сюди мільйонну армію “мобіків”, десятки тисяч добровольців УНР не змогли цей мільйон стримати.
А тим часом мільйони українців відсиділися по хатах. Вважали, що вони капець які розумні, що їх проминула чаша сія, що їх не вбили на фронті. А після цього ті самі люди вмирали від голоду в 33-му. Їли своїх дітей. Причому це були саме мільйони людей.
А якби ці мільйони мужиків, які померли від голоду в 1933-му, раніше пішли в армію УНР, то не було б ніякого Голодомору-1933. Українців не розкуркулювали б і не висилали в Сибір. Порівняймо тодішні Фінляндію й УНР.
Хтось запитував, який план на випадок, якщо ми програємо війну? Камон, це в кого як, в залежності від настрою. Або загинути в останніх боях, відступаючи. Або чекати за принципом “горе переможеним”, сподіватися на милість тих, що прийдуть. Але це сподівання на милість явно необґрунтоване.
Я знаю особисто людей, які інколи так тихенько десь дозволяють собі патякати: “Ну, от Крим же ж здали – і що? Живуть же ж там люди”. Ну, як живуть. У Криму страшний російський режим, як і в самій Росії. Цей режим знищує тих, хто щось неправильне вякнув. Але якщо ти не вякаєш, а тихо пашеш, бухаєш водочку і не пред’являєш владі жодних претензій – то, в принципі, так, ти дійсно спокійно живеш. Тебе не чіпають, це правда. Багатьох людей це влаштовує.
Але є нюанс. Для того, щоб було так, як у Криму, треба було здатись без бою. Причому навіть не 24 лютого, а в 2014 році. А після десяти років війни, із них півтора року великої війни, коли ми завалили 150 тисяч москалів, ніякого Криму не буде. Буде велика Буча. Та й то Буча була “розминкою”, це вони ще тільки заходили. Буде Маріуполь. Буде поліцейська управа в Новій Каховці зі скривавленими пилками і тому подібне.
І не треба мати ілюзію, що Євросоюз прийме ще 30 мільйонів біженців. Це півтора року тому в ЄС був пік співчуття до нас, емпатії. Вони відкрили всі двері, всі кордони. Зараз такого вже не буде. Вони просто порахують, скільки людей захоче в’їхати, і не приймуть.
Ну, хіба що останнім наказом Залужного [до своїх вояків], коли вже буде видно, що армія розбита, буде вийти через Угорщину (сміється), організувавши також коридор для виходу мирного населення.
А от цікаво -- накаруселеного буде досить аби відкупитись від “кривавих пилок”? Чи воно лише розігріє москвинам упирський апетит??
Також визначення терміну призову за мобілізацією – щоб люди знали, скільки їм належить прослужити до звільнення. При цьому військовозобов’язані в тилу мали б утворити легітимну чергу для мобілізації і служби в армії – в різний час, на різних посадах, відповідно до зобов’язань і суспільної потреби.
– Я постійно цю тезу качаю, але ти зараз чудово сформулював. Що це має бути саме суспільний договір воєнного часу. Я ще ні від кого такого формулювання не чув, а воно дуже, на мою думку, дуже точне.
ТИ ВЛУЧИВ САМЕ В СУТЬ. ВИНЕСИ ЦЕ ОДРАЗУ В ЗАГОЛОВОК. СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР ВОЄННОГО ЧАСУ.
Бо я казав про кроки назустріч з боку держави і з боку суспільства. Але ти це формулюєш в даному разі набагато фундаментальніше. Так і є.
– Так. Бо кожен із нас може знайти сотні причин, чому він саме зараз не може піти служити, не може заповнити якусь вакансію в армії в тилу чи на фронті (а мобілізація – це ж не лише “окопи”). Але якщо це кажуть всі одночасно, тоді настає просто повний песець. І треба говорити про цю загрозу з усіх можливих рупорів. От і Залужний фактично це починає доносити.
– Я, до речі, хотів почути від Залужного обидві тези. Про необхідність мобілізації – це ми почули. І про необхідність демобілізації тих, хто вже своє відвоював. А з цим у наших генералів проблема.
– Якщо ситуація з призовом лишатиметься така, як зараз, то я просто не бачу, хто їх зможе замінити.
– Але якщо не буде поставлена мета, що за пів року, наприклад, ми їх маємо демобілізувати, і всі, кого зараз набирають, служитимуть рік, півтора чи два, – так само далі буде складно мобілізувати.
Визначення терміну служби – це ключовий пункт. Це принципова різниця: віддати державі рік чи навіть два – або ж отримувати квиток в один кінець.
– Треба знати, що тебе замінять інші підготовлені люди, обороноздатність не погіршиться. Але щоб це питання вирішити через рік, починати треба навіть не зараз, а рік тому.
– Прикро визнавати, але в орків так і є. Вони за мобілізацією служать не нескінченно, а визначений термін – 12 місяців. Інша річ, що потім їх намагаються наколоти, не відпускати. У Росії з цим дуже непросто, але базово все ж таки закладено, що рік відвоював – гуляй.
Макс.строк порахувати просто. От, напр., якщо війна буде 33роки. А у нас 11млн чоловіків. А військо -- 1млн. Отже, по 3роки від кожного. УБД -- менше, в тилу -- більше. І краще частинами, бо а раптом війна буде 16.5 роки. І тоді макс.строк вже лише 1.5роки -- і буде невдобно перед людьми із 21міс+ на війні...
freeze написав:Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон, вот сейчас вечером отдали, когда я смог произнести Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак. Это реальный посттравматический синдром. И судя по этому сообщению, вы можете понять, что до конца меня не попустило.
Мене лякає, що такі ситуації є і в тил.забезпеченні. передової. В одного хлопця був алко.зрив незадовго до звільнення за доглядом (дійшло до відбирання автомату). Ще один мужичок -- нереально нудотний, навіть і після відпустки. Гірше диверсанта. Ниття, ниття, ниття, “а чо мені менше заплатилиии....”, і постійне капання на мозок довколишнім. Не знаю як він в реал.житті жив, але тут де від такого дінешся? А по факту -- легше було би працювати взагалі без нього, меншим штатом...