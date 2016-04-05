

Проблеми мобілізації та паралелі з поразкою УНР



– Ти радиш враховувати як найгірший сценарій припинення американської допомоги. А я, дивлячись на проблеми, які існують із мобілізацією, з військоматами, із забезпеченням ТЦК плану призову, можу додати, що ще один найгірший сценарій може бути раніше, ніж повернення Трампа. Якщо ми не виправимо ситуацію з мобілізацією, то через рік у нас просто не буде змоги поповнити до боєдатного стану ті підрозділи, які воюють ще із 2022-го. Не кажучи вже про їхню заміну, ротацію.



– Це дійсно критично важливий момент. І ми з тобою почали тут говорити про необхідність великої “домобілізації” ще тоді, коли це було “не в тренді”. І вигребли купу лайна в коментах. Зате тепер цю проблему озвучує і Залужний.



– …І ця тема стає мейнстрімовою. Велика кількість людей все одно не хоче її приймати, бачить тисячі причин, чому не треба мобілізуватися, висуває купу умов. Але ж це так не спрацює – коли ми всі сидітимемо і чекатимемо, поки нам реформують ТЦК, поки рекрутинг стане цифровим, а вся корупція буде подолана.



– Це взагалі “шикарно”. Будь-що прив’язувати до повної перемоги над корупцією – це завідомо нереальна відмазка, щоб не зробити цього ніколи . Тому що ніде в світі корупція до кінця не подолана.



– За останні кілька тижнів я міг безпосередньо ознайомитися з діяльністю ТЦК, і хочу сказати, що там, крім усього іншого, отой інформаційний шквал улітку – з масовим викриттям та звинуваченням хабарників-воєнкомів – дуже дався взнаки. Тепер робота ТЦК заледве не паралізована. Тому що звільнили начальників ТЦК, але на їхні місця ефективні керівники не прийшли. Тим, кого перевели до військкоматів, треба час, щоб розібратися, як воно працює, яка там нормативна база. У бойових офіцерів немає бажання приходити на скомпрометовані посади, де помилишся, недогледиш – і ти станеш обвинуваченим. В результаті план призову не виконується від слова “зовсім” (як ми вже говорили, на Полтавщині станом на вересень – 13%). Тож ці показники дуже позначаться на ЗСУ за деякий час.



– Тут варто наголошувати на тому, що в нашій історії таке вже було. Українська Народна Республіка була чудовою, дуже демократичною країною. Настільки, що вона не проводила мобілізаційного призову. Вона закликала тільки добровольців. А добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти російській армії, де червоні проводили тотальні мобілізації з розстрілами ухилянтів. І коли росіяни пригнали сюди мільйонну армію “мобіків”, десятки тисяч добровольців УНР не змогли цей мільйон стримати.



А тим часом мільйони українців відсиділися по хатах. Вважали, що вони капець які розумні, що їх проминула чаша сія, що їх не вбили на фронті. А після цього ті самі люди вмирали від голоду в 33-му. Їли своїх дітей. Причому це були саме мільйони людей.



А якби ці мільйони мужиків, які померли від голоду в 1933-му, раніше пішли в армію УНР, то не було б ніякого Голодомору-1933. Українців не розкуркулювали б і не висилали в Сибір. Порівняймо тодішні Фінляндію й УНР.



Хтось запитував, який план на випадок, якщо ми програємо війну? Камон, це в кого як, в залежності від настрою. Або загинути в останніх боях, відступаючи. Або чекати за принципом “горе переможеним”, сподіватися на милість тих, що прийдуть. Але це сподівання на милість явно необґрунтоване.



Я знаю особисто людей, які інколи так тихенько десь дозволяють собі патякати: “Ну, от Крим же ж здали – і що? Живуть же ж там люди”. Ну, як живуть. У Криму страшний російський режим, як і в самій Росії. Цей режим знищує тих, хто щось неправильне вякнув. Але якщо ти не вякаєш, а тихо пашеш, бухаєш водочку і не пред’являєш владі жодних претензій – то, в принципі, так, ти дійсно спокійно живеш. Тебе не чіпають, це правда. Багатьох людей це влаштовує.



Але є нюанс. Для того, щоб було так, як у Криму, треба було здатись без бою. Причому навіть не 24 лютого, а в 2014 році. А після десяти років війни, із них півтора року великої війни, коли ми завалили 150 тисяч москалів, ніякого Криму не буде. Буде велика Буча. Та й то Буча була “розминкою”, це вони ще тільки заходили. Буде Маріуполь. Буде поліцейська управа в Новій Каховці зі скривавленими пилками і тому подібне.



І не треба мати ілюзію, що Євросоюз прийме ще 30 мільйонів біженців. Це півтора року тому в ЄС був пік співчуття до нас, емпатії. Вони відкрили всі двері, всі кордони. Зараз такого вже не буде. Вони просто порахують, скільки людей захоче в’їхати, і не приймуть.



Ну, хіба що останнім наказом Залужного [до своїх вояків], коли вже буде видно, що армія розбита, буде вийти через Угорщину (сміється), організувавши також коридор для виходу мирного населення.

