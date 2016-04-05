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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5765576657675768
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:16

  pesikot написав:
  Investor_K написав:Республіканці зрадять чи ні?

Республіканці не ідіоти
Пейси покрутять і нададуть допомогу

Це має їх підштовхнути:
Сьогодні, 6 грудня, президент росії володимир путін у супроводі чотирьох російських винищувачів вперше після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, прибув на Близький Схід.
У ході зустрічі путін та принц ОАЕ обговорили питання видобутку нафти та роботу ОПЕК+. Падіння цін на нафту стане ключовою темою розмов. Також актуальними будуть питання щодо ситуації в Україні, Сирії та Ємені, врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту та стабільності в Перській затоці.
Після ОАЕ кремлівський диктатор відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться зі спадкоємним принцом країни Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
В четвер 7 грудня, рф на запрошення путіна відвідає президент Ірану Ібрагім Раїсі.
ОАЕ, Саудівська Аравія та Іран входять до міжнародного картелю ОПЕК, який намагається утримувати ціни на нафту на міжнародних ринках.
https://thepage.ua/ua/news/putin-v-abu- ... rincom-oae
Шось мені підказує, що зброю клянчити поїхав "про між іншим".
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:16

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:
  Успіх написав:Та хіба це вперше?
Минулої зими - під Бахмут...
А цієї - трохи вище... ;)

А як зі снарядами? лимит или овердохуя?

Та вже десь з рік - "змітають по сусєках")) - іржаві частенько попадаються))
Але ще раз кажу - добре, що це все фантастика)) що це все відбувається на Марсі, а не в ЗСУ ;)

Вам павезло , пишайтеся і передайте онукам.
в мої роки був афган., кому ці каліки потрібні зараз?
"я тебя не пасілал"
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:25

на рф провели свежий опрос
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по сути лоялисты те же ястребы, то есть их доли надо суммировать
(кому тема русской социологии о войне интересна, напишите в лс дам ссылку на тг канал где этого много)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 06 гру, 2023 21:50, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:27

  mephala написав:
  freeze написав:Поставьте Федорова из суперпродвинутой Дии разгрести этот бюрократический гадюшник, дайте ему полномочия на реформы. Ну реально, всё происходящее херня


главная проблема в том, что у нас в старне нет контроля доходов-расходов физ лиц.
и любое послабление в учете сразу же будут использовать в целях наживы. и так думаю не без хищений а то вообще все упростится. а контролировать откуда у физ лица деньги на машину в 100К баксов при ЗП 1000 баксов никто не будет.

наскільки в темі, контролю розходів (як при з.п. в 100К гривень палаци, готівка і т.п.) досі нема, а the влада чухається 4й рік
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:29

  vitaliiangel написав:на рф провели свежий опрос

И шо ?

vitaliian, кому интересны эти опросы, которые ни на что не влияют
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:31

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:на рф провели свежий опрос

И шо ?
vitaliian, кому интересны эти опросы, которые ни на что не влияют

купи мозги
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:32

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:на рф провели свежий опрос

И шо ?

vitaliian, кому интересны эти опросы, которые ни на что не влияют

тебе. котячее
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:49

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:на рф провели свежий опрос

И шо ?
vitaliian, кому интересны эти опросы, которые ни на что не влияют

купи мозги

Мозгов ты себе так и не купил. А хамство и дурость у тебя врожденное

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:на рф провели свежий опрос

И шо ?

vitaliian, кому интересны эти опросы, которые ни на что не влияют

тебе. котячее

А ты куда лезешь ?
От тебя только общие фразы, а как конкретика - так ты хамишь и сливаешься

Вы оба, считаете, что от таких опросов что-то зависит в России ?
Вы там дурачки, чи шо

Разве есть в России общество с мнением ? Его там нет
А вы защишаете то, чего нет в России

Но зато, хамите оба
А хамите, тому що знаете, що ви брешете :)
pesikot
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