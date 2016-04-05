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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5765576657675768
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн
Як повідомив Пентагон, у пакет увійшли:
  • - ракети ППО AIM-9M та AIM-7;
  • - додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • - артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;
  • - високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
  • - ракети TOW з оптичним та провідним наведенням (TOW);
  • - протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • - понад 4 млн набоїв до стрілецької зброї;
  • - транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
  • - підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
  • - обладнання захисту критично важливої національної інфраструктури;
  • - запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:14

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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:21

За крок до перевороту думок©

  Vadim_ написав:Вам павезло , пишайтеся і передайте онукам
Хех, та тут не знати, що краще: чи в тилу піднімати штангу/каруселити/вести свій бізнес і почуватись в глибині душі останнім трусом, чи навіть, місцями "покидьком", відкупляючи гризіння своєї совісті копійчаними донатами...?
Чи відчувати себе крутим героєм, протримавшись вже 21міс на фронті, задаючи собі багато питань: а скільки ще часу ангел-охоронець буде мене оберігати?- а скільки ще може тривати отой бардак у всьому?(починаючи з армії і завершуючи імпотентними можновладцями, і таким же "колективним заходом")

А потім ще почнеться - "ну то було не йти",
або в маршрутці - "та нах мені твоє убд, ти мені оплачуй проїзд!"
або - "ну і толку? І що відвоювали?"
І т.д. і т. п.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:11

Україна вийшла на виробництво 6 САУ «Богдана» на місяць, — Зеленський.Виробництво 6 САУ «Богдана» на місяць — це дуже потужний результат
І...завдяку кому ця САУ з'явилася? І...де подяка? Аааа зрозумів де - не випустили за кордон бо переживають за життя, ну дякуємо, дякуємо зробинякам всіх разом :twisted:
Може хто не в курсі, нагадую всім зробившим нас разом:
Про це повідомив ексголова РНБО Олександр Турчинов.
За його словами, самохідна артилерійська установка «Богдана» 155 «натовського» калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році, «але влітку 2019 року проєкт був зупинений, фінансування анульовано, а випробування заблоковані».
В результаті, зауважив Турчинов, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком «Богдани», яка здатна «натовськими» снарядами ефективно знищувати ворога на відстані понад 40 кілометрів і за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам».
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 01:31

  freeze написав:Короче я довоевался, начал загонять утром какую-то мегагалактическую хрень, начштаба приказал отобрать у меня автомат и пистолет, отправили в медпункт, там сказали, что пациент тяжёлый, отобрали телефон


Не ну автомат и пистолет оно понятно - а телефон то за что? Лежал бы видосы себе смотрел пациент...
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 01:52

  freeze написав:..........
Пожалуй вы правы, я не слежу за интернетом, но скиньте кто читает список и контакты медийных персон, которые на слуху, и ко мнению которых могут прислушаться, напишу каждому, пусть меня какие-то проверяющие загнобят, но я напишу каждому. Издевательство над армией надо прекратить.

Это поможет в данном конкретном случае, что безусловно нужно. Можно (и нужно) обратиться к Бутусову, как порекомендовал Denik, можно ещё к каким-то журналистам и блогерам (возможно, чем больше, тем лучше). Это спасёт Вашего конкретного рядового, но, к сожалению, не решит серьёзную проблему, о которой Вы пишете. Честно говоря, не ожидал такой дикости. Такого и в совке не было. Даже не знаю, как её решить на официальном уровне. Не устраивать же каждый раз скандал на всю страну из-за каждой мелочи. Списывать в войну необходимо много. Так и юристов не хватит.
Вы не общались с другими частями, как у них решается? Так же? Или как-то зависит от конкретного командира?
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 04:03

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:Вам павезло , пишайтеся і передайте онукам
Хех, та тут не знати, що краще: чи в тилу піднімати штангу/каруселити/вести свій бізнес і почуватись в глибині душі останнім трусом, чи навіть, місцями "покидьком", відкупляючи гризіння своєї совісті копійчаними донатами...?
Чи відчувати себе крутим героєм, протримавшись вже 21міс на фронті, задаючи собі багато питань: а скільки ще часу ангел-охоронець буде мене оберігати?- а скільки ще може тривати отой бардак у всьому?(починаючи з армії і завершуючи імпотентними можновладцями, і таким же "колективним заходом")

А потім ще почнеться - "ну то було не йти",
або в маршрутці - "та нах мені твоє убд, ти мені оплачуй проїзд!"
або - "ну і толку? І що відвоювали?"
І т.д. і т. п.

У тебя все кому руку/ногу ещё не оторвало покыдьок та трус? Включая тех за кого ты пять лет назад тут ж0пу порвал и теперь у них депутатская бронь от инвалидности от ОФ?
А импотентным можновладцэм главного игрока хером на рояле и танцора в колготках ты на 22м месяце стал уже считать или пока только сомнения гложут?
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 05:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 06:56

Україна запросила у США нові види озброєння: що у списку
Але в списку є кілька нових пунктів, у тому числі транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing та C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin. До списку також увійшли ударні вертольоти Apache та Black Hawk.

У документах також йдеться, що Україна запитує у США винищувачі F-18, три типи безпілотників виробництва General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian та систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 млн. доларів.

Нагадаємо, на військову допомогу Україні у США залишилося близько 5,9 млрд доларів.
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