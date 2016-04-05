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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5762576357645765
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:32

  Bobua написав:А от цікаво -- накаруселеного буде досить аби відкупитись від “кривавих пилок”?
а дорогих ресторанов, внедорожников премиум класса, квартир по 200куе и дороже, отелей с номерами по 10тыс грн?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:33

  Bobua написав:
чому президент Зеленський досі не підписав прийнятий Радою закон про зниження призовного віку за мобілізацією з 28 до 25 років.




В СРСР і потім в незадежній призивали в лави збройних сил з 18 років і на війну і свиней пасти а наразі з 28 , так а чому асиметрично не зменшили з 60 до 52 ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну шо там Ківа?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:38

  freeze написав:Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон, вот сейчас вечером отдали, когда я смог произнести Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак.
Это реальный посттравматический синдром.

Напишите модель генератора, раздолбем и вышлем фото, моточасы тоже не проблема, латунь можно взвесить с обломков ))) пока Вы психически не готовы списывать )))
И да, халява, сегодня опять с самым офигенным советом после мешочков выступил.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:43

  beee написав:киву грохнули на подмосковье

Может только оторвало черепную коробку как дочке Дугина, и лишь поэтому он только ранен но не убит?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:43

Я ж то "в темі", так як деякий час заміняв зампотєха ;)

  unicdima написав:А як вам тоді служба ПММ виділяє пальне на них?

  Denik написав:
  Успіх написав:А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте?

Коли волонтерські "подарунки" офіційно приходять від фондів їх треба ставити на облік.
Генератори має сенс ставити на облік - під них тоді списується пальне.
"Піджопні" машини ставити на облік немає ніякого сенсу. Для них пальне простіше придбати самому як і полагодити.

Ааааааа, он де фішка - ОФІЦІЙНО від фондів))
А нам просто волонтери привозять, яким просто потрібно фотозвіт скинути(фото військових біля тих речей)
Але, основна "волонтерка" йде від родичів, чи від друзів побратимів...
Наприклад, потрібний генератор/акумулятор/спальники/карімати тощо....
Тоді побратим Петро/Іван/Василь телефонує своєму родичу/колЄзі, який "може це дістати".
Через декілька днів те, що було потрібно - вже є у нас. Фоткаємось з тими речами і все))

А на рахунок списання пального(бензин)
То в нас, на Марсі :mrgreen: є одна військова велика автівка, яка "жере бензин, що дурна")) але ми нею не користуємось(хіба тільки при повнім переїзді), але по документах, вона їздить всюди :mrgreen: тому на неї, кожних 10днів виписують 140л бензину, який нам вистачає на генератори, а іноді і на "піджопну" легкову машину, яка теж одна на бензині(бо всі інші - на солярі)

Тому - хочеш жити(без гемору) - вмій крутитись! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:52

  Успіх написав:Ааааааа, он де фішка - ОФІЦІЙНО від фондів))
А нам просто волонтери привозять, яким просто потрібно фотозвіт скинути(фото військових біля тих речей)
Але, основна "волонтерка" йде від родичів, чи від друзів побратимів...
Наприклад, потрібний генератор/акумулятор/спальники/карімати тощо....
Тоді побратим Петро/Іван/Василь телефонує своєму родичу/колЄзі, який "може це дістати".
Через декілька днів те, що було потрібно - вже є у нас. Фоткаємось з тими речами і все))

А на рахунок списання пального(бензин)
То в нас, на Марсі :mrgreen: є одна військова велика автівка, яка "жере бензин, що дурна")) але ми нею не користуємось(хіба тільки при повнім переїзді), але по документах, вона їздить всюди :mrgreen: тому на неї, кожних 10днів виписують 140л бензину, який нам вистачає на генератори, а іноді і на "піджопну" легкову машину, яка теж одна на бензині(бо всі інші - на солярі)

Тому - хочеш жити(без гемору) - вмій крутитись! :mrgreen:

Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:02

А тим часом на Марсі...

  Vadim_ написав:Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
Дякую.
Та хотів трохи побути "за межами банки з павуками"))(це я про форум) :)
І так, я вже на ліввому березі... далеееееко на лівому березі)) так далеко, що аж до Кремінної відносно недалеко)))
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Прикро визнавати, але в орків так і є. Вони за мобілізацією служать не нескінченно, а визначений термін – 12 місяців

повна брехня. Мобілізовані там воюють без терміну. На відміну від тих же добровольців-зеків, яких через 6 місяців відпускають на волю. У дружин мобіків від цього пригорає, але нічого не зробиш - такі реалії життя в оркостані. Їм навіть на протести виходити не дають (на відміну від України, де мітинги родичів відбуваються регулярно і все-таки викликають дискусію в суспільстві).

Може автор сплутав мобілізацію на війну з призовом на строкову службу, яка справді триває 12 місяців, але це тільки доводить його "експертність".
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:15

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
Дякую.
Та хотів трохи побути "за межами банки з павуками"))(це я про форум) :)
І так, я вже на ліввому березі... далеееееко на лівому березі)) так далеко, що аж до Кремінної відносно недалеко)))

Ні нуя себе марш.
Vadim_
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