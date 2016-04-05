Республіканці не ідіоти Пейси покрутять і нададуть допомогу
Це має їх підштовхнути: Сьогодні, 6 грудня, президент росії володимир путін у супроводі чотирьох російських винищувачів вперше після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, прибув на Близький Схід. У ході зустрічі путін та принц ОАЕ обговорили питання видобутку нафти та роботу ОПЕК+. Падіння цін на нафту стане ключовою темою розмов. Також актуальними будуть питання щодо ситуації в Україні, Сирії та Ємені, врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту та стабільності в Перській затоці. Після ОАЕ кремлівський диктатор відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться зі спадкоємним принцом країни Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В четвер 7 грудня, рф на запрошення путіна відвідає президент Ірану Ібрагім Раїсі. ОАЕ, Саудівська Аравія та Іран входять до міжнародного картелю ОПЕК, який намагається утримувати ціни на нафту на міжнародних ринках. https://thepage.ua/ua/news/putin-v-abu- ... rincom-oae Шось мені підказує, що зброю клянчити поїхав "про між іншим".
freeze написав:Поставьте Федорова из суперпродвинутой Дии разгрести этот бюрократический гадюшник, дайте ему полномочия на реформы. Ну реально, всё происходящее херня
главная проблема в том, что у нас в старне нет контроля доходов-расходов физ лиц. и любое послабление в учете сразу же будут использовать в целях наживы. и так думаю не без хищений а то вообще все упростится. а контролировать откуда у физ лица деньги на машину в 100К баксов при ЗП 1000 баксов никто не будет.
наскільки в темі, контролю розходів (як при з.п. в 100К гривень палаци, готівка і т.п.) досі нема, а the влада чухається 4й рік