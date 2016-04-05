Vadim_ написав:Вам павезло , пишайтеся і передайте онукам
Хех, та тут не знати, що краще: чи в тилу піднімати штангу/каруселити/вести свій бізнес і почуватись в глибині душі останнім трусом, чи навіть, місцями "покидьком", відкупляючи гризіння своєї совісті копійчаними донатами...? Чи відчувати себе крутим героєм, протримавшись вже 21міс на фронті, задаючи собі багато питань: а скільки ще часу ангел-охоронець буде мене оберігати?- а скільки ще може тривати отой бардак у всьому?(починаючи з армії і завершуючи імпотентними можновладцями, і таким же "колективним заходом")
А потім ще почнеться - "ну то було не йти", або в маршрутці - "та нах мені твоє убд, ти мені оплачуй проїзд!" або - "ну і толку? І що відвоювали?" І т.д. і т. п.
Україна вийшла на виробництво 6 САУ «Богдана» на місяць, — Зеленський.Виробництво 6 САУ «Богдана» на місяць — це дуже потужний результат І...завдяку кому ця САУ з'явилася? І...де подяка? Аааа зрозумів де - не випустили за кордон бо переживають за життя, ну дякуємо, дякуємо зробинякам всіх разом Може хто не в курсі, нагадую всім зробившим нас разом: Про це повідомив ексголова РНБО Олександр Турчинов. За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані». В результаті, зауважив Турчинов, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком «Богдани», яка здатна «натовськими» снарядами ефективно знищувати ворога на відстані понад 40 кілометрів і за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам».
freeze написав:Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон
Не ну автомат и пистолет оно понятно - а телефон то за что? Лежал бы видосы себе смотрел пациент...
freeze написав:.......... Пожалуй вы правы, я не слежу за интернетом, но скиньте кто читает список и контакты медийных персон, которые на слуху, и ко мнению которых могут прислушаться, напишу каждому, пусть меня какие-то проверяющие загнобят, но я напишу каждому. Издевательство над армией надо прекратить.
Это поможет в данном конкретном случае, что безусловно нужно. Можно (и нужно) обратиться к Бутусову, как порекомендовал Denik, можно ещё к каким-то журналистам и блогерам (возможно, чем больше, тем лучше). Это спасёт Вашего конкретного рядового, но, к сожалению, не решит серьёзную проблему, о которой Вы пишете. Честно говоря, не ожидал такой дикости. Такого и в совке не было. Даже не знаю, как её решить на официальном уровне. Не устраивать же каждый раз скандал на всю страну из-за каждой мелочи. Списывать в войну необходимо много. Так и юристов не хватит. Вы не общались с другими частями, как у них решается? Так же? Или как-то зависит от конкретного командира?