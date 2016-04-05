ця війна – не просто марафон, а ультрамарафон,

суспільство маємо натиснути на командування.

упродовж наступних пів року замінити тих, хто пішов воювати в перше півріччя цієї війни.

це задача абсолютно адекватна, яку можна розв’язти. Щоб шість місяців їм підбирали, готували і ставили заміни.

панічний, тваринний страх.

після перемоги

затяжна війна міняє цей розклад.

блок проблем має бути розв’язаний у найближчі місяці. Інакше нас наступного року чекає дуже велика криза.

суспільство зараз живе в стані такої собі роздвоєності,

всі хочуть перемоги.

абсолютна більшість українців хоче, щоб цю перемогу зробило якесь абстрактне ЗСУ.

абсолютно надмірна, абсолютно неправильна толерантність до ухилянтів.

ми маємо почати косо дивитись на тих, хто не служить і ставити питання: власне, а чому?

вимоги до держави в тому сенсі, що слід виправляти нинішню криву систему вже зараз.

продумати варіанти зі збільшеною оплатою, ще більшими відпустками. Можливо, з поверненням тих, хто вже відслужив, по колу.



в нас ще аж такий великий відсоток фізично здорових і боєздатних взагалі не служили

Євген Дикий: Маємо разом створити умови для демобілізації військових, які воюють понад півтора року29/09/2023 19:45тепер стає зрозуміло, щоі не відомо, чи ця війна закінчиться хоча б у 2024-му.За таких умов командування ставить завдання – збільшити кількість наших боєздатних частин. Створити новий резерв, який поступово буде вводитися в бій.Та, крім цього, на мою думку, треба вже чітко ставити інше завдання. І от тут ми якПри всій повазі до нього. Я зазвичай прихильник того, щоб якомога менше тил давив на фронт. Але це трошки про інше.Тож я думаю, що треба все-таки жорстко поставити питання: щобПотім ще за пів року – замінити тих, хто мобілізувався в друге півріччя.Потрібно, щоб усе ж таки в людей була перспектива. Хай би як довго тривала ця війна загалом, алеПОТРІБНО, ЩОБ ПЕРСОНАЛЬНО КОЖНИЙ СОЛДАТ ЗНАВ: ВІН ХОЧА Б ЧЕРЕЗ ПІВТОРА-ДВА РОКИ ПОВЕРНЕТЬСЯ ДОДОМУ. ЯКЩО ВИЖИВЕ, ЗВИЧАЙНО.Зараз є два шляхи виходу – через цвинтар або через госпіталь із дуже важкою інвалідністю. Третього шляху просто не існує. Так от, цей третій шлях має бути. Має бути окреслена чітка часова перспектива.Так, це не зробиш за один день. Тут не може бути популістського рішення – опа, взяли і за раз дембельнули всіх, хто відслужив півтора року. В такому випадку армія просто розвалиться.Але якщо зараз має бути рішення, що все – оті, що служать із весни й літа 2022-го, мають бути звільнені в межах наступних шести місяців, – тоЯ вважаю, що як суспільство в тилу маємо цю задачу ставити. Але це рух двосторонній.Ми не можемо вимагати в командування замінити всіх тих, хто воює півтора року, якщо при цьому тут буде саботаж мобілізації....Є просто небажання йти на фронт – і єЧерез нього чоловіки не виходять із дому – їм дружини все приносять, все купують.Чоловіки ховаються в багажниках– щоб їх не перехопили на блокпостах і не вручили повістку. Чоловіки тонуть у карпатських зимових річках[при спробі незаконного перетину кордону]. Вибач, але ж це придурки, які вважали, що в них більше шансів вижити в холодній карпатській річці, ніж на фронті....Я ще зрозумію людину, яка заявить: я настільки категорично проти війни, ніколи в житті не візьму до рук зброю, саджайте мене за це в тюрму. Наприклад, у Радянському Союзі свідки Єгови йшли на багатолітнє ув’язнення, аби тільки не служити в армії. Це заслуговує на повагу, бо це вже позиція, а не звірячий страх....Ми торік дуже багато речей хотіли відкласти на “”. У випадку короткої війни це було абсолютно правильним підходом. АлеУ таких умовах нам треба переглянути підхід до того, що втілювати і виправляти “після перемоги”, а що – вже тут і зараз.Я вважаю, що потрібно поступово демобілізувати “півторарічників”. Можна поставити часову планку – за шість місяців ви маєте їх звільнити. І вже шукайте шляхи, як це краще зробити....– Скільки часу маємо на розв’язання цих проблем?– Насправді цейЯкщо зараз середній показник комплектування підрозділів – 65-67%, то невдовзіМИ МОЖЕМО ВПЕРТИСЯ В ДУРНУ СИТУАЦІЮ, КОЛИ ЗАХІД ЗБІЛЬШИТЬ ПОСТАВКИ ТЕХНІКИ, А ВИЯВИТЬСЯ, ЩО НЕМА ДЛЯ КОГО.Особовий склад – це те, що нам Захід ніколи не закриє. Люди тільки наші в цій війні.Я не вважаю, що це безвихідь. Безвихідь – це коли є проблеми, які неможливо розв’язати. А тут все ще можливо. Усі ми разом маємо попрацювати над мотивацією людей.Шизофренічна роздвоєність у бажанні перемоги та толерування ухилянтівАдже, слід визнати, що нашеа роздвоєність називається шизофренією.З одного боку,Абсолютно правий Павло Казарін в своєму одному з крайніх дописів, де він пише, що це неправда, що суспільство втомилося від війни. Насправді суспільство не хоче компромісів, якихось територіальних поступок. Суспільство не хоче заморожування конфлікту. І соціологія це дуже чітко показує. Реально абсолютна більшість українців хоче перемоги.Але водночасЛюди повторюють, як мантру, “вірю в ЗСУ”, та хочуть просто сидіти на дупі й чекати перемоги.....І з цього ставлення витікає наша, я б сказав,У нас в суспільстві поки не прийнято при вигляді фізично здорового мужика ставити йому запитання: “Чувак, а чого ти не воюєш? Чого ти не в армії?”. Насправді в багатьох є цілком адекватні відповіді.Повертаючись до теми, ми маємо змінити парадигму зі ставленням до ухилянтів.У багатьох із тих, хто не служить, є на це підстави й адекватні пояснення. Але багато хто просто починає ховати очі. І от коли йому десять раз доведеться ніяковіти після нагадувань, можливо, надалі він замислиться, чи варто так уже ховатися від повістки, чи краще мати повагу до себе самого і відслужити.Так, дуже важко психологічно цей бар’єр здолати. І я тут не виняток. АлеТобто ми маємо зробити крок назустріч Збройним силам та забезпечити тим, хто служить, здорову заміну.МІЖ ДЕРЖАВОЮ, СУСПІЛЬСТВОМ ТА ВІЙСЬКОМ МАЄ БУТИ ДВОСТОРОННІЙ РУХ.Ми маємо ставити певніМи маємо всіляко підтримувати тих, хто йде воювати – і ми, як мінімум, маємо перестати підтримувати тих, хто ухиляється від війська....повинні подумати всі, і в тому числі й законодавці. Підготувати законодавчу та нормативну базу, підготувати умови для зміни. Можливо,– …При тому, що, говорити про нову мобілізацію “по колу”, мені здається, ще ранувато.– Звичайно, але я перебираю різні варіанти “перестраховки” на той випадок, якщо не вдасться призвати ті пів мільйона, про які ти кажеш як про умову перемоги. Ми для цього маємо провести цілий комплекс змін. Але, на жаль, цього наразі не видно.