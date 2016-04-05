RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 576357645765576657675768>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:32

  Bobua написав:А от цікаво -- накаруселеного буде досить аби відкупитись від “кривавих пилок”?
а дорогих ресторанов, внедорожников премиум класса, квартир по 200куе и дороже, отелей с номерами по 10тыс грн?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21013
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2330 раз.
Подякували: 3308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:33

  Bobua написав:
чому президент Зеленський досі не підписав прийнятий Радою закон про зниження призовного віку за мобілізацією з 28 до 25 років.




В СРСР і потім в незадежній призивали в лави збройних сил з 18 років і на війну і свиней пасти а наразі з 28 , так а чому асиметрично не зменшили з 60 до 52 ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну шо там Ківа?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9334
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:38

  freeze написав:Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон, вот сейчас вечером отдали, когда я смог произнести Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак.
Это реальный посттравматический синдром.

Напишите модель генератора, раздолбем и вышлем фото, моточасы тоже не проблема, латунь можно взвесить с обломков ))) пока Вы психически не готовы списывать )))
И да, халява, сегодня опять с самым офигенным советом после мешочков выступил.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4333
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:43

  beee написав:киву грохнули на подмосковье

Может только оторвало черепную коробку как дочке Дугина, и лишь поэтому он только ранен но не убит?
барабашов
 
Повідомлень: 3675
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:43

Я ж то "в темі", так як деякий час заміняв зампотєха ;)

  unicdima написав:А як вам тоді служба ПММ виділяє пальне на них?

  Denik написав:
  Успіх написав:А для чого ви волонтерські подарунки вписуєте/десь реєструєте?

Коли волонтерські "подарунки" офіційно приходять від фондів їх треба ставити на облік.
Генератори має сенс ставити на облік - під них тоді списується пальне.
"Піджопні" машини ставити на облік немає ніякого сенсу. Для них пальне простіше придбати самому як і полагодити.

Ааааааа, он де фішка - ОФІЦІЙНО від фондів))
А нам просто волонтери привозять, яким просто потрібно фотозвіт скинути(фото військових біля тих речей)
Але, основна "волонтерка" йде від родичів, чи від друзів побратимів...
Наприклад, потрібний генератор/акумулятор/спальники/карімати тощо....
Тоді побратим Петро/Іван/Василь телефонує своєму родичу/колЄзі, який "може це дістати".
Через декілька днів те, що було потрібно - вже є у нас. Фоткаємось з тими речами і все))

А на рахунок списання пального(бензин)
То в нас, на Марсі :mrgreen: є одна військова велика автівка, яка "жере бензин, що дурна")) але ми нею не користуємось(хіба тільки при повнім переїзді), але по документах, вона їздить всюди :mrgreen: тому на неї, кожних 10днів виписують 140л бензину, який нам вистачає на генератори, а іноді і на "піджопну" легкову машину, яка теж одна на бензині(бо всі інші - на солярі)

Тому - хочеш жити(без гемору) - вмій крутитись! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 18.03.21
Подякував: 215 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:52

  Успіх написав:Ааааааа, он де фішка - ОФІЦІЙНО від фондів))
А нам просто волонтери привозять, яким просто потрібно фотозвіт скинути(фото військових біля тих речей)
Але, основна "волонтерка" йде від родичів, чи від друзів побратимів...
Наприклад, потрібний генератор/акумулятор/спальники/карімати тощо....
Тоді побратим Петро/Іван/Василь телефонує своєму родичу/колЄзі, який "може це дістати".
Через декілька днів те, що було потрібно - вже є у нас. Фоткаємось з тими речами і все))

А на рахунок списання пального(бензин)
То в нас, на Марсі :mrgreen: є одна військова велика автівка, яка "жере бензин, що дурна")) але ми нею не користуємось(хіба тільки при повнім переїзді), але по документах, вона їздить всюди :mrgreen: тому на неї, кожних 10днів виписують 140л бензину, який нам вистачає на генератори, а іноді і на "піджопну" легкову машину, яка теж одна на бензині(бо всі інші - на солярі)

Тому - хочеш жити(без гемору) - вмій крутитись! :mrgreen:

Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:02

А тим часом на Марсі...

  Vadim_ написав:Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
Дякую.
Та хотів трохи побути "за межами банки з павуками"))(це я про форум) :)
І так, я вже на ліввому березі... далеееееко на лівому березі)) так далеко, що аж до Кремінної відносно недалеко)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 18.03.21
Подякував: 215 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Прикро визнавати, але в орків так і є. Вони за мобілізацією служать не нескінченно, а визначений термін – 12 місяців

повна брехня. Мобілізовані там воюють без терміну. На відміну від тих же добровольців-зеків, яких через 6 місяців відпускають на волю. У дружин мобіків від цього пригорає, але нічого не зробиш - такі реалії життя в оркостані. Їм навіть на протести виходити не дають (на відміну від України, де мітинги родичів відбуваються регулярно і все-таки викликають дискусію в суспільстві).

Може автор сплутав мобілізацію на війну з призовом на строкову службу, яка справді триває 12 місяців, але це тільки доводить його "експертність".
thenewepic
 
Повідомлень: 95
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:15

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:Радий Вас читати , а то переживав що пропали , Ви вже на лівому березі чі в тил перегрупували?
Дякую.
Та хотів трохи побути "за межами банки з павуками"))(це я про форум) :)
І так, я вже на ліввому березі... далеееееко на лівому березі)) так далеко, що аж до Кремінної відносно недалеко)))

Ні нуя себе марш.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 576357645765576657675768>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139678
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 525767
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12676
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.