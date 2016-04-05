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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:32
Bobua написав:
А от цікаво -- накаруселеного буде досить аби відкупитись від “кривавих пилок”?
а дорогих ресторанов, внедорожников премиум класса, квартир по 200куе и дороже, отелей с номерами по 10тыс грн?
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:33
Bobua написав:
чому президент Зеленський досі не підписав прийнятий Радою закон про зниження призовного віку за мобілізацією з 28 до 25 років.
В СРСР і потім в незадежній призивали в лави збройних сил з 18 років і на війну і свиней пасти а наразі з 28 , так а чому асиметрично не зменшили з 60 до 52 ?
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:35
Ну шо там Ківа?
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:38
freeze написав:
Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон, вот сейчас вечером отдали, когда я смог произнести Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак.
Это реальный посттравматический синдром.
Напишите модель генератора, раздолбем и вышлем фото, моточасы тоже не проблема, латунь можно взвесить с обломков ))) пока Вы психически не готовы списывать )))
И да, халява, сегодня опять с самым офигенным советом после мешочков выступил.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:43
beee написав:
киву грохнули на подмосковье
Может только оторвало черепную коробку как дочке Дугина, и лишь поэтому он только ранен но не убит?
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:43
unicdima написав:
А як вам тоді служба ПММ виділяє пальне на них?
Denik написав: Успіх написав:
А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте?
Коли волонтерські "подарунки" офіційно приходять від фондів їх треба ставити на облік.
Генератори має сенс ставити на облік - під них тоді списується пальне.
"Піджопні" машини ставити на облік немає ніякого сенсу. Для них пальне простіше придбати самому як і полагодити.
Ааааааа, он де фішка - ОФІЦІЙНО від фондів))
А нам просто волонтери привозять, яким просто потрібно фотозвіт скинути(фото військових біля тих речей)
Але, основна "волонтерка" йде від родичів, чи від друзів побратимів...
Наприклад, потрібний генератор/акумулятор/спальники/карімати тощо....
Тоді побратим Петро/Іван/Василь телефонує своєму родичу/колЄзі, який "може це дістати".
Через декілька днів те, що було потрібно - вже є у нас. Фоткаємось з тими речами і все))
А на рахунок списання пального(бензин)
То в нас, на Марсі
є одна військова велика автівка, яка "жере бензин, що дурна")) але ми нею не користуємось(хіба тільки при повнім переїзді), але по документах, вона їздить всюди
тому на неї, кожних 10днів виписують 140л бензину, який нам вистачає на генератори, а іноді і на "піджопну" легкову машину, яка теж одна на бензині(бо всі інші - на солярі)
Тому - хочеш жити(без гемору) - вмій крутитись!
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:52
Успіх написав:
Ааааааа, он де фішка - ОФІЦІЙНО від фондів))
А нам просто волонтери привозять, яким просто потрібно фотозвіт скинути(фото військових біля тих речей)
Але, основна "волонтерка" йде від родичів, чи від друзів побратимів...
Наприклад, потрібний генератор/акумулятор/спальники/карімати тощо....
Тоді побратим Петро/Іван/Василь телефонує своєму родичу/колЄзі, який "може це дістати".
Через декілька днів те, що було потрібно - вже є у нас. Фоткаємось з тими речами і все))
А на рахунок списання пального(бензин)
То в нас, на Марсі
є одна військова велика автівка, яка "жере бензин, що дурна")) але ми нею не користуємось(хіба тільки при повнім переїзді), але по документах, вона їздить всюди
тому на неї, кожних 10днів виписують 140л бензину, який нам вистачає на генератори, а іноді і на "піджопну" легкову машину, яка теж одна на бензині(бо всі інші - на солярі)
Тому - хочеш жити(без гемору) - вмій крутитись!
Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:02
Vadim_ написав:
Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
Дякую.
Та хотів трохи побути "за межами банки з павуками"))(це я про форум)
І так, я вже на ліввому березі... далеееееко на лівому березі)) так далеко, що аж до Кремінної відносно недалеко)))
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:04
Bobua написав:
Прикро визнавати, але в орків так і є. Вони за мобілізацією служать не нескінченно, а визначений термін – 12 місяців
повна брехня. Мобілізовані
там воюють без терміну. На відміну від тих же добровольців-зеків, яких через 6 місяців відпускають на волю. У дружин мобіків від цього пригорає, але нічого не зробиш - такі реалії життя в оркостані. Їм навіть на протести виходити не дають (на відміну від України, де мітинги родичів відбуваються регулярно і все-таки викликають дискусію в суспільстві).
Може автор сплутав мобілізацію на війну з призовом на строкову службу, яка справді триває 12 місяців, але це тільки доводить його "експертність".
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Додано: Сер 06 гру, 2023 20:15
Успіх написав: Vadim_ написав:
Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
Дякую.
Та хотів трохи побути "за межами банки з павуками"))(це я про форум)
І так, я вже на ліввому березі... далеееееко на лівому березі)) так далеко, що аж до Кремінної
відносно недалеко)))
Ні нуя себе марш.
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